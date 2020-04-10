 У Харкові поліція затримала двох злочинців, які підірвали сьогодні вночі банкомат і викрали майже 2 млн гривень. ВІДЕО камер спостереження

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в соцмережі пише заступник міністра МВС Антон Геращенко і публікує відео пограбування.
"Сьогодні вночі в Харкові, спрямованим вибухом (див. відео), був підірваний банкомат "Приватбанку", вмонтований у стіну супермаркету "Дігма", в якому були грошові кошти в сумі в 1 978 400 гривень. Це були гроші на виплату пенсій, зарплат, стипендій. Двоє зловмисників приїхали до місця злочину на велосипедах для того, щоб не був помічений автомобіль, на якому вони приїхали до місця злочину. Однак, завдяки ефективним діям харківських поліцейських, які за лічені години вивчили відео з десятків відеокамер, вдалося визначити і швидко затримати автомобіль зі злочинцями. Двоє зловмисників, які підірвали банкомат, затримані. Всі вкрадені гроші, що вони викрали в банкоматі, були при них. Вони вилучені і будуть повернуті Приватбанку. Затримані перевіряються на причетність до вибухів інших банкоматів, як в Харкові, так і в інших містах України. Найближчі 8, а може й 10 років, правопорушникам доведеться провести в колонії суворого режиму", - написав у коментарі до запису Геращенко.
Вообще-то это банкомат, в котором любой снимает деньги. Так что может быть эти деньги пошли бы на водку, наркотики и проституток.
-- прошу, мені на Поділ. На розі Хоривої та Почайнинської. АмігоБар
таксіст оглядайєця:
-- а ти кто по національності?
-- Українець
-- а йа тагда кто?
-- біс тебе зна - мо' жug, чи москаль
Пацаны к успеху шли...не получилось...
Иметьіпать
На жалость давит, что ли?