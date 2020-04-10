EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Денис Єрмак і Гео Лерос Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
 Суспільство, Здоров'я
  5651  58
Матеріали за темою:
Все про:карантин (2563) аптека (39) Ляшко Віктор (220) тест (79) COVID-19 (3374) коронавірус (2112)

 Експрес-тести на COVID-19 можна буде купити в аптеках, - головний санлікар Ляшко. ВIДЕО

Головний санлікар Віктор Ляшко повідомив, що аптеки можуть офіційно продавати експрес-тести для виявлення коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив під час ранкового брифінгу.

"Українці зможуть купувати тести на COVID-19 в аптеці, така можливість буде. Будь-які аптеки можуть закуповувати експрес-тести, приватні лабораторії можуть закуповувати тест-системи. Ніхто не забороняє проводити такі дослідження", - сказав він.

Ляшко зазначив, що "в аптеках можуть продаватися експрес-тести, і це питання суб'єкта господарювання, який володіє аптекою". Головний санлікар додав також, що нині вже є приклади, коли приватні лабораторії проводять дослідження і видають результати.

"Головне, щоб вони дотримувалися вимог і звітували про кожний позитивний і негативний результат, щоб ми могли вчасно провести епідрозслідування", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": АМКУ просить аптеки і фармкомпанії уникати необґрунтованого підвищення цін

Загалом, за словами Ляшка, нині в Україні не має бути проблем з проведенням тестів на COVID-19.

"Лабораторії працюють не на повне завантаження, кожен випадок затримки видачі результатів буде розглянуто на національному рівні з ухвалення певних управлінських рішень", - сказав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3188113
 
 
 Топ коментарі
 
Начинаем впаривать гражданам неработающую хе"ню. Какой в них смысл, если при любом результате нужно перепроверяться с ПРЦ? Экспресс-тесты на COVID-19 можно будет купить в аптеках, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 2988
 показати весь коментар
 
а цену узнайте в "студия квартал 95" или "Лига смеха"
 показати весь коментар
 
не, принадлежать к "избранному народу" - это надо уметь!

ОНИ НАВАРИВАЮТ БУКВАЛЬНО НА ВСЕМ (!) - на эпидемии, на смертях, на панике - на всем на свете.
Я восхищен бубачкой и его соплеменниками.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
а цену узнайте в "студия квартал 95" или "Лига смеха"
 показати весь коментар
 
 
одна сеть аптек Ried уже получила ******** за продажу тестов по 30 евро. запретили продавать немедикам єти тестьі.
 показати весь коментар
 
 
У меня знакомый вчера брал в Киеве, 450+-грн. Но один толку нет брать, надо хотя бы 3, что б быть увереным в результате.

Вот и 1500 грн с человека...вот по этому зеленые отбросы и против массового тестирования. Ведь так можно
1. больше тестов продать своим больничкам
2. на людях и их страхе рубануть деньжат
3. скрыть реальное число зараженных
4. скрыть свои экономические преступления
5. выслужиться перед рахой убивая украинцев
 показати весь коментар
 
 
в аптеки бесполезный шлак сбросят.... поэтому, тут скорее вопрос не цены, а качества....
 показати весь коментар
 
 
Очевидно,будуть розпродувати китайську гуманітарку з фуфєльними тестами,(за проведення яких в держлікарнях вимагали 1-2 тис.грн)
Давно продають в аптеках і китайські і американські,але їх розмітають.
За оцей український тест з матеріалами зі США(Антитела и капля крови: как в Киеве тест на коронавирус выпускают) в аптеках просили від 470 (в спекулянтів десь 1200)
Експрес-тести на COVID-19 можна буде купити в аптеках, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 2068
 показати весь коментар
 
Начинаем впаривать гражданам неработающую хе"ню. Какой в них смысл, если при любом результате нужно перепроверяться с ПРЦ?
 показати весь коментар
 
 
но навар же - навар в карман бубачки и дЕрьмака!
неработающая херня закупалась-то за бюджетные деньги...
 показати весь коментар
 
 
ПЦР тесты на легочную чуму 1984 года сам создатель признал недействительными для выявления КОВИД-19.
В тестах может быть сам вирус, при тестировании может идти намеренное заражение.
 показати весь коментар
 
я бы в комплекте с тестом и медсестричку прикупил
 показати весь коментар
 
тю... стань президентом, и к тебе придет юля мендель в коротком платьице медсестрички...
 показати весь коментар
 
 
Перевожу на человеческий язык - теперь каждый сам за себя. Бесплатная медицина? Ггг.
 показати весь коментар
 
 
какая бесплатная медицина? она у нас давно отменена
 показати весь коментар
 
возникает закономерный и справедливый вопрос - а накуя нам такое государство?
 показати весь коментар
 
 
тесты в аптеках продаются во всех странах... Схерали только в Украине должно быть все нашару?
 показати весь коментар
 
не, принадлежать к "избранному народу" - это надо уметь!

ОНИ НАВАРИВАЮТ БУКВАЛЬНО НА ВСЕМ (!) - на эпидемии, на смертях, на панике - на всем на свете.
Я восхищен бубачкой и его соплеменниками.
 показати весь коментар
 
 
А потом из них мыло наваривают... Извините, но достали они уже.
 показати весь коментар
 
 
Що, за китайський фальсифікат, ще й свої кровні платити?
 показати весь коментар
 
 
У меня вопрос - а зачем эти тесты нужны? Для лечения? Нет. Для диагностики? Тоже нет. Вирус неизбежно пройдет через каждого жителя Планеты и это аксиома.
 показати весь коментар
 
 
Тесты нужны лохам которые бьются в истерике, истеричным мамашам, пенсионерам и т.п. И как товар для избавления лохов от излишка денежных знаков, тесты ничем не отличаются от всяких других фуфломицинов. Схерали кому-о можно продавать "Профтеазид" себестоимостью 10 грн. за 600 грн., а производителям тестов нельзя?
 показати весь коментар
 
а не те ли это тесты...которые должны распределяться по областям и больницам бесплатно???
 показати весь коментар
 
 
нет. То ПЦР-тесты, а это экспресс-тесты.
 показати весь коментар
 
експрес тести також закупляються державою та розподіляються, кудись...
 показати весь коментар
 
 
не уверен... по-моему там были всякие и разные
(цитата ниже)
23 марта в Украину из Китая прибыл самолет с экспресс-тестами и с ПЦР-тестами. Так вышло, что журналистам-расследователям «Слідство.Інфо» из своих источников удалось получить документ о распределении китайского груза. Так вот, из Китая в Украину прибыло более 144 000 экспресс-тестов и всего 521 ПЦР-система. Тогда их поделили между областями, в среднем по 5800 экспресс-тестов на один регион, при этом пять тысяч тестов должны были получить ДУС и Верховная Рада. Видимо они так борются за равенство и здоровье простых украинцев, что сделали это, чтоб мы все поняли, что такое справедливость по Зеленскому. Еще раз вслух: на область - 5800, а на президента, его работников и 4 сотни депутатов - 5 тысяч экспресс-тестов.....
 показати весь коментар
 
Теперь будет как со всеми лекарствами, в больнице ничего нет, но есть в аптеке, которая в этой больнице
 показати весь коментар
 
 
Об этом и речь, и не заходить без шприца, пачки бинта, упаковки ваты, бутыля спирта и денег на подертвования в фонд кабинета. Завтра другой купит в той же аптеке, теже предметы и так по кругу.
 показати весь коментар
 
Ну и за зачем они нужны если результат 50/50 если не меньше?
 показати весь коментар
 
 
а зачем нужен Профтеазид который ни от чего не лечит? Или куча других фуфломицинов в аптеках? Пока есть лохи готовые тратить деньги на бесполезные товары, эти товары будут продаваться.
 показати весь коментар
 
А аппарат ИВЛ можно и самому сделать. По итальянской технологии...
Экспресс-тесты на COVID-19 можно будет купить в аптеках, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 6278
 показати весь коментар
 
 
Ну, теперь все семейные врачи будут отправлять пациентов покупать эти тесты "за свои".
А при их точности не выше 70%, надо будет по 3-4 штуки...

 показати весь коментар
 
 
Надо же втюхивать где то китайское говно которое закупили, у которого точность 0, хрен десятых.
 показати весь коментар
 
 
а смысл их покупать это китайское дерьмо, если все равно анализ крови нужно делать. Экспресс-тесты на COVID-19 можно будет купить в аптеках, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 5695
 показати весь коментар
 
 
Дивні запитання ти задаєш. Де і коли ще можна заробляти 1500% прибутку, продаючи шматочки марлі з гумками від трусів?
 показати весь коментар
 
Вєліколєпно. А можна дізнатись,на яку суму,які,і за чий рахунок купувались тести в ВР і ОПУ ?
 показати весь коментар
 
 
Ще цікаво хто і за скільки купив і за скільки продає. Будуть цікаві прізвища.
 показати весь коментар
 
 
Хто ще сумнівається, що зелені шмарклі будуть заробляти на крові і на здоров"ї народу?
 показати весь коментар
 
 
Вот и весь смысл самолетиков с Китая и отсутствие тестов по больницам,
ЗЕбилы это все порох барыжничает не расстраивайтесь, вот посадите его и жизнь малина наступит и ..ЭПОХА БЕДНОСТИ ЗАКОНЧИТСЯ"
 показати весь коментар
 
 
В них вже давно епоха злиднів закінчилася. А лохторату головне, щоб Пороха посадили, а вони на хлібі і воді готові перебиватися
 показати весь коментар
 
 
как обычно барыги тупо отбивают свое бабло.
то маски по 100, то тесты по 1000
 показати весь коментар
 
 
Ну раз не виходить, щоб гроші ходили за хворим треба спробувати навпаки. Реформа ж від нових чєстних ліц.
 показати весь коментар
 
 
Так вот куда ушли бесплатные тесты которые прислали Украине общественные организации. Бизнес на пандемии Експрес-тести на COVID-19 можна буде купити в аптеках, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 5200
 показати весь коментар
 
 
Вот и подтверждение грязной Зе власти бизнес на крови

Журналисты зафиксировали, как друг Емца грузил в свою машину дефицитные тесты на коронавирус

InfoResist

Частью медицинских товаров, закупленных Украиной у Китая, возил в своей машине бывший глава аптечной сети «Биакон» Михаил Царенко, не имеющий должности в Минздраве, но называющий Илью Емца своим другом. Об этом сообщают журналисты программы «Схемы» Радио Свобода.
Издание напомнило, что 23 марта президент Владимир Зеленский заявил, что в страну самолетом из КНР доставлены тест-системы полимеразной цепной реакции, экспресс-тесты, аппараты искусственной вентиляции легких, маски, защитные костюмы и прочее.
25 марта журналисты увидели, как часть этих тестов выгружают из машины Центра общественного здоровья.
Источники издания на таможни утверждают, что министерство закупило именно AmonMedCAS.
Товары медицинского назначения распределялись по машинам «Медспецтранса» и Михаила Царенко.
Ранее его видели у Минздрава с маской на затылке.
Известно, что мужчина закончил медколледж и до 2010 года являлся одним из руководителей аптечной сети «Биокон». В 2012 году в качестве главы «Киевзеленстроя» стал фигурантом скандала о закупке итальянских каштанов «Бриоти» суммой на 4 миллиона гривен, но оказавшимися каштанами обычного конского сорта.
После этого Царенко успел поработать главой аппарата КГГА. В конце 2016 года был оттуда уволен и исчез с поля зрения СМИ.
Однако теперь его, очевидно, что-то связывает с Минздравом, где его часто видят журналисты. В том числе и рядом с Ильей Емцем. В комментарии журналистам Царенко назвал Емца своим другом и заявил, что помогает ему спасать человеческие жизни.
Ранее сообщалось, что при министре Емце в Минздрав стали массово заезжать «люди из прошлого».
 показати весь коментар
 
 
Справедливость по-Зеленскому: как депутаты экспресс-тесты поделили - экс-нардеп Апрель 10, 2020Без рубрикиКомментарии
Експрес-тести на COVID-19 можна буде купити в аптеках, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 245923 марта в Украину из Китая прибыл самолет с экспресс-тестами и с ПЦР-тестами. Так вышло, что журналистам из своих источников удалось получить документ о распределении китайского груза.
Об этом рассказал бывший парламентарий Борислав Береза.
Так вот, из Китая в Украину прибыло более 144 000 экспресс-тестов и всего 521 ПЦР-система. Тогда их поделили между областями, в среднем по 5 800 экспрес-тест на один регион.
При этом пять тысяч тестов должны были получить ДУС и Верховная Рада. Видимо, они так борются за равенство и наше с вами здоровье, что сделали это, чтоб мы с вами поняли, что такое справедливость по-Зеленскому.
Понимаете? На область 5800, а на президента, его работников и 4 сотни депутатов - 5000 тестов.
Очаровательно, да?
Самое интересное, что журналисты уличили чиновников в этом, но те начали отнекиваться или бросали трубку.
Хотя действительно, какая разница, выделили эти экспресс-тесты на людей в областях или на сотрудников Офиса президента? Все равны. Но некоторые равнее.
Главное, чтоб Ермака не трогали, а насильник Иванисов не заболел и проголосовал за любой бред с Банковой.
Да, Владимир Александрович?..
 показати весь коментар
 
Підождіть, ще буде крику, що то барига наживається, продає в аптеки тести.
 показати весь коментар
 
А можно совершенно бесплатно харкнуть в рожу этому мудацкому эскулапу Ляшку и промониторить - если из ящика не исчезнет его дурацкая говорящая голова - результат негативный.
 показати весь коментар
 
 
Идея очень хорошая и результативная кстати. Берешь харкаешь в рожу жирному чиновнику а уже тот бежит проверяться в лучших клиниках и самыми дорогими тестами, а не теми чем холопов тестируют
 показати весь коментар
 
 
То есть всё, что с такой помпой было в последние дни доставлено, якобы для тестирования людей, сейчас продадут через аптеки? Просто больше аптекам взять эти тесты негде. Хвала сценаристам Квартала, мало 5 лет народу мозг выносили, так и сейчас продолжают.
 показати весь коментар
 
Экспрес тесты полное говно. Они показывают всегда, что здоров. А если показывают, что болен, то только когда полная жопа уже.
 показати весь коментар
 
Не понимаю возмущения. Тесты - это товар, и во всех странах желающие могут купить их в аптеке. Хоть в Германии,хоть в США. И только в Украине, по мнению комментаторов, их должны раздавать нашару...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТВідеоСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору