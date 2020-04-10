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 Політика України, Економіка
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 На період карантину плануємо виплачувати ФОПам допомогу на дітей, - глава Мінсоцполітики Лазебна. ВIДЕО

Уряд розробляє механізм виплати державної допомоги на дітей фізичних осіб-підприємців, які через епідемію COVID-19 змушені припинити роботу.

Про це в ефірі 1+1 повідомила міністерка соціальної політики Марина Лазебна, інформує Цензор.НЕТ.

Планується, що ця допомога буде призначатися на дітей ФОП, які втратили прибутки через карантин. Виплата становитиме один прожитковий мінімум на одну дитину. Сума може становити від 1779 грн до 2218 грн відповідно до віку дитини

Такі виплати здійснюватимуться під час дії карантину, а також протягом 30 днів після його завершення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разову допомогу в розмірі 1000 грн пенсіонери та інші незахищені верстви населення отримають автоматично, - Лазебна

Лазебна уточнила, що питання держдопомоги ФОПам обговорювали 9 квітня в Кабміні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3188040
 
 
 Топ коментарі
 
Карантин для чего?
Наверное для того, что бы люди самоизолировались, сидели дома и не поширювали вирус, так?
Так.
Но, параллельно государство, в таком случае, должно обеспечивать жизнь и потребности самоизолировашихся людей, логично? Логично.
Чем государство обеспечивает самоизолировавшихся людей?
Ничем!
Поэтому, какрантин у нас не возможен, из за бедности бюджета, государства в целом.
А почему бедное государство?
А потому, что у нас коррупционная воровская олигархическая система в государстве.
особенно умиляет картинка по ТВ, когда пару миллиардеров, обворовавших и продолжающих обворовывать страну и людей на миллиарды,... но с помпой под камеры раздающих подачки на 10 тысяч гривень в виде масок, продуктовых наборов нескольким людям
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а іншим дітям не тра їсти?
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Nikо Fisher ***




@nikola_fisher

·1 ч

Есть три способа борьбы с коронавирусом.
1. Китайский - жесточайший карантин, вбухать кучу денег;
2. Шведский - не делать ничего;
3. Украинский- объявить китайский, реализовать шведский, разницу сп@здить
#коронавирус
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Памятка на будущее Вам и мне - "Если вы еще не болеете коронавирусом, это не значит, что вы носите маску, моете руки и дезинфицируете обувь... Просто вам еще не постречался на пути настоящий вирусоноситель."... занавес, и береги Нас Бог !!!
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Помню рассказ китайца из Уханя. Как только все началось, он сразу купил маски, перчатки, много жидкостей для дезинфекции , и все равно заболел. Еле выжил. Я сегодня получал на Новой Почте перчатки, и вспомнил этого китайца ))
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А если дети взрослые , но потеряли работу и заработок ? Потому что все закрыто ? И у самого ФОПа нет клиентов, потому что клиенты тоже без денег ?
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Карантин для чего?
Наверное для того, что бы люди самоизолировались, сидели дома и не поширювали вирус, так?
Так.
Но, параллельно государство, в таком случае, должно обеспечивать жизнь и потребности самоизолировашихся людей, логично? Логично.
Чем государство обеспечивает самоизолировавшихся людей?
Ничем!
Поэтому, какрантин у нас не возможен, из за бедности бюджета, государства в целом.
А почему бедное государство?
А потому, что у нас коррупционная воровская олигархическая система в государстве.
особенно умиляет картинка по ТВ, когда пару миллиардеров, обворовавших и продолжающих обворовывать страну и людей на миллиарды,... но с помпой под камеры раздающих подачки на 10 тысяч гривень в виде масок, продуктовых наборов нескольким людям
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Не стоит унывать, граждане, нам на помощь в апреле летит метеорит. Говорят, что высока вероятность , что не разминемся.)))
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Кушать надо всем детям. Пишите ваши предложения. Их рассмотрят. В порядке очереди.
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Всьо шо запланіровалі, такі будєт запланіровано. Нє валнавайтєсь пажалуста.
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В каком смысле іншим?

Вам дадут помощь на детей, если они у вас есть. Если дети взрослые, они уже юридически не в категории 'дети'.
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"На период карантина планируем выплачивать ФОПам помощь на детей"

Ключевое слово " Планируем "
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Так то еще что: с 1 декабря - 2218 гривен. И так вас двое взрослых в семье самозанятых (мелкий бизнес) и ребенок - я х"й знает куда деть такую значительную суму? Может кто остров продает ?
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беня фоп.
ему еще копейку копейку какую отстегните.
нуждается он... На период карантина планируем выплачивать ФОПам помощь на детей, - глава Минсоцполитики Лазебная - Цензор.НЕТ 719
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Nikо Fisher ***




@nikola_fisher

·1 ч

Есть три способа борьбы с коронавирусом.
1. Китайский - жесточайший карантин, вбухать кучу денег;
2. Шведский - не делать ничего;
3. Украинский- объявить китайский, реализовать шведский, разницу сп@здить
#коронавирус
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ФОПы должны получить помощь соотсетственно налогам которые они платили. 5 копеек платили, вот 5 копеек и должны получить.
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И под это загнать в долги которые эти дети будут отдавать всю жизнь распродать
страну и смыться.
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Конечно, вы всегда недовольны. Дают- плохо, не дают- тоже.
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Не дают а распределяют как в 'свадьба в малиновке,
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А юрлиц у них налоги в шесть раз выше чем ФОП?
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а те работал в ФОН..но не был оформлен(реализаторы и пр )..им как ?
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Здай свого *хазяїна * (штрафануть десь на 36 тис )... та отримай *допомогу * !
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Дети только у предпринимателей? Потеряли прибыль говорите? А те кто работал у них, а те кто работал на государство, те не потеряли зарплаты, им и их детям кушать не надо? А пенсионерам когда тысячу несчастную, одноразовую разродитесь? А индексацию пенсий и зарплат кто заныкал???? А цены на продукты кто взвинтил в разы и пишет про инфляцию 0,8%,???? Брехливые, наглые твари!!!!!!
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Вот как раз пенсионеры вообще не пострадали. Они как получали свою пенсию, так и получают. Юля вчера подняла свой популистский штурм на плюсах для чего? Люди вообще сидят без денег, малый бизнес нуждается в помощи в первую очередь, так как оказался абсолютно незащищенным. Богатые -выживут, те люди, которые работали на предприятиях получили или получат деньги от своих работодателей либо государства. Учителя работают, врачи тем более, пенсионеры получают пенсии.
И именно сейчас , когда нужно лечить бесплатно, включая лекарства, больных коронавирусом, когда страна практически останавливается, когда есть категории , как наши военные, которых мы обязаны ещё больше финансировать сейчас, тут Юля выскакивает со свои предложением о повышении пенсий!

Называется, говорите и вы.
Ещё нужно было сказать- утройте пенсии, умножьте на десять врачам, дайте всем! Это вообще бы получило поддержку у людей. Потому что у нас государство депрессивное субсидантов и просителей, но нежелателей платить налоги. Вот как хорошо в Англии! Как круто трамп всем приказал денег дать! А вы знаете, сколько они платят налогами всю жизнь?
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Пострадали. Им не проиндексировали пенсии, как положено по закону!!!! Нарушили закон!!!! А вот закона о выплате из бюджета частным предпринимателям каких-то денег НЕТ!!!! Так что не надо "умничать". Позавидовала пенсионерам!?! Так будешь жить на 2000 в месяц, чтобы не завидовала, и ни в чем себе не отказывай.
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Светлана, пенсии вам проиндексируют в мае, сказали же. А закон был изменён ещё до того, так что все в рамках закона.
Я очень далека от того , чтобы завидовать вообще кому-то. Я всю жизнь делала то, что обеспечивала себе перспективу на пенсии не зависеть от государства.
Но я не могла предусмотреть вмешательство в мои планы того же *****, из-за которого мой муж потерял бизнес в Крыму. А сейчас вот мои планы разрушает пандемия.

На 2000 грн я жить не буду никогда. Я знаю английский и испанский, буду , в крайнем случае, детей учить. Да мало ли у нас всех ещё возможностей. Главное, чтоб все мы остались живы и здоровы после этого абзаца.
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Пора Депутатов заставлять прожить год на прожиточный минимум!
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Что такое эпидемия грипа в 60- е годы. После я их не видел хотя проучился 15 лет.
Это когда в классе не хватает не 2- х обычных больных а резко увеличивается до 8 -10
но Через две недели все прекращалось а через неделю забывали. Было это раза 2-3 Но карантин один раз давали в школе. недельку бывало, После этого тишина,а это не епидемия а психоз от барановируса. Бацько видать тоже помнит что такое грип а не эта порногрфия.
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Любую помощь нужно оказывать дифференцированно, как субсидию. А то у них на машины у каждого члена семьи, квартиры, дома, путешествия, деньги есть, налогов платят 5 копеек, кассовых аппаратов нет, а как карантин на месяц так все резко стали церковными крысами?! Работающие официально люди платят все налоги, а эти не показывают прибыль, всё в свои карманы кладут, так им еще люди со своих налогов должны их детей кормить? Очень миленько! )))...)))
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