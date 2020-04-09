 Нові Санжари 2.0. Хто нацьковує українців через коронавірус. ВIДЕО

І все це - без реакції правоохоронців. Можливо тому, що всі вони зайняті виловлюванням безмасочників і тих, хто надумав вийти у сквер чи на спортмайданчик?

Як атмосфера паніки і страху може перетворити людину на звіра? Хто саме і з чийого дозволу нагнітає істерію у зв'язку з коронавірусом і нацьковує українців один на одного?

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