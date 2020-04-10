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 Зробити експрес-тест на COVID самому неможливо, його роблять тільки лікарі, - Кличко. ВIДЕО

Купити тест на коронавірус і зробити його самостійно - неможливо. Експрес-тести роблять тільки лікарі в медичних закладах столиці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, є чимало випадків, коли люди просять зробити їм тест, щоб просто перевірити себе. Але потрібно розуміти, що тести, які з такими труднощами закуповує місто, можуть знадобитися дійсно хворій людині.

"Купити тест на коронавірус і зробити його самостійно - неможливо. Експрес-тести роблять тільки лікарі в медичних закладах столиці. Пацієнту з симптомами захворювання медики повинні зробити спочатку експрес-тест на коронавірус. Якщо тест позитивний, лікарі беруть зразок для ПЛР-тесту. Тобто, вже для лабораторного дослідження. Щоб підтвердити або спростувати діагноз", - розповів Кличко.

Дивіться також: Експрес-тести на COVID-19 можна буде купити в аптеках, - головний санлікар Ляшко. ВIДЕО

Він також зазначив, що в медичних закладах столиці є сьогодні 13 тис. експрес-тестів, за допомогою яких встановлюють попередній діагноз.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3188173
 
 
 Топ коментарі
 
- здравствуйте, на что жалуетесь?
- доктор, мне кажется когда я говорю, меня никто не слышит.
- здравствуйте, на что жалуетесь?
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дядя Вова, вы насколько я помню, больше по анестезии.......
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Экспресс тест даёт вероятность правильного диагноза на уровне лишь 30%
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Как быстро все стали врачами). Это где написано? Или есть официальная информация? Ну бл@дь смешно!
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дядя Вова, вы насколько я помню, больше по анестезии.......
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я уже говорил, что вместе с тестом нужно прикупить и медсестричку
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медсестричку (персональную, без базара)))) и махонькую лабораторийку (ну хотя бы с оборудованием... минимальным) - тут можно с соседями... в складчину)))....
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- здравствуйте, на что жалуетесь?
- доктор, мне кажется когда я говорю, меня никто не слышит.
- здравствуйте, на что жалуетесь?
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***
мужчина и женщина...в масках и перчатках... в винном отделе маркета.
- зачем ты навалил полную тачку бухла?
- это на неделю!
- ой, не свисти! ты позавчера уже брал "на неделю"
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Вирус герпеса такой рекламы не имеет... А ведь это золотое дно! Куда не плюнь - вирус герпеса!
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Роблять... або не роблять!
В моєї напарниці в дочки була висока температура, кашель - всі ознаки. Пішли до лікаря, попросили зробити тест - та відмовилась.
Прийшлося їм іти у приватну клініку, в якій погодились зробити експрес-тест, який показав наявність коронавірусу. Тільки після цього їх поклали в інфекційну лікарню, і взяли матеріал для ПЛР-тесту.
Слава Богу, що по результатам останнього ні в дочки, ні в її мами вірус не зафіксовано, тож через 4 дні, під час яких їх обох лікували антібіотиками і за свої купленим Таміфлю, їх відпустили, але тепер 2 тижні вони повинні сидіти вдома на карантині.
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Забавный рассказ о том, как удовлетворить своё любопытство. О том, как пройти ПЦР-тестирование, не будучи носителем.
Заплатить врачу в частной клинике за лжеположительный эскпресс-тест, затем лечь в инфекционную больницу, пройти ПЦР-тестирование, получить отрицательный результат.
Обрадоваться. Каждую неделю повторять весь путь заново.
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якщо треба впіймати кота - встанови відкриту коробку, він сам туди залізе))
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залізе лише щоб прицінитись, утягнути та роздерти
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коти такі дивні істоти, у них свій стайл))
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добра справа. Ми з дружиною декілька років таким самим чином тому евакуйовували кота з сусідньої девятиповерхівки. Тваринка майже добу волала, але нікому до неї не було справи.
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tZE inform
Зеленский который нагло врал стране о "миллионе тестов из Китая" (реально получено 231400 шт.) упрекает Николаевскую область в "малом количестве проведенных тест-обследований". К сведению Зеленского - среднее количество тест-обследований в стране за сутки - 690,при крайней необходимости -3-3,5 тысяч, это во-первых. Во-вторых - в Николаевскую область передано 128 тестов, и все - китайский ширпотреб из партии которую вы купили после отказа Испании.
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очень возможно, даже на кухне:
https://youtu.be/HOUmRR_UKDk
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