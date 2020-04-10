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 Політика України, Здоров'я
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 Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО

Заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко розповідає про заходи щодо протидії поширенню коронавірусної інфекції.

Цензор.НЕТ пропонує трансляцію брифінгу.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3188066
 
 
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Есть три способа борьбы с коронавирусом.
1. Китайский - жесточайший карантин, вбухать кучу денег;
2. Шведский - не делать ничего;
3. Украинский - объявить китайский, реализовать шведский, разницу украсть
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