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 Події, Суспільство
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Все про:побиття (518) МВС (1668) Геращенко Антон (526)

 Поліція знайшла через соцмережі і вручила підозру п'яному таксисту, який розбив ніс продавчині в київському магазині. ВIДЕО

Поліція розшукала і вручила підозру таксисту, який рік тому розбив ніс продавчині одного з київських магазинів мережі "Рошен".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в соцмережі пише заступник міністра МВС Антон Геращенко.

"Знайомтеся, це - Олег Юрійович Білановський. Йому 49 років. Він працює водієм таксі. Від природи Олег - здоровань. Зростом майже два метри. Вагою під 120 кілограмів. У нього є хобі. Він любить грубіянити і бити жінок. Зганяти на них свою злість і невдоволеність життям. 10-го лютого 2019 року громадянину Білановскому захотілося солоденького. Він із товаришем зайшов у магазин "Рошен", що на Метро "Лівобережна". Почав безпричинно грубіянити персоналу магазина. Далі - більше. Покидьку захотілося показати свою фізичну силу і перевагу. Одну жінку він спробував ударити своєю порожньою головою. Уже на виході з магазину, підозрюваний Білановський з усього розмаху вдарив другу жінку-касира, яка нічого не підозрювала. Ударив підло зі спини, нишком", - пише Геращенко про подробиці події.

На слід таксиста вийшли після публікації матеріалу про те, що в Полтаві хама, який кинув в обличчя жінці-касиру жменю монет, знайдено й притягнуто до відповідальності поліцією. У коментарях до цієї публікації з'явився ролик про "подвиг" таксиста Білановського. Серед читачів опинилися люди, які впізнали таксиста.

"Щойно ми отримали його прізвище - решта було справою техніки. Сьогодні громадянину Білановському було оголошено про підозру у вчиненні хуліганських дій за частиною 1 ст. 296 Кримінального кодексу. Попереду на нього чекає запобіжний захід і суд по суті його злочину. Ось так, у співдружності користувачів соціальних мереж і поліції, ми будемо показово карати кожного хама і негідника, який піднімає руку на жінок!" - розповів Геращенко.

Поліція знайшла через соцмережі і вручила підозру пяному таксисту, який розбив ніс продавчині в київському магазині 01
Поліція знайшла через соцмережі і вручила підозру пяному таксисту, який розбив ніс продавчині в київському магазині 02

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Патрульні затримали п'яну киянку на Мерседесі, яка їхала зі швидкістю 200 км/год.: "Колхозники, сука, с деревни, бл#дь, которые и на метро не ездили, пишут мне какую-то дичь". ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3188088
 
   
 Топ коментарі
 
Это не хулиганство а нанесение телесных увечий средней тяжести от 3 до 7 лет лишения свободы...В тюрьму подлеца...
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что-то мне кажется что это не единственный его "подвиг"... просто этот..."засветился"
бычара безмозглая...
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Гандоша Геращенко похваляется тем, что благодаря пользователям соцсетей установили личность хулигана. СПУСТЯ ГОД! То есть мусора приехали на вызов, покрутились и хулигана не нашли, хотя тот особо и не скрывался. Молодец, Гандоша, пиарься дальше
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Результат неплохой. Жалко что для того чтобы полиция начала заниматься таким делом - нужен общественный резонанс. Ну и естественно вопрос к потерпевшим - почему не вызвали полицию. Есть записи камер, есть юридический отдел который мог бы следить за процессом поисков и давить. Это пьяное быдло - это же не какой то там террорист-спецназовец, его при желании найти - несложно.
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Это не хулиганство а нанесение телесных увечий средней тяжести от 3 до 7 лет лишения свободы...В тюрьму подлеца...
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при чем, умышленно и с отягчающими...
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что-то мне кажется что это не единственный его "подвиг"... просто этот..."засветился"
бычара безмозглая...
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могут глухари на него весить.может в чем то и сознается. менты должны быть в курсе,было бы желание,а статья найдется
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А якби це був інший якийсь магазинчик? Теж рік б шукали?
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Зебилы тут как тут. Вообще то его нашли потому, что случайный прохожий, который снимал, видимо случайно обнаружил у себя видео и выложил в сеть. Но да, для зелохов надо к названию магазина придраться.
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Тупое быдло. Хронический Зебил. Засадить урода лет на 10.
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По агрессивности и хамству - так вылитый порохобот.
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именно поэтому испытывал ненависть к магазину Рошен
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Так испытывал что ходил туда покупать рошенки барыги мародера ))
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а плевать в руку дающего - это отличительная черта зебилов
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по факту - просить помощь от "бАрыги Порошенко" побежало все зебильное стадо..
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зебил, насмотревшись сватов и слуг урода по зомбоящику - приперся в Рошен и "высказывал недовольство хозяином магазина "Рошен"". таксист - типичное зеленое быдло
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Ну вот, а я то думал что бросание мелочью это дно, тут еще похлеще урод нарисовался.
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на зоні, сподіваюсь, його гостинно зустрінуть.
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таксисты, официаты, банщики - это без пяти минут ******.
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А там пипец какие интеллектуалы и сплошные робингуды сидят ....или гопстопники с насильниками бабушек самоаннигилировались ? большинство там мрази похуже, у кого авторитеты в кулаках, а понятия в бицепсах.
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Интересно, за кого он голосовал в апреле?)
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відносно його вибору в мене відсутні жодні сумніви
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.."высказывал недовольство хозяином магазина "Рошен"" - точно не входит в 25% "воинствующего меншинства"..)(
зебилы, они такие..
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Раз пішов в магазин Рошен, значить голосував за Пороха- адназначно. А ті продавчині - заслані казачки від однієї зеленої особи. Пильний таксист-патріот їх виявив. Зуб даю
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За Порошенко,успокойся, он конфеты рошен любит.
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любой зебил любит конфеты рошен.. или ты отличаешься?
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От тебя,то точно отличаюсь,и судя по всему не в худшую сторону.
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судя по всему - тебе до облика человека за всю жизнь не дорасти, не то что до меня Поліція знайшла через соцмережі і вручила підозру п'яному таксисту, який розбив ніс продавчині в київському магазині - Цензор.НЕТ 6853
впрочем, главное что ты не отрицаешь факт любви к рошену и ненависти к Пороху))
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Вот из-за таких продавщиц которые не заявляют в полицию и появляется вера в безнаказанность у подобного быдла.
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Точно, вони злочинці, а тепер ще й моральні страждання спричиняють бідному таксисту.
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не хрена не будет - у него не так много бабла, ментам неинтересно - не настрижешь...
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Потому просто получит по всей строгости и все. Никто отмазывать не будет
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Правильно. Щоб знав - магазини рошен не можна чіпати
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Таксисты- ядерный электорат Зели,а этот еще и на работников Рошена напал- зебил стопроцентный, кандовый)
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Еще один ублюдок нарисовался)да, нельзя!
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Судити не треба,пару раз бітою по рожі,харю в малинове морозиво зміксувати,і все.А потім моральну шкоду потерпілій тисяч 400 000,і все.
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У цього чмошника комплекс, мабуть що в дитинстві мати лупила його і принижувала . Хлопчик виріс, сцаться в ліжко перестав, але образа залишилася на все життя
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.Це була просто версiя )А може й не перестав )
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Наш суд може його відпустити з богом, а от жінок притягти до відповідальності за перевищення замозахисту і нанесення моральних страждань громадянину. Бо вони з Рошен
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Почитал комменты... Что угодно, но главного не увидел никто. А главное то простое до всцику- получили фамилию и готово. По какой нибудь картинке полиция как может найти и кого? И КАК здесь ключевое. а вот не будут морозиться граждане, не будут оставаться в стороне, и полиция заработает аналогично- все между собой взаимосвязано. А кому ДОЛЖНЫ- тот будет гавкать и только...
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следует запретить употребление водяры и злоупотребление пойлом в целом
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в прошлому році в харкові родич одного з замів губернатора Кучера побив жінку-матір одиначку,розбив їй мобільний.Теж 130 кг. І.. нічого все злилося на дільничого там і вмерло. поліція-непрацює.
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А зачем каждый раз рассказывать как нашли???
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страна должна знать своих героев в лицо, ты против?
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Гордятся! Они его больше года искали, хотели уже в Интерпол подавать! Поліція знайшла через соцмережі і вручила підозру п'яному таксисту, який розбив ніс продавчині в київському магазині - Цензор.НЕТ 6922
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Баб конечно нада ******* но своих. А тут мужик не прав!
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"Вот так, в содружестве пользователей социальных сетей и полиции, мы будем показательно наказывать каждого хама и подлеца, поднимающего руку на женщин!" - а поднимающих руку на мужчин будут наказывать? Или мужчина в результате нападения должен либо умереть, либо сесть в тюрьму, как Аваков и Бенядиктова хотят сделать со Стерненко?
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