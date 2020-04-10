 Ми маємо намір створити 500 тисяч робочих місць у травні 2020 року, - прем'єр Шмигаль. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі програми "Свобода слова з Савіком Шустером" повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За словами прем'єра Кабмін "прогнозує економічний спад".

"Уже в травні завдання стоїть створити 500 тисяч нових робочих місць, щоб Україна не опинилася на порозі ще глибшої економічної кризи", - зазначив Шмигаль.

"Ми розуміємо, як це робити і що для цього потрібно. Є план, він оновлюється і ми до цього плану додаємо проблеми. Ми створили відповідні аналітичні центри", - підкреслив прем'єр.



