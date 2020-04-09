 Головний санлікар Ляшко приїхав до Миколаєва, щоб розібратися, чому в області немає коронавірусу. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Преступности.НЕТ".

Як відомо, Миколаївська область станом на ранок 9 квітня залишається єдиним регіоном, де не зафіксовано випадків захворювання на коронавірус.

Віктор Ляшко в коментарі повідомив, що не пов'язує невиявлення коронавірусу в регіоні з помилками при проведенні тестів.

- Я не думаю, що тут є помилки в тестуванні. Можливо, десь не працюють алгоритми, коли невчасно доставляють зразки в нашу лабораторію. Нещодавно в лабораторії була група вірусологів національного рівня, яка переглядала, налаштовувала всі алгоритми. Зараз подивимося установи охорони здоров'я, екстреної медичної допомоги, як функціонують мобільні бригади з відбору зразків, як сімейні лікарі направляють нам зразки. Подивимося, де можливий збій. Можливо, і немає ніякого збою, а Миколаївська область працює бездоганно і немає питань з коронавірусною хворобою, - сказав Ляшко.

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Також він розповів, які саме медустанови відвідає сьогодні.

- Плануємо, крім інфекційної лікарні, відвідати Центр первинної медико-санітарної допомоги, екстрену медичну допомогу, подивлюся, як працює мобільна бригада, приїду з нею на відбір зразків, - зазначив він.

За словами Ляшка, Миколаївська обласна лабораторія сьогодні готова робити по 500 тестів ПЛР на добу.

Також він сказав, що перед його приїздом провели своєрідну спецоперацію, в ході якої зібрали аналізи у пацієнтів з пневмонією в одній з лікарень у Миколаєві і направили їх в іншу лабораторію за межами області - результат на коронавірус також був негативний.

- Результат, який ми отримали, показує, що дослідження збігаються. Тому ми зараз поїдемо далі відстежувати весь алгоритм: від телефонного дзвінка пацієнта з підозрою, до сімейного лікаря, в швидку медичну допомогу, до мобільної бригади, яка повинна виїжджати і збирати зразки, а також подивимося установи, які визначені для хворих з коронавірусним захворюванням. Подивимося їх забезпечення засобами індивідуального захисту, апаратами, які потрібні для проведення реанімаційному заходів. після цього буде зустріч з головою обласної держадміністрації та обласної ради, щоб подивитися і підказати їм, що потрібно модернізувати, щоб область була готовою на 100 відсотків, - сказав Ляшко.

Головний сналікар країни зазначив, що задоволений роботою і оснащенням обласного лабораторного центру.

- Сьогодні я поговорив з працівниками лабораторії. Мені показали дві лабораторії, показали перспективний план розгортання потужностей навіть в цій лабораторії, плюс фахівці чітко знають, де можна додатково посилювати і збільшувати кількість тестів. Тому це мене задовольнило. Питання в тому, що зараз будемо дивитися інші алгоритми. З чого ми почали - лабораторія готова до проведення 500 досліджень на добу, забезпечена аплікаторами, дослідницькими матеріалами, забезпечена засобами індивідуального захисту, працівники лабораторії отримали зарплату. Ми будемо робити все, щоб вони отримали доплату, яка передбачена законом, постановою Кабміну про доплати в 300% для тих, хто працює з коронавірусним захворюванням, - сказав він.