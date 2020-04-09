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 Суспільство, Здоров'я
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 Глава УГКЦ Святослав звільнив вірян від сповіді і причастя, а також закликав не приносити великодні кошики на освячення. ВIДЕО

Глава УГКЦ повідомив, що церква на час карантину звільняє вірян від участі в недільних і святкових богослужіннях, обов'язку сповіді і причастя, а також закликав не приносити цього року до церкви великодні кошики.

Про це йдеться у відеозверненні глави УГКЦ блаженнішого Святослава, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, УГКЦ вводить особливі дозволи і особливі диспензи, тобто звільнення від регламентованих церквою обов'язків.

"Перше - це звільнення від церковної заповіді, яка нам говорить щонеділі і кожне свято брати участь у богослужінні в храмі. У зв'язку з цими надзвичайними обставинами, церква знімає цей обов'язок і закликає вас залишатися вдома.

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Друга диспенза стосується обов'язку під час великого посту, готуючись до Великодня, прийти на сповідь і причастя. Піклуючись про ваше здоров'я, наша церква проголосила звільнення і від цього обов'язку, надаючи можливість вам його виконати протягом місяця після закінчення карантину.

У вербну неділю ми благословляємо лозу, у Великодню неділю благословляємо наші великодні кошики. Цьогоріч, зважаючи на такі надзвичайні обставини, ми просимо максимально не приносити їх на освячення до храму.

Ви зможете освятити і лозу, і великодні кошики у ваших оселях за допомогою онлайн-трансляцій. Там, де неможливо брати участь у Великодньому богослужінні, батько сімейства може святою водою окропити ці страви. І будьте впевнені, ви зможете гідно відсвяткувати свято Воскресіння Христового", - заявив блаженнійший Святослав.

Він зазначив, що навіть у таких обставинах віряни приходять до священників і просять про причастя, то священник не має морального права відмовити: "Але я прошу вас не наполягайте. За таких обставин прошу сповідатися тільки в небезпеці смерті".

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"Ми просимо, щоб у наших храмах священники здійснювали служби без вірян, просимо бути їх у дворі, зберігаючи соціальну дистанцію і дотримуючись інших санітарних приписів", - додав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3187849
 
   
 Топ коментарі
 
І все рівно купа людей попреться з кошиками.
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тупоголовые веруны позаражали уже кучу народа на своих сходняках, это установленный факт! Першотравенск и у кацапов в Москве!
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Так є простіший спосіб.. Нехай не поїдять один день.. І здоровя покращать.. І від маразму цього року позбавляться
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Не тільки він. Є ще Епіфаній, митрополит Київський, предстоятель Православної церкви України.
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А в Унітазії вірусу нема, тому і проблема така відсутня.
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І все рівно купа людей попреться з кошиками.
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да, в русскую православную поперлись все на буковине, отрезать бы яйца тем попам
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*****, они как зомбированные , у меня тёща , плять, рвётся туда как сумасшедшая, вчера закрыли нах в доме, -плять, она вырвалась через гараж,..еле на пол-дороги со скандалом вернули.. ещё раз пристрелю нах...
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Йду це сьогодні у справах через вокзал, там бабусі спілкуються "Сказали всім кому за 60 і не хрещений сидіти вдома")
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Щось не чутно як інші церкви вирішили святкувати.
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Місцевий антисептик для рук, всього за 77:50 грн за 100мл.
І ці люди «баригою» Пороха називають і «клянуть».....

Глава УГКЦ Святослав освободил верующих от исповеди и причастия, а также призвал не приносить пасхальные корзины на освящение - Цензор.НЕТ 4147
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В Ашані продають 500мл за 100 грн стандартний заміс: 70% спирту+ 3-5% гліцеріну+запашка+вода.
А за 100 гр стільки брати, та ще у незручному флаконі...
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в АТБ сначала антисептик -гель ставили на входе, а сейчас в те же бутылки воду еле-еле мыльную поналивали..... Глава УГКЦ Святослав звільнив вірян від сповіді і причастя, а також закликав не приносити великодні кошики на освячення - Цензор.НЕТ 4217
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тупоголовые веруны позаражали уже кучу народа на своих сходняках, это установленный факт! Першотравенск и у кацапов в Москве!
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Печерская Лавра тоже , ходят слухи шо все поголовно подцепили, а главный Павло уже на ивл..
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Чого це слухи? Цензор писав про повідомлення Кличко, що тільки вчора у Лаврі виявили 26 хворих. А перед тим ЗМІ писали, що настоятель Києво-Печерської лаври Павло заразився на коронавірус. Павло провів службу, на якій були присутні предстоятель УПЦ МП Онуфрій, митрополит Антоній і політики, серед яких був перший заступник голови Офісу президента Сергій Трофимов. https://www.umoloda.kiev.ua/number/0/2006/145133/
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Во время чумной эпидемии эти же полоумные веруны в хрен пойми что, убили священника, пытавшегося запретить массовые сборища.
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Чеши лесом , тупень. Свозили почти три месяца наземным и воздушным транспортом нфицированных людей из всевозможных очагов заражения. И церковь теперь виновата . Ну не скотство ?
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вера в невесть что не повод нарушать закон! Иисус завещал повиноваться государственным законам(кесарю-кесарево), а ты противишься, кроме того в отсутствии аргументов пустился в оскорбления, значит проиграл спор.
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Бог не освождал,но служивый мира своим умом освободил,,
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Как наголосовали, такая и Пасха. По норам, с паской, освященной директором хлебзавода. и богослужением по телевизору.
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До 19 квітня буде надзвичайний стан і комендантська година. Все вирішиться просто.
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Петя, ну Пасочка пройдет, и кого крайним будете делать за ваше разгильдяйство и намеренное инфицирование населения?.
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Я нікого не інфікував. Вже 2 місяці сиджу на самоізоляції. Навіть дітей і онуків попросив не приїжджати. А про майбутній НС дізнався з новин. Які у вас претензії саме до мене ?
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Підтримую о.Святослава!
Грамотна людина, недарма медик за першою освітою
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В тих церквах,що знаходяться в Україні,а правлять за агресивну сусідку,Бога давно нема.
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Тася, не тебе решать, где Бог, а где Его нет.
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Рішаловом не займаюсь.Просто констатую .Доведено війною рф проти України.
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Вирус в Лавру занесен извне, как и везде в Украине. Когда - нибудь в суд на зеленых подадут за нанесение ущерба здоровью населения. Кстати, Радуцкого за продажу масок никто не осудил ?
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Коронавірус почався у Почаєвській Лаврі і перекинувся на Печерську. І там і тут московський патріархат. Кремлівські ФСБісти в рясах його у Лаври і завезли.
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