 Нові Санжари 2.0. Хто нацьковує українців через коронавірус. ВIДЕО

І все це - без реакції правоохоронців. Можливо тому, що всі вони зайняті виловлюванням безмасочників і тих, хто надумав вийти у сквер чи на спортмайданчик?
Як атмосфера паніки і страху може перетворити людину на звіра? Хто саме і з чийого дозволу нагнітає істерію у зв'язку з коронавірусом і нацьковує українців один на одного?
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Мерзость, конечно.
Приймаючи до уваги що влада явно не належить українцям,можна констатувати що продаж за кордон засобів біологічного захисту ,розвал медицини ,прийом сотень тисяч громадян без карантину ,введення поліцейського режиму -це способи як посіяти паніку серед громадян ,щоб продати потиху землю ,і тримати усіх на "карантині"!
порошок пішов ,а діла його "живуть і перемагають" ,не розкачуйте човника бо вірус нападе разом з путлєром.
Либо наоборот , призывающих украинцев не воспринимать карантин серьезно, что это все 'выдумки' и сговор , чтобы их 'кинуть на деньги'
Есть ещё кроме указанных медведчуковских сми и других пророссийских ресурсов три особы женского пола, которыми вплотную должно заниматься наше СБУ - это все те же лена бондаренко, лена лукаш и таня мунтян, рассказывающие о 'несостоятельности' нашего государства
Тайвань, пережившая уже не одну эпидемию пришедшую из Китая!! С первых дней Сovid-19 запустило мобильное приложение для смартфонов, где отмечались дома, где были заражены люди с целью, чтобы остальное население избегало этих мест. И эта как одна из мер сработала! Посмотрите результаты в этой стране - и в Европе.