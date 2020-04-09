 Лісова пожежа поблизу села Отрохи Чернігівської області. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що вогонь у кілька разів перевищує висоту дерев.
2724 10
Пожежу на військовому полігоні в Чернігівській області локалізовано, - ДСНС. ФОТО
На полігоні в Чернігівській області почалася пожежа - горить ліс, - ДСНС
У зоні відчуження ЧАЕС гасять два вогнища лісової пожежі площею близько 25 га, - ДСНС. ВIДЕО
Масштабну лісову пожежу на Чернігівщині гасять за допомогою літаків, - ДСНС. ФОТОрепортаж
Група компаній "Укрлендфармінг" виділила майже 100 тис. грн на допомогу постраждалим від пожеж і на ремонт пожежної техніки в селах Івано-Франківської, Полтавської та Чернігівської областей
Іншими словами, за нанесення шкоди природі і здоров'ю населення штраф 68грн, за можливість дихати свіжим повітрям штраф 17000грн.
...
Тому єдине, що залишається, це пити цю чашу до дна і не порушувати спокій в зоні комфорту феодальної знаті.