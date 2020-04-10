 Експрес-тести на COVID-19 можна буде купити в аптеках, - головний санлікар Ляшко. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив під час ранкового брифінгу.
"Українці зможуть купувати тести на COVID-19 в аптеці, така можливість буде. Будь-які аптеки можуть закуповувати експрес-тести, приватні лабораторії можуть закуповувати тест-системи. Ніхто не забороняє проводити такі дослідження", - сказав він.
Ляшко зазначив, що "в аптеках можуть продаватися експрес-тести, і це питання суб'єкта господарювання, який володіє аптекою". Головний санлікар додав також, що нині вже є приклади, коли приватні лабораторії проводять дослідження і видають результати.
"Головне, щоб вони дотримувалися вимог і звітували про кожний позитивний і негативний результат, щоб ми могли вчасно провести епідрозслідування", - сказав він.
Загалом, за словами Ляшка, нині в Україні не має бути проблем з проведенням тестів на COVID-19.
"Лабораторії працюють не на повне завантаження, кожен випадок затримки видачі результатів буде розглянуто на національному рівні з ухвалення певних управлінських рішень", - сказав він.
Вот и 1500 грн с человека...вот по этому зеленые отбросы и против массового тестирования. Ведь так можно
1. больше тестов продать своим больничкам
2. на людях и их страхе рубануть деньжат
3. скрыть реальное число зараженных
4. скрыть свои экономические преступления
5. выслужиться перед рахой убивая украинцев
Давно продають в аптеках і китайські і американські,але їх розмітають.
За оцей український тест з матеріалами зі США(Антитела и капля крови: как в Киеве тест на коронавирус выпускают) в аптеках просили від 470 (в спекулянтів десь 1200)
неработающая херня закупалась-то за бюджетные деньги...
В тестах может быть сам вирус, при тестировании может идти намеренное заражение.
ОНИ НАВАРИВАЮТ БУКВАЛЬНО НА ВСЕМ (!) - на эпидемии, на смертях, на панике - на всем на свете.
Я восхищен бубачкой и его соплеменниками.
(цитата ниже)
23 марта в Украину из Китая прибыл самолет с экспресс-тестами и с ПЦР-тестами. Так вышло, что журналистам-расследователям «Слідство.Інфо» из своих источников удалось получить документ о распределении китайского груза. Так вот, из Китая в Украину прибыло более 144 000 экспресс-тестов и всего 521 ПЦР-система. Тогда их поделили между областями, в среднем по 5800 экспресс-тестов на один регион, при этом пять тысяч тестов должны были получить ДУС и Верховная Рада. Видимо они так борются за равенство и здоровье простых украинцев, что сделали это, чтоб мы все поняли, что такое справедливость по Зеленскому. Еще раз вслух: на область - 5800, а на президента, его работников и 4 сотни депутатов - 5 тысяч экспресс-тестов.....
А при их точности не выше 70%, надо будет по 3-4 штуки...
ЗЕбилы это все порох барыжничает не расстраивайтесь, вот посадите его и жизнь малина наступит и ..ЭПОХА БЕДНОСТИ ЗАКОНЧИТСЯ"
то маски по 100, то тесты по 1000
Журналисты зафиксировали, как друг Емца грузил в свою машину дефицитные тесты на коронавирус
InfoResist
Частью медицинских товаров, закупленных Украиной у Китая, возил в своей машине бывший глава аптечной сети «Биакон» Михаил Царенко, не имеющий должности в Минздраве, но называющий Илью Емца своим другом. Об этом сообщают журналисты программы «Схемы» Радио Свобода.
Издание напомнило, что 23 марта президент Владимир Зеленский заявил, что в страну самолетом из КНР доставлены тест-системы полимеразной цепной реакции, экспресс-тесты, аппараты искусственной вентиляции легких, маски, защитные костюмы и прочее.
25 марта журналисты увидели, как часть этих тестов выгружают из машины Центра общественного здоровья.
Источники издания на таможни утверждают, что министерство закупило именно AmonMedCAS.
Товары медицинского назначения распределялись по машинам «Медспецтранса» и Михаила Царенко.
Ранее его видели у Минздрава с маской на затылке.
Известно, что мужчина закончил медколледж и до 2010 года являлся одним из руководителей аптечной сети «Биокон». В 2012 году в качестве главы «Киевзеленстроя» стал фигурантом скандала о закупке итальянских каштанов «Бриоти» суммой на 4 миллиона гривен, но оказавшимися каштанами обычного конского сорта.
После этого Царенко успел поработать главой аппарата КГГА. В конце 2016 года был оттуда уволен и исчез с поля зрения СМИ.
Однако теперь его, очевидно, что-то связывает с Минздравом, где его часто видят журналисты. В том числе и рядом с Ильей Емцем. В комментарии журналистам Царенко назвал Емца своим другом и заявил, что помогает ему спасать человеческие жизни.
Ранее сообщалось, что при министре Емце в Минздрав стали массово заезжать «люди из прошлого».
23 марта в Украину из Китая прибыл самолет с экспресс-тестами и с ПЦР-тестами. Так вышло, что журналистам из своих источников удалось получить документ о распределении китайского груза.
Об этом рассказал бывший парламентарий Борислав Береза.
Так вот, из Китая в Украину прибыло более 144 000 экспресс-тестов и всего 521 ПЦР-система. Тогда их поделили между областями, в среднем по 5 800 экспрес-тест на один регион.
При этом пять тысяч тестов должны были получить ДУС и Верховная Рада. Видимо, они так борются за равенство и наше с вами здоровье, что сделали это, чтоб мы с вами поняли, что такое справедливость по-Зеленскому.
Понимаете? На область 5800, а на президента, его работников и 4 сотни депутатов - 5000 тестов.
Очаровательно, да?
Самое интересное, что журналисты уличили чиновников в этом, но те начали отнекиваться или бросали трубку.
Хотя действительно, какая разница, выделили эти экспресс-тесты на людей в областях или на сотрудников Офиса президента? Все равны. Но некоторые равнее.
Главное, чтоб Ермака не трогали, а насильник Иванисов не заболел и проголосовал за любой бред с Банковой.
Да, Владимир Александрович?..