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 З МОЗ вивозять китайські тести на коронавірус на приватних автомобілях, - розслідування "Схем". ФОТО

Журналісти програми-розслідування "Схеми" зафіксували, як люди без посад в Міністерстві охорони здоров'я вивозять з відомства медичні засоби, включно з тестами на Covid-19 з китайського вантажу.

Про це йдеться в розслідуванні журналістів, передає Цензор.НЕТ.

"Журналісти помітили, як головний санітарний лікар країни вітається з чоловіком, який тільки що завантажив йому в багажник коробку, схоже, з якимись медичними виробами", - йдеться в розслідуванні.

З МОЗ вивозять китайські тести на коронавірус на приватних автомобілях, - розслідування Схем 01

Журналісти нагадують, що 23 березня президент Володимир Зеленський повідомив, що в Україну прибув перший літак з Китаю, який доставив "тест-системи полімеразної ланцюгової реакції, експрес-тести, апарати штучної вентиляції легенів, маски, захисні костюми і ще багато чого необхідного".

"А за два дні, 25 березня журналістам вдалося зафіксувати, як частину цих тестів відвантажили з авто Центру громадського здоров'я. За даними джерел "Схем" на митниці, експрес-тести саме цього бренду - китайської AmonMedCAS - закупило міністерство. І саме МОЗ є їхнім єдиним імпортером за останні 2 місяці", - пишуть журналісти.

З МОЗ вивозять китайські тести на коронавірус на приватних автомобілях, - розслідування Схем 02
З МОЗ вивозять китайські тести на коронавірус на приватних автомобілях, - розслідування Схем 03

Народний депутат від "Голосу" Олександра Устінова зазначила в Facebook, що якщо раніше МОЗ "не купував ліки, то тепер розсовують по своїх елітних тачках коробки з тестами, які прилетіли з Китаю і мають поїхати в регіони".

"Це дно, коли людей у регіонах не тестують - а на відео коробки з китайською гуманітарною допомогою пакують в джипи!", - пише Устінова.

За її словами серед тих, хто це робить - Олександр Чумак, "який має своє паркомісце на парковці Міністерства охорони здоров'я – чи то радник, чи то експерт, який не вилазить з МОЗ. Класичний рішалово".

З МОЗ вивозять китайські тести на коронавірус на приватних автомобілях, - розслідування Схем 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": На 100% гарантувати, що охопили тестуванням усіх, не може жодна країна світу, - головний санлікар Ляшко

"Саме він погрожував мені і Olga Stefanyshyna відбити бошку, коли подали законопроєкт, який би знизив ціни на ліки", - пише депутатка.

"Поруч з ним на другому фото Петро Багрій, який за часів Богатирьової вигравав тендери на сотні мільйонів гривень у Міністерстві охорони здоров'я, коли відкати там становили 40%. Пам'ятаю, як Чумак написав мені, чому я його до Багрія прив'язую, він типу не його соратник. Дивно - а фото і коментарі Багрія і Чумака говорять про зворотне", - додає вона.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3188200
 
   
 Топ коментарі
 
І знову Порошенко винуватий, що зебіли крадуть тести?
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Зебіли, починайте про Супрун щось писати вже. Из Минздрава вывозят китайские тесты на коронавирус на частных автомобилях, - расследование "Схем" - Цензор.НЕТ 3156
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"Я прішєл чтоби создать свою сістєму", якщо хтось ще не зрозумів.
Из Минздрава вывозят китайские тесты на коронавирус на частных автомобилях, - расследование "Схем" - Цензор.НЕТ 3660
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оказывается богатые тоже хотят жить.. ждём гнев народа)
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а Пророшенко что, не поднимет восстание?
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восстания поднимает народ . но если тебя и таких как ты устраивает существующее положение вещей . что тесты ( ваши по сути тесты ) воруют ваши же "слуги " то смысл что то поднимать ?
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СКОТЫ!!!ТРУТЬСЯ ШО СВЫНИ ВОЗЛЕ КОРМУШКИ!!!КОГДА ЖЕ ЭТИХ СКОТОВ НА МАЙДАНЕ ПОРАЗВЕШУЮТ???!!
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Извиняюсь, что вклинилась в Вашу беседу. В последнем слове окончание правильное? Они ПОРАЗВЕШУЮТ или мы по развешиваем?
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немедленно, как только зебилы придут с повинной к Порошенко.

и НА КОЛЕНЯХ БУДУТ УМОЛЯТЬ до тех пор, пока Порошенко - в качестве вели-и-и-и-кой милости - не согласится опять стать Президентом и вытащить страну из зеленой сраки, в которой она оказалась.
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Жить, всмысле пройти тесты на вирус и пройти комплексное обследования с целью выявить вирус на ранней стадии, или, жить, всмысле наварить бабла на продаже тестов, которых катострофически не хватает?
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спросите у тех кому повезли тесты.. хотя.. может они их по селам повезли .. для самых бедных=)
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Я думаю, богатым не надо везти целую партию тестов, они могут спокойно за бабло пройти все, что им надо, и в любой украинской больнице. По селам говоришь? ))))) Рассмешил))
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пройти то могут.. только не все тесты имеют знак китайского качества.. З МОЗ вивозять китайські тести на коронавірус на приватних автомобілях, - розслідування "Схем" - Цензор.НЕТ 1306
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Не знаю куди повезуть, але явно видно, що морди в них не бідні, маски не налазять.
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Да что ж вы сразу людям штампу ставите .
Это ж типичные волонтеры , новый вид , альтруисты . По лицам же видно . Видать помогают побыстрее распространить среди населения , причём абсолютно бескорыстно .
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Эти фото смотреть всем трясущимся от страха перед КОРОНАВИРУСОМ!
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І знову Порошенко винуватий, що зебіли крадуть тести?
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Естественно, ведь Порошенко не запретил выборы, на которых зебилы выбрали земразей.
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Хоть что-то да стянуть. Узнаю советскую привычку. Только мутировала в нынешних условиях.
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"Я прішєл чтоби создать свою сістєму", якщо хтось ще не зрозумів.
Из Минздрава вывозят китайские тесты на коронавирус на частных автомобилях, - расследование "Схем" - Цензор.НЕТ 3660
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Зебіли, починайте про Супрун щось писати вже. Из Минздрава вывозят китайские тесты на коронавирус на частных автомобилях, - расследование "Схем" - Цензор.НЕТ 3156
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Да им некогда сейчас.Они Черновол обгладывают кости.Столько времени на голодном пайке а сегодня несказанно повезло.
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Та ще й як! Цілий арсенал зброї вилучили, приготовленної для здійснення путчу шляхом проникнення через огорожу територіі ДБР.
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Так сказали ж. что теперь это китайское фуфло будут гражданам по аптекам втюхивать. А в больницах, обращающихся с чем бы то ни было, будут заставлять его покупать. Вывихнул руку? Сначала купи тест. А вдруг ты коронаносец?
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Очевидно что так и будет. Кому то же надо эти фуфлотесты продать.
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Можуть і даром роздавать.Як Вілкул в Криворозі https://twitter.com/i/status/1248501737737957377
А в Франції китайська гуманітарка-це хіт. https://twitter.com/i/status/1248456343050059784
З МОЗ вивозять китайські тести на коронавірус на приватних автомобілях, - розслідування "Схем" - Цензор.НЕТ 1574
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Они все виноваты - от председателя сельсовета!
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В период с 25.03.2020 г. по 04.03. 2020 г. через таможенный контроль на территорию Украины поступило товаров помеченного как "державні закупівлі" и "гуманітарна допомога" 2 083 690 шт. "маски медичні", 56 000 "комплект одягу спеціалізовнний медичний", 29 "апарати дихальні" (видимо искусственной вентиляции легких), "тести виявлення інфекційних захворювань" (какие не указано) 988 000. Приблизительно за это же время с 30.03. 2020 по 05.04.2020 г. в региональные структуры здравоохранения было передано из этой номенклатуры "маски медичні" -890 000, "комплект одягу спеціалізовнний медичний" - 14 200, "апарати дихальні" (ШВЛ) - 0. А где остальное?.
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это так естественно) так поступает подовляющее большинство населения
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Так уже ж заявили что скоро они появятся в аптеках...
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А потом люди спрашивают, куда делись миллионы тестов, которые привез зебил из Китая?
Нечем тестировать людей с подозрением на корону.

Тесты разобрали олигархи, слуги народа, топ чиновники и их родственники, друзья, прислуга, шлюхи.
С другой стороны, 73 процентное стадо сделало это вместе
Бо кожен з вас президент
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Зелохи, ваши тесты увозят на продажу.
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сколько из 13,5 миллионов голосов зеленского за это голосовало?
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Та то пустышки, бабло отмыли и в утилизацию
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теперь уже у любого здравомыслящего украинца получен ответ, зачем зеленский и его команда пришли к власти - грабить страну и ее граждан.
респект журналистам.
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То, что выложено в фото , неплохо было бы видно и через оптический прицел...
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с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19 !!!!
Красота)) Ну наконец. Вот знают же, что это не "инфекционная с тяжёлыми последствиями".. Вот лошары , даже не читают, инфа и просачивается от вирусологов )))

10.04.20 14:59 На Киевщине ужесточен карантин: ограничено передвижение и пребывание людей в общественных местах https://censor.net.ua/news/3188193/na_kievschine_ujestochen_karantin_ogranicheno_peredvijenie_i_prebyvanie_lyudeyi_v_obschestvennyh_mestah/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_73443735
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Зеленский ! Собирай вещи и проваливай с должности ! Скандалы с Ермаком, обвинения Уманского в коррупции Кабмина ,а сейчас воровство тестов на коронавирус показывает что ТЫ НИЧЕГО НЕ КОНТРОЛИРУЕШЬ! Украинскому народу не нужен ТАКОЙ президент !
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не может такого быть! вова же обещал сажать! а это просто его друзья)))
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Ліна Костенко
доборолися! добалакались!
досварилися, аж гримить!
Україно, чи ти була колись
незалежною хоч на мить ?

від кайданів, що волю сковують,
від копит, що у душу б'ють,
від чужих, що тебе скуповують,
і своїх, що тебе продають?!
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це асистенти кРадуцького - організовують "реекспорт"...
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Нові Свинарчуки? Де ті, які кричали про відрубані руки? А, команди "фас" немає.До речі, а де поліція пане Аваков? Там же адмінпорушення, більше двох людей стовпилися в умовах карантина і маски не наділи як треба, а дехто і без маски.
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tZE inform
Большинство тест-систем передающихся в регионы не имеют товарных накладных с указанием точного количества тестов. В накладных пишут количество коробок. Потому в Николаевскую область передано "2 коробки" где было 128 тестов, а в учете МОЗ числится 500 тестов. Хроника
"Схемы" вы не там ищете 33 000 тест-систем Ляшко там коробочку всего себе загрузил. Остальное уже в Одессе.

З МОЗ вивозять китайські тести на коронавірус на приватних автомобілях, - розслідування "Схем" - Цензор.НЕТ 7238
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А что министр на это скажет? Как прокомментирует? Куда тесты уехали? В какую больницу? А президент в курсе что присланную украинцам
гуманитарку по частным аптекам уже "бизнес", наш "любимый", распиливает????
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