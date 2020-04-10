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 Політика України
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 Київський безпековий форум: Як захистити енергетичну незалежність України. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Київський безпековий форум починає регулярне проведення публічних онлайн-зустрічей відомих українських і закордонних експертів і чиновників. Тема другої онлайн-сесії "Як захистити енергетичну незалежність України та забезпечити ефективність національної енергетичної політики в нових міжнародних умовах?".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт форуму.

Ключові питання дискусії:

  • Оцінка масштабу і наслідків глобальної енергетичної кризи.

  • Чи здатні зміни на енергетичному ринку посилити геополітичну напругу?

  • Оцінка загроз і перспектив на українському енергетичному ринку.

  • Яким чином забезпечити енергетичну незалежність України за нових реалій?

  • Як криза вплине на кінцевого споживача електроенергії, газу та нафтопродуктів?

Учасники:

Арсеній Яценюк, Прем’єр-міністр України у 2014-16 роках, засновник Фонду "Відкрий Україну".

Лариса Ґаладза, Посол Канади в Україні;

Андрій Коболєв, голова правління НАК "Нафтогаз України";

Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова;

Олена Павленко, експерт з енергетики, Президент аналітичного центру DiXi Group;

Дмитро Сахарук, генеральний директор ДТЕК Енерго;

Карл Стурен, засновник і директор компанії з вітрової енергетики Vindkraft.

Модератор зустрічі – Данило Лубківський, член Наглядової ради фонду "Відкрий Україну", колишній заступник Міністра закордонних справ України.

Київський безпековий форум - провідне міжнародне зібрання України для обговорення проблем миру і безпеки. Форум заснований у 2007 році. Ініціатор і засновник безпекового форуму - фонд Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3188207
 
 
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Энергетическая безопасность Украины очень простая - разработать уже известные давно технологии возобновляемой энергии, которые запрещены масонами и будет всем счастье. Но эти все форумы об этом даже и не заикнутся.
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Это те эксперды, которые ни в чем не эксперты.
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...ну шо, готови одну мівіну жрать і по тєлєку учіцца?..

Киевский форум по безопасности: Как защитить энергетическую независимость Украины - Цензор.НЕТ 7980
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То шо они хотят там "порешать" и так известно: как в условиях падения цен на энергоносители заставить украинцев платить больше.
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Отож. Я понимаю, что в условиях карантина платить не буду, раз мне разрешили. Но 90% карантинщиков и платить-то нечем, а обрезать свет или газ побоятся пока.
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