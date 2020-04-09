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 Політика України, Здоров'я
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Все про:карантин (2484) Мінздоров'я (1453) Миколаївська область (472) Ляшко Віктор (220) COVID-19 (3306) коронавірус (2033)

 Головний санлікар Ляшко приїхав до Миколаєва, щоб розібратися, чому в області немає коронавірусу. ВIДЕО

До Миколаєва в четвер, 9 квітня, прибув заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, щоб перевірити ситуацію з виявленням коронавірусу в області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Преступности.НЕТ".

Як відомо, Миколаївська область станом на ранок 9 квітня залишається єдиним регіоном, де не зафіксовано випадків захворювання на коронавірус.

Віктор Ляшко в коментарі повідомив, що не пов'язує невиявлення коронавірусу в регіоні з помилками при проведенні тестів.

- Я не думаю, що тут є помилки в тестуванні. Можливо, десь не працюють алгоритми, коли невчасно доставляють зразки в нашу лабораторію. Нещодавно в лабораторії була група вірусологів національного рівня, яка переглядала, налаштовувала всі алгоритми. Зараз подивимося установи охорони здоров'я, екстреної медичної допомоги, як функціонують мобільні бригади з відбору зразків, як сімейні лікарі направляють нам зразки. Подивимося, де можливий збій. Можливо, і немає ніякого збою, а Миколаївська область працює бездоганно і немає питань з коронавірусною хворобою, - сказав Ляшко.

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Також він розповів, які саме медустанови відвідає сьогодні.

- Плануємо, крім інфекційної лікарні, відвідати Центр первинної медико-санітарної допомоги, екстрену медичну допомогу, подивлюся, як працює мобільна бригада, приїду з нею на відбір зразків, - зазначив він.

За словами Ляшка, Миколаївська обласна лабораторія сьогодні готова робити по 500 тестів ПЛР на добу.

Також він сказав, що перед його приїздом провели своєрідну спецоперацію, в ході якої зібрали аналізи у пацієнтів з пневмонією в одній з лікарень у Миколаєві і направили їх в іншу лабораторію за межами області - результат на коронавірус також був негативний.

- Результат, який ми отримали, показує, що дослідження збігаються. Тому ми зараз поїдемо далі відстежувати весь алгоритм: від телефонного дзвінка пацієнта з підозрою, до сімейного лікаря, в швидку медичну допомогу, до мобільної бригади, яка повинна виїжджати і збирати зразки, а також подивимося установи, які визначені для хворих з коронавірусним захворюванням. Подивимося їх забезпечення засобами індивідуального захисту, апаратами, які потрібні для проведення реанімаційному заходів. після цього буде зустріч з головою обласної держадміністрації та обласної ради, щоб подивитися і підказати їм, що потрібно модернізувати, щоб область була готовою на 100 відсотків, - сказав Ляшко.

Головний сналікар країни зазначив, що задоволений роботою і оснащенням обласного лабораторного центру.

- Сьогодні я поговорив з працівниками лабораторії. Мені показали дві лабораторії, показали перспективний план розгортання потужностей навіть в цій лабораторії, плюс фахівці чітко знають, де можна додатково посилювати і збільшувати кількість тестів. Тому це мене задовольнило. Питання в тому, що зараз будемо дивитися інші алгоритми. З чого ми почали - лабораторія готова до проведення 500 досліджень на добу, забезпечена аплікаторами, дослідницькими матеріалами, забезпечена засобами індивідуального захисту, працівники лабораторії отримали зарплату. Ми будемо робити все, щоб вони отримали доплату, яка передбачена законом, постановою Кабміну про доплати в 300% для тих, хто працює з коронавірусним захворюванням, - сказав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3187872
 
 
 Топ коментарі
 
Как у вас нет вируса, тогда мы срочно едем к вам.
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Повёз с собой. Теперь будет. Главный санврач Ляшко приехал в Николаев, чтобы разобраться, почему в области нет коронавируса - Цензор.НЕТ 7245
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Главный санврач Ляшко приехал в Николаев, чтобы разобраться, почему в области нет коронавируса - Цензор.НЕТ 6763 И привез с собой коронавирус в пробирке. Чтобы уравнять статистику по стране.
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Главный санврач Ляшко приехал в Николаев, чтобы разобраться, почему в области нет коронавируса.



В этом заголовке прекрасно всьо Главный санврач Ляшко приехал в Николаев, чтобы разобраться, почему в области нет коронавируса - Цензор.НЕТ 4027 Главный санврач Ляшко приехал в Николаев, чтобы разобраться, почему в области нет коронавируса - Цензор.НЕТ 220 Главный санврач Ляшко приехал в Николаев, чтобы разобраться, почему в области нет коронавируса - Цензор.НЕТ 8552
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та типа непорядок..... не как у всех..... название улыбнуло радакторам браво....
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У него цель не найти вирус, а понять как тестировать, чтобы получать нулевой результат но уже в масштабах страны - они приехал перенять опыт.
Если вкратце, то в Николаеве приняли алгоритм тестирования согласно которому, даже при наличии симптомов, тебя сначала проверяют на грипп или другую болячку и тестируют на короновирус, только если они не подтвердились....
В той же Италии все с точностью донаоборот - если ты умер от сердечного приступа, то тебя все равно тестируют на короновирус и если обнаруживают, то считают что ты умер именно от короновируса (который дал осложнения) Именно поэтому у них такая запредельная статистика
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Сеятель коронавируса (из классики).
Главный санврач Ляшко приехал в Николаев, чтобы разобраться, почему в области нет коронавируса - Цензор.НЕТ 1639
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Корова лезет на дерево. Ворона ей:
- Корова, ты чего это на дерево лезешь?
- Яблок хочу поесть.
- Так это ж не яблоня! Это елка!
- А у меня с собой.
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Чим менше праці,тим менше результатів Главный санврач Ляшко приехал в Николаев, чтобы разобраться, почему в области нет коронавируса - Цензор.НЕТ 5203
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Как у вас нет вируса, тогда мы срочно едем к вам.
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И привез с собой коронавирус в пробирке. Чтобы уравнять статистику по стране.
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Какой санврач???!!! Срочно Комиссию ООН, ВОЗ и лаборатории всего мира для изучения хфеномена!!! Выкачать всю кровь у жителей и лечить ею пациентов по всему миру!...
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А це злочин - відсутність вірусу?!.................
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Шо воно меле, ещё один словом "алгоритм" блестнул ))
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як що ти тупе, то не думай так про інших!
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"- может ли быть счастливым брак по расчёту?
- может. при условии, что алгоритм расчёта правильный." (С)
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І рахував саме той соціолог, який поки не здав курсову роботу😄
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А если развернуть ситуацию, типа "Великий Вошьдь Ослабородько лично борется с короновиоусом в Николаевской области".?
Скорее всего они тесты соседним областям продали, везде есть свои Ермаки и Радуцкие.
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А в Черновцы поехать и вставить пистон тем, кто проводил там массовые мероприятия, нет охоты?
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Ездят тут всякие, нарушают нам карантин.
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Одни любопытные стали ездить к приснопамятным Лыковым.. после этих поездок вся семья вымерла от бактерий и вирусов, привезённых с большой земли.
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Губернатору Николаевской области нужно закрыть ее границы, чтобы не шастали к ним с других зараженных областей. Пусть хоть одна область в Украине останется без этой коронавирусной заразы.
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русские - пишите уже ЗЕЛЕНСКИЙ СРІВАЕТ ОТ ЗУБОЖИЛІХ!
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Нет тестов- нет короновируса. Все прост
о )
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Заголовок смешной, но Ляшко молодец - на державной общался с курицей какой-то.
но я бы его гнал, т.к. знаю шо в райбольницах у вречей нету до сих пор достаточных средств защиты. Толку от этих поездок то? Брежневщина.
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а он ни при чем, просто мальчик для битья.
Все главные должности с полномочиями у нас занимает один человек.
Ну, как человек...
Но не лох.
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А может он им не нужен, Ляшко про это не подумал?
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Если в Николаеве появится коронавирус будете знать кого благодарить
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Это только мне стыдно за этих зебилов? Главный санврач Ляшко приехал в Николаев, чтобы разобраться, почему в области нет коронавируса - Цензор.НЕТ 774
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стыдно за мыколаевцев, что не хотят болеть? Главный санврач Ляшко приехал в Николаев, чтобы разобраться, почему в области нет коронавируса - Цензор.НЕТ 302
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Скажите, а есть ли в Николаеве международный аеропорт который каждый день принимает рейсы из всего мира так как в Киеве, Одессе, Харькове, Львове и тд? Я к тому что причина очевидная, и не нужно выделять миллиарды на выяснение
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Якщо у вас немає вірусу,значить його потрібно привезти.
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Как говорят"" И козе понятно что коронавирус в Украину "привезли заробитчане из-за границы"". Поэтому нужно пожоще их конролировать !!
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Звучит конечно странно, сейчас возбудятся сторонники мирового заговора!
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С ЛЯШКА САНИТАРНЫЙ ВРАЧ, КАК С ЗЕЛЕНОЙ ШМАРКЛИ ПУЛЯ !
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Що ж ви хочете, Миколаївська область - аграрна, майже. Всі на полі, вірус не долітає.
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Ляшко, ты обещал вирусологов, а поехал сам с разборками. XD
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От ідіоти. Ну нема в області вірусу то радійте. Нєєєє, зараз підвеземо.
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