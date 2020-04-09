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 Лісова пожежа поблизу села Отрохи Чернігівської області. ВIДЕО

Лісова пожежа вирує поблизу села Отрохи Чернігівської області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що вогонь у кілька разів перевищує висоту дерев.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Масштабну лісову пожежу на Чернігівщині гасять за допомогою літаків, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3187900
 
 
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Власть почему -то не привлекает подпальщиков к ответственности, видимо им пох что происходит. И нет рекламы на ТВ об усиление ответственности за подпалы, предупреждения населения.Беспредел какой -то.
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За паління сухостою штраф 68грн, за пробіжку в парку - 17000грн.
Іншими словами, за нанесення шкоди природі і здоров'ю населення штраф 68грн, за можливість дихати свіжим повітрям штраф 17000грн.
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Таку пожежу водою вже не заллєш. Поки все не вигоре - не зупиниться.
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Запросто) Это сторона, где находиться полигон(((
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зато валежник собирать нельзя ато лесник наругает, да мусарочки?
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Можна багато чого розказувати з цього приводу і це могло б навіть бути корисним для вирішення цієї проблеми, але цензура це не пропустить, а автори будуть заблоковані.
Тому єдине, що залишається, це пити цю чашу до дна і не порушувати спокій в зоні комфорту феодальної знаті.
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