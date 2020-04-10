 З МОЗ вивозять китайські тести на коронавірус на приватних автомобілях, - розслідування "Схем". ФОТО

Про це йдеться в розслідуванні журналістів, передає Цензор.НЕТ.
"Журналісти помітили, як головний санітарний лікар країни вітається з чоловіком, який тільки що завантажив йому в багажник коробку, схоже, з якимись медичними виробами", - йдеться в розслідуванні.
Журналісти нагадують, що 23 березня президент Володимир Зеленський повідомив, що в Україну прибув перший літак з Китаю, який доставив "тест-системи полімеразної ланцюгової реакції, експрес-тести, апарати штучної вентиляції легенів, маски, захисні костюми і ще багато чого необхідного".
"А за два дні, 25 березня журналістам вдалося зафіксувати, як частину цих тестів відвантажили з авто Центру громадського здоров'я. За даними джерел "Схем" на митниці, експрес-тести саме цього бренду - китайської AmonMedCAS - закупило міністерство. І саме МОЗ є їхнім єдиним імпортером за останні 2 місяці", - пишуть журналісти.
Народний депутат від "Голосу" Олександра Устінова зазначила в Facebook, що якщо раніше МОЗ "не купував ліки, то тепер розсовують по своїх елітних тачках коробки з тестами, які прилетіли з Китаю і мають поїхати в регіони".
"Це дно, коли людей у регіонах не тестують - а на відео коробки з китайською гуманітарною допомогою пакують в джипи!", - пише Устінова.
За її словами серед тих, хто це робить - Олександр Чумак, "який має своє паркомісце на парковці Міністерства охорони здоров'я – чи то радник, чи то експерт, який не вилазить з МОЗ. Класичний рішалово".
"Саме він погрожував мені і Olga Stefanyshyna відбити бошку, коли подали законопроєкт, який би знизив ціни на ліки", - пише депутатка.
"Поруч з ним на другому фото Петро Багрій, який за часів Богатирьової вигравав тендери на сотні мільйонів гривень у Міністерстві охорони здоров'я, коли відкати там становили 40%. Пам'ятаю, як Чумак написав мені, чому я його до Багрія прив'язую, він типу не його соратник. Дивно - а фото і коментарі Багрія і Чумака говорять про зворотне", - додає вона.
и НА КОЛЕНЯХ БУДУТ УМОЛЯТЬ до тех пор, пока Порошенко - в качестве вели-и-и-и-кой милости - не согласится опять стать Президентом и вытащить страну из зеленой сраки, в которой она оказалась.
Это ж типичные волонтеры , новый вид , альтруисты . По лицам же видно . Видать помогают побыстрее распространить среди населения , причём абсолютно бескорыстно .
А в Франції китайська гуманітарка-це хіт. https://twitter.com/i/status/1248456343050059784
Нечем тестировать людей с подозрением на корону.
Тесты разобрали олигархи, слуги народа, топ чиновники и их родственники, друзья, прислуга, шлюхи.
С другой стороны, 73 процентное стадо сделало это вместе
Бо кожен з вас президент
респект журналистам.
Красота)) Ну наконец. Вот знают же, что это не "инфекционная с тяжёлыми последствиями".. Вот лошары , даже не читают, инфа и просачивается от вирусологов )))
10.04.20 14:59 На Киевщине ужесточен карантин: ограничено передвижение и пребывание людей в общественных местах https://censor.net.ua/news/3188193/na_kievschine_ujestochen_karantin_ogranicheno_peredvijenie_i_prebyvanie_lyudeyi_v_obschestvennyh_mestah/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_73443735
доборолися! добалакались!
досварилися, аж гримить!
Україно, чи ти була колись
незалежною хоч на мить ?
від кайданів, що волю сковують,
від копит, що у душу б'ють,
від чужих, що тебе скуповують,
і своїх, що тебе продають?!
tZE inform
Большинство тест-систем передающихся в регионы не имеют товарных накладных с указанием точного количества тестов. В накладных пишут количество коробок. Потому в Николаевскую область передано "2 коробки" где было 128 тестов, а в учете МОЗ числится 500 тестов. Хроника
"Схемы" вы не там ищете 33 000 тест-систем Ляшко там коробочку всего себе загрузил. Остальное уже в Одессе.
гуманитарку по частным аптекам уже "бизнес", наш "любимый", распиливает????