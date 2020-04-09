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 У хворого на COVID-19 на Чернігівщині експрес-тести тричі показували негативний результат. ВIДЕО

Чоловікові з Носівки (Чернігівська обл.), у якого вчора лабораторно підтвердили коронавірус, робили 3 експрес-тести. Всі вони були негативні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "UA:Чернігів", про це повідомив генеральний директор Ніжинської центральної районної лікарні Олександр Костирко.

"Провели тестування. Результат був негативний. Нам ще повідомили, що двічі робили тестування в Носівці. Ці тести також були негативними", - розповів він.

За його словами, чоловік захворів 25 березня, до Ніжина його привезли швидкою 3 квітня.

"Він лікувався, я так зрозумів, в центрі первинної медико-санітарної допомоги в Носівці. Є запалення двостороннє. Призначено йому патогенетичне лікування. В принципі, йому не гірше. Без кисневої підтримки. Загальний стан - середньої тяжкості", - додав Костирко.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3187959
 
 
 Топ коментарі
 
И ранее сообщалось, что тесты не точные, точность китайских иногда 50 на 50. Поэтому отрицательный результат на фоне симптомов коронавируса мало что дает. Нужно лечить как коронавирус и повторять. Наш Минздрав должен об этом говорить медикам.
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Хай цією непотріб'ю тестується наша влада.
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зато дЕрьмаку за разрешение на ввоз этого китайского фуфла сыпанули стока - внукам хватит!
давайте хоть за дЕрьмака порадуемся
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И ранее сообщалось, что тесты не точные, точность китайских иногда 50 на 50. Поэтому отрицательный результат на фоне симптомов коронавируса мало что дает. Нужно лечить как коронавирус и повторять. Наш Минздрав должен об этом говорить медикам.
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Сообщали но тем не менее, на них потратили деньги и завезли!
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- граждане, в киеве есть тэсты... как вам сказать, тэсты есть запрещено.
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А мы ж за это фуфло деньги платим. Может, даже и не подозреваем какие. И кому.
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ну, а сколько надо сделать тестов если они 30% ные по вероятности определения? ))
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ну, раз 30% - то, очевидно, что, 3
не так ли?

но и 3 ничего не показали
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канешно, шо 3 ничо не покажут. они перекрывают только 90% вероятности )) нужен четвёртый, шоб закрыть 10% брешь )) а мог бы и он ничо не показать, он ведь тоже 30% ый )))))) просто с четвёртым им здорово повезло ))))
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не, в таких вещах всегда делается "оценка качества снизу".
если пишут, что "срок годности год" - там все 2 или 3.
если пишут, что "достоверность 30%" - там не меньше 40-50%.

Другое дело, что бубачку все через хер кидают (репутация уже сложилась ), а потому ему просто в Китае дали подделку.
Мож, и просто воды в пробирочки налили - бубачку раком не ставит только ленивый.
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"на заборе хрен написано, потрогаеш, а там доски!" )) это всё понятно, что и как должно быть при сертифицированных серьёзных тестах. но здесь действительно, тот случай, шо покупали самое дешёвое и шо там внутри вместо реактива, вода или китайская моча мабуть и самим китайцам неизвестно. не зря же европейцы это всё тем в зад возвращают )))
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Не путайте биологические тесты с рулеткой- тут разные вероятности.
Тесты рассчитаны на определенную "биохимию" и 30% означает, что они сработают не в 30% случаях использования, а сработает для 30% пациентов.
Если он, не срабатывает на биохимию определенного человека, то ты хоть 200 раз его делай все равно он нихрена не покажет
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зато дЕрьмаку за разрешение на ввоз этого китайского фуфла сыпанули стока - внукам хватит!
давайте хоть за дЕрьмака порадуемся
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Скорее бабло забрали себе, и привезли то ли бракованных тестов, то ли вообще тестов на беременность. Это на школу Бени больше похоже. А если Зеленский вез тесты - то и вообще могли потерять по дороге.
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Ну зашибись, мало того что в Украине делается преступно мало тестов так еще они и ненадежные.
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Здається була інфа, що експрес-тест показує наявність антитіл.

Але антитіла з'являються через деякий тривалий час після початку зараження.
Тому робити експрес-тести на початку хвороби немає ніякого сенсу..

І навіть більше, на мою думку, якщо експрес-тест позитивний, то
і лікувати хворого майже непотрібно, бо він сам почав перемагати вірус..
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Экспресс-тесты это лайно купленное зебилом
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Такое впечатление что наперсточнику поручили закупку тестов, три теста и все мимо как это?
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так а у Ишака разве когда-то что-то нормально получилось?

кроме кина про галабародька, конечно У хворого на COVID-19 на Чернігівщині експрес-тести тричі показували негативний результат - Цензор.НЕТ 1391 - там он такой крутооооой, на лисапеде, с автоматами, МВФ нахер шлет, всех одной левой...
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Так в нього тіко в кіно получається...
Та й там теж хріново!
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