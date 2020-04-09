 У хворого на COVID-19 на Чернігівщині експрес-тести тричі показували негативний результат. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "UA:Чернігів", про це повідомив генеральний директор Ніжинської центральної районної лікарні Олександр Костирко.

"Провели тестування. Результат був негативний. Нам ще повідомили, що двічі робили тестування в Носівці. Ці тести також були негативними", - розповів він.

За його словами, чоловік захворів 25 березня, до Ніжина його привезли швидкою 3 квітня.

"Він лікувався, я так зрозумів, в центрі первинної медико-санітарної допомоги в Носівці. Є запалення двостороннє. Призначено йому патогенетичне лікування. В принципі, йому не гірше. Без кисневої підтримки. Загальний стан - середньої тяжкості", - додав Костирко.

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