 У хворого на COVID-19 на Чернігівщині експрес-тести тричі показували негативний результат. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "UA:Чернігів", про це повідомив генеральний директор Ніжинської центральної районної лікарні Олександр Костирко.
"Провели тестування. Результат був негативний. Нам ще повідомили, що двічі робили тестування в Носівці. Ці тести також були негативними", - розповів він.
За його словами, чоловік захворів 25 березня, до Ніжина його привезли швидкою 3 квітня.
"Він лікувався, я так зрозумів, в центрі первинної медико-санітарної допомоги в Носівці. Є запалення двостороннє. Призначено йому патогенетичне лікування. В принципі, йому не гірше. Без кисневої підтримки. Загальний стан - середньої тяжкості", - додав Костирко.
не так ли?
но и 3 ничего не показали
если пишут, что "срок годности год" - там все 2 или 3.
если пишут, что "достоверность 30%" - там не меньше 40-50%.
Другое дело, что бубачку все через хер кидают (репутация уже сложилась ), а потому ему просто в Китае дали подделку.
Мож, и просто воды в пробирочки налили - бубачку раком не ставит только ленивый.
Тесты рассчитаны на определенную "биохимию" и 30% означает, что они сработают не в 30% случаях использования, а сработает для 30% пациентов.
Если он, не срабатывает на биохимию определенного человека, то ты хоть 200 раз его делай все равно он нихрена не покажет
давайте хоть за дЕрьмака порадуемся
Але антитіла з'являються через деякий тривалий час після початку зараження.
Тому робити експрес-тести на початку хвороби немає ніякого сенсу..
І навіть більше, на мою думку, якщо експрес-тест позитивний, то
і лікувати хворого майже непотрібно, бо він сам почав перемагати вірус..
кроме кина про галабародька, конечно - там он такой крутооооой, на лисапеде, с автоматами, МВФ нахер шлет, всех одной левой...
Та й там теж хріново!