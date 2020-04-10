 З МОЗ вивозять китайські тести на коронавірус на приватних автомобілях, - розслідування "Схем". ФОТО

Про це йдеться в розслідуванні журналістів, передає Цензор.НЕТ.

"Журналісти помітили, як головний санітарний лікар країни вітається з чоловіком, який тільки що завантажив йому в багажник коробку, схоже, з якимись медичними виробами", - йдеться в розслідуванні.

Журналісти нагадують, що 23 березня президент Володимир Зеленський повідомив, що в Україну прибув перший літак з Китаю, який доставив "тест-системи полімеразної ланцюгової реакції, експрес-тести, апарати штучної вентиляції легенів, маски, захисні костюми і ще багато чого необхідного".

"А за два дні, 25 березня журналістам вдалося зафіксувати, як частину цих тестів відвантажили з авто Центру громадського здоров'я. За даними джерел "Схем" на митниці, експрес-тести саме цього бренду - китайської AmonMedCAS - закупило міністерство. І саме МОЗ є їхнім єдиним імпортером за останні 2 місяці", - пишуть журналісти.





Народний депутат від "Голосу" Олександра Устінова зазначила в Facebook, що якщо раніше МОЗ "не купував ліки, то тепер розсовують по своїх елітних тачках коробки з тестами, які прилетіли з Китаю і мають поїхати в регіони".

"Це дно, коли людей у регіонах не тестують - а на відео коробки з китайською гуманітарною допомогою пакують в джипи!", - пише Устінова.

За її словами серед тих, хто це робить - Олександр Чумак, "який має своє паркомісце на парковці Міністерства охорони здоров'я – чи то радник, чи то експерт, який не вилазить з МОЗ. Класичний рішалово".

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"Саме він погрожував мені і Olga Stefanyshyna відбити бошку, коли подали законопроєкт, який би знизив ціни на ліки", - пише депутатка.

"Поруч з ним на другому фото Петро Багрій, який за часів Богатирьової вигравав тендери на сотні мільйонів гривень у Міністерстві охорони здоров'я, коли відкати там становили 40%. Пам'ятаю, як Чумак написав мені, чому я його до Багрія прив'язую, він типу не його соратник. Дивно - а фото і коментарі Багрія і Чумака говорять про зворотне", - додає вона.