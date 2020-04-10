 Експрес-тести на COVID-19 можна буде купити в аптеках, - головний санлікар Ляшко. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив під час ранкового брифінгу.

"Українці зможуть купувати тести на COVID-19 в аптеці, така можливість буде. Будь-які аптеки можуть закуповувати експрес-тести, приватні лабораторії можуть закуповувати тест-системи. Ніхто не забороняє проводити такі дослідження", - сказав він.

Ляшко зазначив, що "в аптеках можуть продаватися експрес-тести, і це питання суб'єкта господарювання, який володіє аптекою". Головний санлікар додав також, що нині вже є приклади, коли приватні лабораторії проводять дослідження і видають результати.

"Головне, щоб вони дотримувалися вимог і звітували про кожний позитивний і негативний результат, щоб ми могли вчасно провести епідрозслідування", - сказав він.

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Загалом, за словами Ляшка, нині в Україні не має бути проблем з проведенням тестів на COVID-19.

"Лабораторії працюють не на повне завантаження, кожен випадок затримки видачі результатів буде розглянуто на національному рівні з ухвалення певних управлінських рішень", - сказав він.