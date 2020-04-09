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Все про:обвалення (81) Одеса (2430) будинки (94)

 Обвалення будинку на перетині вулиці Канатної та провулку Нахімова в Одесі. ВIДЕО камер спостереження

У мережі з'явився відеозапис камер спостереження, на якому зафіксовано момент обвалення будинку на перетині вулиці Канатної та провулку Нахімова в Одесі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Думську, на відеозаписі видно, що двоє перехожих вчасно відреагували на падіння стіни будинку і встигли втекти в безпечну зону.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У центрі Одеси обвалилася стіна старовинного будинку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3187881
 
   
 Топ коментарі
 
Одесские быстро бегают и в правильном направлении
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Обрати внимание, только ты додумался до такой глупости.
Возраст берёт своё.
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Тот случай, когда мер ворует пол бюджета города!
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Одесские быстро бегают и в правильном направлении
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Во что коронавирус в Одессе творит! Уже дома валит!
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В Одесі це не перший випадок. За зебільною логікою винуватий попередник, тому звинуватим у цьому Катерину ІІ.🐸
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Катька=москали=Пукин.
Во всем виноват вовка пукин!
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Обрати внимание, только ты додумался до такой глупости.
Возраст берёт своё.
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Це ваша зебільна логіка про пєцю, так що звертайся до своєї зекоманди.
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Строились из известняка, конец 19 начало 20в.100 лет ресурс.
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Десь у 20-30-х роках минулого сторіччя цьому дому добудували третій поверх.
Ну а вже в недавні часи теж прибудову зварганили.
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Бігати через дорогу не можна. Цьому вчили і в союзі і в США в школах. Треба обережно виходини, передернути затвор автомата, і направити проти напрямку руху. Потім обережно, дрібними шагами, пересікати дорогу на зелене світло чи пішохідний переход. Бажано, тримаючи в руці гранату. Мали чи який козел буде їхати...
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П'ятитонна плита впала з дев'ятого поверха поруч із сивим хлопчиком. Обрушение дома на пересечении улицы Канатной и переулка Нахимова в Одессе - Цензор.НЕТ 568
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Тот случай, когда мер ворует пол бюджета города!
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Видимо, кирпичи уже до этого падали.
Торец здания был обнесён загородкой.
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Я так и предполагал.
Спасибо, Светлана.
Удачи и Здоровья!
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Тільки ти не міг додуматися' Твій вік бере своє🐸
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Хорошо,что мужики сообразительные. Рад за них
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Извините,на телефоне плохо видно. Очевидно Вы правы.
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Та... ничего...
Я не для этого...
Мне неудобно аж стало....
Простите, если ...
Ну, вобщем, Здоровя, Анатолий.
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Хорошая реакция, еще бы чуток и накрыло обломками.
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какой-то уася не по той балке квалдой хряснул, видимо
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"жемчужина у моря". И так вся страна. Всё валится и рушится.
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Ой. Я Вас умоляю. Здание было построено в 1890-х как склад и дешевая гостиница.
Ракушняк, доски и камыш. Шо там "реконструировать".
Давно пора ему завалиться.
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Меня умолять не надо. Труханов: «Дом принадлежит порту, передан в аренду частнику, который проводил ремонт. Дом - памятник архитектуры, есть охранный договор. Предположительно работы велись с нарушением регламента. Мы взяли материалы с камер наблюдения. На данный момент информации о пострадавших нет. Бригада строителей как раз вышла на перекур, а девушка, которая проходила мимо, за несколько секунд до обрушения успела пройти. Мы будем разбираться, что они сделали. Может, разрушили несущие стены, мы видим, что на этом доме много пристроек».
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https://dumskaya.net/news/v-tcentre-odessy-obrushilsya-starinnyy-dom-foto-112616/
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Я теперь понял, откуда там такая гора кирпичей, Парочка стреманулась неподецки Обрушение дома на пересечении улицы Канатной и переулка Нахимова в Одессе - Цензор.НЕТ 489
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Предлагаю выдать парню и его подруге по комплекту сухой одежды (белье и штаны) за хорошую реакцию.
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Безопастная зона... Вот и выросло поколение...
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Це петро винуватий, що не посадив зебілів!
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