 Київський безпековий форум: Як захистити енергетичну незалежність України. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт форуму.
Ключові питання дискусії:
- Оцінка масштабу і наслідків глобальної енергетичної кризи.
- Чи здатні зміни на енергетичному ринку посилити геополітичну напругу?
- Оцінка загроз і перспектив на українському енергетичному ринку.
- Яким чином забезпечити енергетичну незалежність України за нових реалій?
- Як криза вплине на кінцевого споживача електроенергії, газу та нафтопродуктів?
Учасники:
Арсеній Яценюк, Прем’єр-міністр України у 2014-16 роках, засновник Фонду "Відкрий Україну".
Лариса Ґаладза, Посол Канади в Україні;
Андрій Коболєв, голова правління НАК "Нафтогаз України";
Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова;
Олена Павленко, експерт з енергетики, Президент аналітичного центру DiXi Group;
Дмитро Сахарук, генеральний директор ДТЕК Енерго;
Карл Стурен, засновник і директор компанії з вітрової енергетики Vindkraft.
Модератор зустрічі – Данило Лубківський, член Наглядової ради фонду "Відкрий Україну", колишній заступник Міністра закордонних справ України.
Київський безпековий форум - провідне міжнародне зібрання України для обговорення проблем миру і безпеки. Форум заснований у 2007 році. Ініціатор і засновник безпекового форуму - фонд Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".