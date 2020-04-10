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 Політика України, Економіка
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Все про:безробіття (58) Шустер (212) Денис Шмигаль (220)

 Ми маємо намір створити 500 тисяч робочих місць у травні 2020 року, - прем'єр Шмигаль. ВIДЕО

Кабінет міністрів має намір створити у травні 500 тисяч робочих місць.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі програми "Свобода слова з Савіком Шустером" повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За словами прем'єра Кабмін "прогнозує економічний спад".

"Уже в травні завдання стоїть створити 500 тисяч нових робочих місць, щоб Україна не опинилася на порозі ще глибшої економічної кризи", - зазначив Шмигаль.

"Ми розуміємо, як це робити і що для цього потрібно. Є план, він оновлюється і ми до цього плану додаємо проблеми. Ми створили відповідні аналітичні центри", - підкреслив прем'єр.


Источник: https://censor.net.ua/ua/v3188313
 
 
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чи дотягне шмига до вересня ?

якщо влада починає розповідати про патріотизм або
що влада зробила щось ну дуже добре,
то треба дивитися уважно, бо крадуть по-чорному
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Підуть(на довічне з конфіскацією) разом з чмирьком зеленим вже влітку. Ставлю пляшку.
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Правильно это звучит так: "Если государство заговорило о патриотизме - значит что то хочет получить бесплатно."
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этот дебил озвучивает то что ему сегодня приснилось?
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Шариков поймал золотую Антилопу в Донецке и говорит :слышь Телка,так телка.., будешь мне.нести не золотые яйца,а монеты золотые,кажен день 100 штук!...,Антилопа подумала и говорит:Таким негодяям с Маузером на ремне могу бочку дерьма в сутки сыпать...с ног до головы тупой
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Лесорубы пообещали врезать дуба раньше срока, а железнодорожники - каждому пассажиру дать по мягкому месту.
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проститутки официантки бармени бухгалтера парикмахери..... и прочие ГОИ пойдуть лопатами асфальт укладивать.....
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Песчаный карьер 2 человека, остальные маски шить за 5000.
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ЗРОБІТЬ ЩО НЕБУДЬ А ТОДІ ХВАЛІТЬСЯ А НЕ МОЖЕТЕ ТО САМОІЗОЛЮЙТЕСЬ РАЗОМ З УСІМА СВОЇМИ.ВДЯЧНІ НАПЕРЕД.
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а він не пробував кастинг в 95 квартал пройти? Я думаю в нього є всі шанси пройти.
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Я вот знаю одного бывшего Премьера, так он намерен был обеспечить 40% роста ВВП. На самокате еще любил погонять.
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Чего он накурился?
За год столько не создали. А за месяц потеряли 2 млн., плюс вернувшиеся забробитчаны.
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просто назад вернуть на роботу тих кого звільнили )) А потом по статистиці буде навіть перевиконання плану )))
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Набирается 50 тысяч команд для лиги смеха. Спросить Шмыгаля.
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Оплачуваних ? Бо заробітчани повернуться в Польщу , якщо зарплата буде сіротска
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Так вони сплять і бачать щоб кордони закрити ...
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Він не просто долб#б він казковий долб#б
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надо производить, а не плодить торгашей и чиновников.
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Игде этим пол миллиона работать, на каких предприятиях? За какую зарплату? Что бы люди работали, нужно создать предприятия и рабочие места, предприятия в пике , а он рассказывает о пол миллиона! Вот если бы ввести уголовную ответственность,,лет так на 50 тюрьмы, за подобные заявления, что бы хоть не трепались!
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Есть план, он обновляется и мы к этому плану добавляем проблемы. Источник: https://censor.net.ua/v3188313

то,что вы добавляете проблемы ни для кого не новость
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Запам*ятали.
У травні перевіримо.

Зебіли, певно, кайф ловлять від цих "казок".
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Если экономику на 40%, как обещал водитель самоката, уже подняли, то почему бы не создать в мае 500000 рабочих мест, как обещает это шмыгло?
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