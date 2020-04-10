 Зробити експрес-тест на COVID самому неможливо, його роблять тільки лікарі, - Кличко. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.
За його словами, є чимало випадків, коли люди просять зробити їм тест, щоб просто перевірити себе. Але потрібно розуміти, що тести, які з такими труднощами закуповує місто, можуть знадобитися дійсно хворій людині.
"Купити тест на коронавірус і зробити його самостійно - неможливо. Експрес-тести роблять тільки лікарі в медичних закладах столиці. Пацієнту з симптомами захворювання медики повинні зробити спочатку експрес-тест на коронавірус. Якщо тест позитивний, лікарі беруть зразок для ПЛР-тесту. Тобто, вже для лабораторного дослідження. Щоб підтвердити або спростувати діагноз", - розповів Кличко.
Він також зазначив, що в медичних закладах столиці є сьогодні 13 тис. експрес-тестів, за допомогою яких встановлюють попередній діагноз.
- доктор, мне кажется когда я говорю, меня никто не слышит.
- здравствуйте, на что жалуетесь?
мужчина и женщина...в масках и перчатках... в винном отделе маркета.
- зачем ты навалил полную тачку бухла?
- это на неделю!
- ой, не свисти! ты позавчера уже брал "на неделю"
В моєї напарниці в дочки була висока температура, кашель - всі ознаки. Пішли до лікаря, попросили зробити тест - та відмовилась.
Прийшлося їм іти у приватну клініку, в якій погодились зробити експрес-тест, який показав наявність коронавірусу. Тільки після цього їх поклали в інфекційну лікарню, і взяли матеріал для ПЛР-тесту.
Слава Богу, що по результатам останнього ні в дочки, ні в її мами вірус не зафіксовано, тож через 4 дні, під час яких їх обох лікували антібіотиками і за свої купленим Таміфлю, їх відпустили, але тепер 2 тижні вони повинні сидіти вдома на карантині.
Заплатить врачу в частной клинике за лжеположительный эскпресс-тест, затем лечь в инфекционную больницу, пройти ПЦР-тестирование, получить отрицательный результат.
Обрадоваться. Каждую неделю повторять весь путь заново.
...
...
https://youtu.be/oSBkydfaLb4
tZE inform
Зеленский который нагло врал стране о "миллионе тестов из Китая" (реально получено 231400 шт.) упрекает Николаевскую область в "малом количестве проведенных тест-обследований". К сведению Зеленского - среднее количество тест-обследований в стране за сутки - 690,при крайней необходимости -3-3,5 тысяч, это во-первых. Во-вторых - в Николаевскую область передано 128 тестов, и все - китайский ширпотреб из партии которую вы купили после отказа Испании.
https://youtu.be/HOUmRR_UKDk