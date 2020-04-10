Редактор Цензор.НЕТ 10.04.20 09:4010.04.20 09:55 Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО Заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко розповідає про заходи щодо протидії поширенню коронавірусної інфекції.Цензор.НЕТ пропонує трансляцію брифінгу. Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 14 квітня піку захворюваності на COVID-19 не буде, - головний санлікар Ляшко. ВIДЕО Источник: https://censor.net.ua/ua/v3188066 x Мені подобається
1. Китайский - жесточайший карантин, вбухать кучу денег;
2. Шведский - не делать ничего;
3. Украинский - объявить китайский, реализовать шведский, разницу украсть