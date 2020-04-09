 Обвалення будинку на перетині вулиці Канатної та провулку Нахімова в Одесі. ВIДЕО камер спостереження

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Думську, на відеозаписі видно, що двоє перехожих вчасно відреагували на падіння стіни будинку і встигли втекти в безпечну зону.
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+17
Одесские быстро бегают и в правильном направлении
+8
Обрати внимание, только ты додумался до такой глупости.
Возраст берёт своё.
Возраст берёт своё.
+5
Тот случай, когда мер ворует пол бюджета города!
Во всем виноват вовка пукин!
Возраст берёт своё.
Ну а вже в недавні часи теж прибудову зварганили.
Торец здания был обнесён загородкой.
Спасибо, Светлана.
Удачи и Здоровья!
Я не для этого...
Мне неудобно аж стало....
Простите, если ...
Ну, вобщем, Здоровя, Анатолий.
А как сохранить Жемчужину?
Ракушняк, доски и камыш. Шо там "реконструировать".
Давно пора ему завалиться.