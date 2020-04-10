 На період карантину плануємо виплачувати ФОПам допомогу на дітей, - глава Мінсоцполітики Лазебна. ВIДЕО

Про це в ефірі 1+1 повідомила міністерка соціальної політики Марина Лазебна, інформує Цензор.НЕТ.
Планується, що ця допомога буде призначатися на дітей ФОП, які втратили прибутки через карантин. Виплата становитиме один прожитковий мінімум на одну дитину. Сума може становити від 1779 грн до 2218 грн відповідно до віку дитини
Такі виплати здійснюватимуться під час дії карантину, а також протягом 30 днів після його завершення.
Лазебна уточнила, що питання держдопомоги ФОПам обговорювали 9 квітня в Кабміні.
Наверное для того, что бы люди самоизолировались, сидели дома и не поширювали вирус, так?
Так.
Но, параллельно государство, в таком случае, должно обеспечивать жизнь и потребности самоизолировашихся людей, логично? Логично.
Чем государство обеспечивает самоизолировавшихся людей?
Ничем!
Поэтому, какрантин у нас не возможен, из за бедности бюджета, государства в целом.
А почему бедное государство?
А потому, что у нас коррупционная воровская олигархическая система в государстве.
особенно умиляет картинка по ТВ, когда пару миллиардеров, обворовавших и продолжающих обворовывать страну и людей на миллиарды,... но с помпой под камеры раздающих подачки на 10 тысяч гривень в виде масок, продуктовых наборов нескольким людям
Вам дадут помощь на детей, если они у вас есть. Если дети взрослые, они уже юридически не в категории 'дети'.
Ключевое слово " Планируем "
ему еще копейку копейку какую отстегните.
нуждается он...
Nikо Fisher ***
@nikola_fisher
·1 ч
Есть три способа борьбы с коронавирусом.
1. Китайский - жесточайший карантин, вбухать кучу денег;
2. Шведский - не делать ничего;
3. Украинский- объявить китайский, реализовать шведский, разницу сп@здить
#коронавирус
страну и смыться.
И именно сейчас , когда нужно лечить бесплатно, включая лекарства, больных коронавирусом, когда страна практически останавливается, когда есть категории , как наши военные, которых мы обязаны ещё больше финансировать сейчас, тут Юля выскакивает со свои предложением о повышении пенсий!
Называется, говорите и вы.
Ещё нужно было сказать- утройте пенсии, умножьте на десять врачам, дайте всем! Это вообще бы получило поддержку у людей. Потому что у нас государство депрессивное субсидантов и просителей, но нежелателей платить налоги. Вот как хорошо в Англии! Как круто трамп всем приказал денег дать! А вы знаете, сколько они платят налогами всю жизнь?
Я очень далека от того , чтобы завидовать вообще кому-то. Я всю жизнь делала то, что обеспечивала себе перспективу на пенсии не зависеть от государства.
Но я не могла предусмотреть вмешательство в мои планы того же *****, из-за которого мой муж потерял бизнес в Крыму. А сейчас вот мои планы разрушает пандемия.
На 2000 грн я жить не буду никогда. Я знаю английский и испанский, буду , в крайнем случае, детей учить. Да мало ли у нас всех ещё возможностей. Главное, чтоб все мы остались живы и здоровы после этого абзаца.
Это когда в классе не хватает не 2- х обычных больных а резко увеличивается до 8 -10
но Через две недели все прекращалось а через неделю забывали. Было это раза 2-3 Но карантин один раз давали в школе. недельку бывало, После этого тишина,а это не епидемия а психоз от барановируса. Бацько видать тоже помнит что такое грип а не эта порногрфия.