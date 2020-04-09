 Обвалення будинку на перетині вулиці Канатної та провулку Нахімова в Одесі. ВIДЕО камер спостереження

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Думську, на відеозаписі видно, що двоє перехожих вчасно відреагували на падіння стіни будинку і встигли втекти в безпечну зону.

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