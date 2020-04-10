 Київський безпековий форум: Як захистити енергетичну незалежність України. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт форуму.

Ключові питання дискусії:

Оцінка масштабу і наслідків глобальної енергетичної кризи.





Чи здатні зміни на енергетичному ринку посилити геополітичну напругу?





Оцінка загроз і перспектив на українському енергетичному ринку.





Яким чином забезпечити енергетичну незалежність України за нових реалій?





Як криза вплине на кінцевого споживача електроенергії, газу та нафтопродуктів?

Учасники:

Арсеній Яценюк, Прем’єр-міністр України у 2014-16 роках, засновник Фонду "Відкрий Україну".

Лариса Ґаладза, Посол Канади в Україні;

Андрій Коболєв, голова правління НАК "Нафтогаз України";

Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова;

Олена Павленко, експерт з енергетики, Президент аналітичного центру DiXi Group;

Дмитро Сахарук, генеральний директор ДТЕК Енерго;

Карл Стурен, засновник і директор компанії з вітрової енергетики Vindkraft.

Модератор зустрічі – Данило Лубківський, член Наглядової ради фонду "Відкрий Україну", колишній заступник Міністра закордонних справ України.

Київський безпековий форум - провідне міжнародне зібрання України для обговорення проблем миру і безпеки. Форум заснований у 2007 році. Ініціатор і засновник безпекового форуму - фонд Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".