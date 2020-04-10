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 Події, Суспільство
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Все про:вибух (1869) затримання (3142) МВС (1668) Харків (1711) банкомат (56)

 У Харкові поліція затримала двох злочинців, які підірвали сьогодні вночі банкомат і викрали майже 2 млн гривень. ВІДЕО камер спостереження

У Харкові поліція протягом декількох годин знайшла і затримала двох зловмисників, які підірвали банкомат і викрали майже два мільйони гривень.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в соцмережі пише заступник міністра МВС Антон Геращенко і публікує відео пограбування.

"Сьогодні вночі в Харкові, спрямованим вибухом (див. відео), був підірваний банкомат "Приватбанку", вмонтований у стіну супермаркету "Дігма", в якому були грошові кошти в сумі в 1 978 400 гривень. Це були гроші на виплату пенсій, зарплат, стипендій. Двоє зловмисників приїхали до місця злочину на велосипедах для того, щоб не був помічений автомобіль, на якому вони приїхали до місця злочину. Однак, завдяки ефективним діям харківських поліцейських, які за лічені години вивчили відео з десятків відеокамер, вдалося визначити і швидко затримати автомобіль зі злочинцями. Двоє зловмисників, які підірвали банкомат, затримані. Всі вкрадені гроші, що вони викрали в банкоматі, були при них. Вони вилучені і будуть повернуті Приватбанку. Затримані перевіряються на причетність до вибухів інших банкоматів, як в Харкові, так і в інших містах України. Найближчі 8, а може й 10 років, правопорушникам доведеться провести в колонії суворого режиму", - написав у коментарі до запису Геращенко.

У Харкові поліція затримала двох злочинців, які підірвали сьогодні вночі банкомат і викрали майже 2 млн гривень 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Невідомі підірвали банкомат у Харкові і забрали гроші. ФОТО

У Харкові поліція затримала двох злочинців, які підірвали сьогодні вночі банкомат і викрали майже 2 млн гривень 02

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У Харкові поліція затримала двох злочинців, які підірвали сьогодні вночі банкомат і викрали майже 2 млн гривень 03

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У Харкові поліція затримала двох злочинців, які підірвали сьогодні вночі банкомат і викрали майже 2 млн гривень 04


У Харкові поліція затримала двох злочинців, які підірвали сьогодні вночі банкомат і викрали майже 2 млн гривень 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3188109
 
   
 Топ коментарі
 
Это были деньги на выплату пенсий, зарплат, стипендий...

Вообще-то это банкомат, в котором любой снимает деньги. Так что может быть эти деньги пошли бы на водку, наркотики и проституток.
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а того мудака, шо пам'ятні дошки героям АТО та історичним діячам розгромив, не шукають?
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в таксі сідає темношкірий хлопець в вишиванці:
-- прошу, мені на Поділ. На розі Хоривої та Почайнинської. АмігоБар
таксіст оглядайєця:
-- а ти кто по національності?
-- Українець
-- а йа тагда кто?
-- біс тебе зна - мо' жug, чи москаль
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Это были деньги на выплату пенсий, зарплат, стипендий...

Вообще-то это банкомат, в котором любой снимает деньги. Так что может быть эти деньги пошли бы на водку, наркотики и проституток.
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какой пессимистический сценарий ты предложил... я щщитаю, что деньги пошли бы на благотворительность, в помощь пострадавшим в Раде, на защиту окружающей среды и голодающим в Сомали...
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Теж вибісила ця фраза. Доки гроші не зняли- вони належать банку, що заробляє здиранням відсотків з людей, що змушені жити в кредит.
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Постраждалий від банків, хто тебе змушує брати кредити, а потім розмазувати соплі під Центробанком? ти не думав, що банки теж мають право заробляти гроші?
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за крєдіти як за маски - продали за валюту, а тепер ше й нас примушують купувати їх по спекулятивній ціні під загрозою неймовірних штрафів
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це шоп визвати опщєствене поріцаніє - тіпа, еті гади укралі послєднійє дєньгі у пєнсіанєров, інвалідов і студєнтов
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патамушта украсть у банка-кровопійци сам Бог вєлєл і опщєством одобряйєца
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а что это за дебильный язык и дебильное написание? чурка, что ли?
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в таксі сідає темношкірий хлопець в вишиванці:
-- прошу, мені на Поділ. На розі Хоривої та Почайнинської. АмігоБар
таксіст оглядайєця:
-- а ти кто по національності?
-- Українець
-- а йа тагда кто?
-- біс тебе зна - мо' жug, чи москаль
 показати весь коментар
 
 
я был в селе поповка россошанскго района воронежской области на вопрос украиномовного мэшканця кто ты по национльности получил ответ руский а я спрашивая а я тогда какой он ответил кацап
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Вы так говорите, как будто это что-то плохое)
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ПАЦАНЫ к успеху шли!Не повезло не подфартило!
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Пора с зон выпускать сидельцев - замахаетесь ловить.
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а того мудака, шо пам'ятні дошки героям АТО та історичним діячам розгромив, не шукають?
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Надо было на великах и отваливать,машина их спалила.
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какая умніца! ЙАПстбойвразієдкупошол *)
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Взорвали тєхнічно, а путі отхода не продумали.
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опера вспомнилась... дуэт онегина и татьяны... "а счастье было так возможно, так близко. но судьба моя уж решена, и безвозвратно"
Пацаны к успеху шли...не получилось...
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Щас і вони заспівають оперу. Капітану
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нехай співають. Там були і мої гроші також
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Збулося майже на половину: зараз їх будуть імєть.
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Даа... А уже почти жизнь наладилась и всё могло бы быть по другому...
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в котором были денежные средства в сумме в 1 978 400 гривен. Это были деньги на выплату пенсий, зарплат, стипендий.


На жалость давит, что ли?

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ну что же так поймались? обычно все проходит без шума и пыли(
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Круто! У нас на Закарпатті мусора може би їх і знайшли, але щоби при них були гроші? Це щось нереальне... Я знаю випадок, коли на митниці людина везла 200к євро в машині, знайшли 150, вона призналась, що має бути ще 50ть і тут, молодий опер, їх знайшов у багажнику... як його потім усі ху.сосили!!
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"Счастье" длилось не долго ....- а теперь самое главное: ребята явно не "лохи" - "направленный" , это не просто так...., и возможно как один из вариантов -где они набирались практического опыта...,или откуда "компоненты" для "пиротехнических"... Оперативникам - сыскарям РЕСПЕКТ))
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шустрые ребята) шустро ограбили шустро попались и видимо шустро отсидят)
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