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 Військовослужбовця, який торгував гранатами і патронами, затримали в Києві, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві затримали військовослужбовця, який продавав гранати і патрони.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Під час відпрацювання інформації про можливий продаж зброї оперативники встановили чоловіка, який пропонував на продаж гранати і патрони будь-якого калібру. В рамках розслідування поліцейські встановили причетність 29-річного військовослужбовця до збуту боєприпасів і задокументували факти їх продажу.

У четвер, 9 квітня, військовослужбовця затримали під час збуту чергової партії гранат і патронів. З місця затримання поліцейські вилучили шість гранат, близько 300 патронів різного калібру та 50 тис. гривень.

Військовослужбовця, який торгував гранатами і патронами, затримали в Києві, - Нацполіція 01

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Військовослужбовця, який торгував гранатами і патронами, затримали в Києві, - Нацполіція 02
Військовослужбовця, який торгував гранатами і патронами, затримали в Києві, - Нацполіція 03
Військовослужбовця, який торгував гранатами і патронами, затримали в Києві, - Нацполіція 04

Сержанту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3188229
 
 
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Авакову и ЗЕ сейчас реально надо бояться оружия в Киеве.

Да и людей в Киеве им бояться самое время.
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Людям в Киеве и всей стране нужно бояться жадных животных вроде этого сержанта. Кого нужно бояться Авакову и ЗЕ людям пох
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