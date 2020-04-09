 Банки продовжать терміни дії карток на 3 місяці, - НБУ. ВIДЕО

Про це повідомляє Національний банк України, інформує Цензор.НЕТ.

"Закінчився термін дії банківської картки? Не потрібно йти в банк, щоб перевипустити нову. Банки продовжують термін дії карток, термін яких закінчився під час карантину, на три місяці", - сказано в повідомленні.

Дізнатися подробиці можна, звернувшись у банк онлайн або по телефону, зазначили в НБУ.

"Залишайся вдома - спілкуйся з банком онлайн. Бережи себе", - додали в Нацбанку.

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