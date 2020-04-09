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 Пошук і ураження надводних цілей: в Одеській області відбулися вогневі випробування українського ракетного комплексу "Нептун". ВIДЕО

В Одеській області відбулися вогневі випробування українського берегового ракетного комплексу РК-360МЦ "Нептун".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, головне завдання випробувань - пошук і ураження надводних цілей противника. Компанія Defense Express опублікувала унікальний запис випробувань "Нептуна". Судячи з відео, свої технічні та бойові характеристики український комплекс підтвердив.

Береговий ракетний комплекс РК-360МЦ "Нептун" призначений для контролю територіальних вод і проливних зон, захисту військово-морських баз, берегових об'єктів і інфраструктури узбережжя. Комплекс забезпечує наведення, цілерозподіл та знищення цілей протикорабельними крилатими ракетами Р-360. Заявлена дальність пуску ракети становить до 280 км. Швидкість близько 1000 км/год, висота польоту над гребенем хвиль - від 3 до 10 м. Маса ракети - 870 кг. Дивізіон РК-360МЦ "Нептун" забезпечує старт окремих ракет або залповий пуск до 24 ракет (тобто повний залп 6 пускових установок), з інтервалом пусків у залпі від 3 до 5 секунд.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3187820
 
   
 Топ коментарі
 
технический гений Коростелева и его волшебных гномов из КБ "Луч", просто восхищает!
Браво!!!.. Слава Украине!!!
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Ща игорек вам все расскажет как надо было=))
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ага.. а еще он выдающийся вирусолог, эксперт по ракетному оружию, по танковому строительству, по вертолетному, по самолетному, по корабельному.. а когда действие лекарств заканчивается, то Игорек начинает вытачивать напильником прототип звездного корабля..
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не . он теперь политическим анилитиком стал Пошук і ураження надводних цілей: в Одеській області відбулися вогневі випробування українського ракетного комплексу "Нептун" - Цензор.НЕТ 6215
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ага.. а еще он выдающийся вирусолог, эксперт по ракетному оружию, по танковому строительству, по вертолетному, по самолетному, по корабельному.. а когда действие лекарств заканчивается, то Игорек начинает вытачивать напильником прототип звездного корабля..
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Поспішайте, хлопці! Треба будувати нові заводи по виробництву ракет та працювати в три зміни бо часу обмаль! Не витрачати гроші на залізні гроби- бтр-и, не встигнемо збудувати катери - в Рашці флот все рівно буде сильнішей. Тільки ракети врятують Україну від рашистської навали! Не треба далекої дальності: вистачить 100 км. Дешеві, масові і БАГАТО ! Путлєру дуже потрібен південь, вони розхитують зараз ситуацію, спровокують зміну влади та скористаються моментом, щоб відхопити ще Херсонську, Запорізьку, Харківську, Одеську області. Можливо Дніпро. Я не прихильник Зеленського, але неозбройним оком видно до чого це іде...
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путлеру насрать на пивдень. Те кто говорят что ему нужен "коридор в крым", почему-то исходят из того что путлер - хозяйственник и радеет за интересы людей живущих в крыму А ему на тех людей накласть, как и на остальных. Если бы он радел за своих людей, то не завел бы рашу в жопу. У него другие цели.
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завести Украину в рашистскую жопу-цель путлера рашистского
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ээээ . не спорю ПКР штука хорошая . в нашей ситуации необходимая . но вот так прям только одни ПКР Пошук і ураження надводних цілей: в Одеській області відбулися вогневі випробування українського ракетного комплексу "Нептун" - Цензор.НЕТ 3975 береговые комплексы еще нужно прикрыть . нужны ЗРК . нужна авиация . нужны береговые части с этими самыми " залізними гробами-БТРами " а иначе они будут слишком уязвимы для удара ракетами и авиацией противника или спецназа . кроме того нужны средства загоризонтного обнаружения цели . система станций РЛС и та же авиация ( и их тоже нужно прикрыть ) все нужно делать в комплексе . ну не работают ракеты отдельно сами по себе . да и о средствах доставки этих ракет нужно думать . а это опять авиация и ракетные катера ( которые тоже нужно обслуживать и прикрывать )
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як бтр- и зможуть захистити берегові частини від ракет чи авіації? Не виключаю, що трохи цих бтр треба, але в нас купа старих танків, які треба ставити на гусені. Також треба протиповітряна оборона - знову ж таки ракети. Ми обороняємось і треба вкопатись в рідну землю намертво.
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"як бтр- и зможуть захистити берегові частини від ракет чи авіації?" а внимательно прочитать написанное мною слабо ? цитирую "они будут слишком уязвимы для удара ракетами и авиацией противника или спецназа" от спецназа от морской пехоты !!! не могут ракеты защитить от всего .
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Уже не за горами из-за бугра слышен громкий цокот копыт "главного эксперта ЦН" по всем вопросам, укушенного в мозг грицацуевым, Igorя L !!!
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В отличии от вас IgorL говорит по делу и со знанием обстановки.
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А такое чмо как ты в лице модератора цензор.нет и порохобота пишет только фейки, с призывом свержения власти! Я не видел что бы писал фактами и с трезвым рассуждением обстановки! Иди теперь бань меня!
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1) я не чмо и я никогда не был и не буду модератором на Цензоре, или еще где-то..
2) да, я по убеждениям порохобот - государственник..
3) чувак, если для тебя Игорь Л это специалист с трезвыми рассуждениями, то наверно ты вместе с Игорем Л, принимаешь аналогичные психоактивные вещества..
удачи тебе, в твоем маразме!
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Игорь уже высказывал свое мнение по этой ракете, и его доводы о том, что ракета сырая для меня убедительны! А ты чувак ни разу не написал о том, что ты понимаешь хоть в чем то! Ты умеешь писать только "хахахаха" и призывать к свержению власти! Ю.Бутусов недавно писал в статье Как воруют в оборонных закупках при Зеленском: "Арей" завез броню в 3 раза дешевле, чем у "Козаков" - финансирование прекратили для "Арея" Что говорит о коррупции, которая началась очень давно, а Порошенко как гарант и патриот ее не остановил за своих 5 лет! По этому она тянется и при Зеленском! А такой ЧУВАК как ты сидит и покрывает эту систему!
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и его доводы о том, что ракета сырая для меня убедительны!,,,- дафай выоды , но не про броню-это другой сорт табака
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Ігорь вже всрався разом з тобою і хоче обгадити нашу ракету. Нормальна ракета і не сира, а небезпечна для кацапні. Полізуть, отримають Нептуном прямо в жбан. Виходить, що ракета відмінна. Потрібно запускати в серію і розробляти її потенціал, щоб долітала ще далі, до москви і інших міст засрашки.
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Тепер треба їх виготовляти та встановлювати по всьому узбережжю.
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Только нет политической воли ни у кого теперь.
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Гарно пішла понад водою. Свого часу я бачив як крилата ракета вражає надводну ціль.
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Кілька разів з-під води стріляли, а бачити не приходилось.На одній стрільбі ні одна не вийшла з контейнеру. Скандал був на всю 11-у дивізію.
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А я забезпечував стрільби ПЛ з підводного положення. Круговий огляд РЛС з корабля щоб нікого не було. Вийшов на палубу і бачив як з"явився КСП (шапка червоного диму), потім з води вискочила ракета. Зробила "горку" і понеслась понад водою. За кілька миль стояла баржа-ціль. Влупила прямо в неї.
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Наскільки зрозумів, спочатку ПЛ себе о показала ("шапка червоного диму"), після чого вийшла ракета?
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КСП( красные световые проблески) як попередженя що зараз відбудеться пуск.
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На нашій пл імітаційні патрони (гадаю, що це були саме вони), які відстрілювались спецпристроєм ВІПС, майже не використовувались через їх вередливість. Тобто були випадки, коли вони через трубу ВІПС не виходили назовні , тому їх приходилось утилізовувати всередині. А тут уже можливі варіанти, причому з різним закінченням. Так що, дякую за інформ.
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технический гений Коростелева и его волшебных гномов из КБ "Луч", просто восхищает!
Браво!!!.. Слава Украине!!!
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Ще політична воля і виділені кошти на її розробку урядом Яценюка, Гройсмана, президента Порошенко і СНБО Турчинова і всього українського народу.
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молодцi . считай в центр мишени легла
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Тепер ще треба мати мужність дати команду на пуск. У Ердогана ця мужність є. Але це у Ердогана
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ооо!.. Ваня привет!.. что там слышно от бабы Йули?!.. когда снова в коляску?!
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известно когда... как только жареным запахнет.
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Юліни яйця можна тільки у візочку возити, бо в Україні більше в нікого яєць такого розміру нема. А порохоботам продажним взагалі яйця не потрібні, бо вони їх відразу продадуть мародерам різним
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Ваня!.. тебе нравятся бабы с яицами?!.. хммм.. ты меня озадачил!
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Здоров Ваньок! Ваня дай мені відповідь, Зеля ще є російським шпигуном, чи вже ні? Що по цьому поводу кажуть Ваша бабуля Юля?
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Цікаво, що має на увазі автор, коли говорить "пошук"? Ціль шукає радар до пуску чи ракета теж приймає в цьому участь?
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крилата ракета "Нептун" оснащується новою комбінованою активною радіолокаційною дводіапазонною головкою самонаведення, яка створена в компанії "Радіонікс". Ця новітня головка має має надвисокі кути огляду, здатна побачити та захопити ціль на відстані у 50 км, а також стійка до радіолокаційних завад противника.

https://www.youtube.com/watch?v=g081kcAMjdU

ГСН "НЕПТУНА" Головка самонаведення для протикорабельної ракети Р-360, комплексу РК-360МЦ "Нептун"
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ракета запускается в район цели, включает свой радар, обнаруживает и селектирует цели. Когда обнаружена главная цель, она опускается и на сверхмалой высоте идет на нее
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получается она на сверхмалой идет по ЖПС, а саму цель не видит. Тогда вопрос - а если цель не неподвижная мишень, а быстроходный катер?
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а нафига ей тогда голова СН (не слуги народа, а самонаведения), ссылку на которую дал Шрек?
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Поиск и поражение надводных целей: в Одесской области прошли огневые испытания украинского ракетного комплекса "Нептун". ВИДЕО



кто-то летел с фотиком со скоростью ракеты и фоткал То-оочное попадание, еще и фокус навел??

ахахаха

Adobe Premiere
или по старому союзмультфильм

ахахаха



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Це тієї "Омерики", яка сама може надрукувати стільки зелених паперців, що всі ці борги легко перетворить в набутки?
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А от фублі ваші і нафіг нікому не потрібні. Дав би і я тобі 3 *****, але нема в мене
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ваня,почему ты без налипкы (Vovanzeichen) против вовчика?
ты в курсе,что выпускникам Фрунзе запрещено появляться без неё в общественных местах?
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Идиот,у 99% крылатых ракет скорость ниже чему у 90%истребителей !
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Блин и откуда вы берётесь? Ты просто тупое чмо.
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глаза открой и внимательно посмотри видео . на 8-ой секунде видно как вслед за ракетой полетели два истребителя . вот они и снимали . плюс дрон возле цели . слыхал о таком изобретении ? вот он и снимал сам момент поражения
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вот видео, где полет ракеты на испытаниях, сопровождает пара истребителей су-27, и с них ведется видеофиксация полета ракеты..
чувак, что не так?!. что с тобой?!
Політ протикорабельної ракети Р-360 комплексу "Нептун"

https://www.youtube.com/watch?v=nQUO5LvKw1I

Пошук і ураження надводних цілей: в Одеській області відбулися вогневі випробування українського ракетного комплексу "Нептун" - Цензор.НЕТ 1531
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Ідіоте, крилату ракету супроводжували два винищувача... ПС. А класно ти, лапоть, спалився Пошук і ураження надводних цілей: в Одеській області відбулися вогневі випробування українського ракетного комплексу "Нептун" - Цензор.НЕТ 3787
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Смеяться будешь когда твоих СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ этими ракетами жарить будут! Эскандеры не долго смеялись.
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Интересно, наш Цукерман решится провести боевые испытания "Нептуна" на расейской железной коробке? Так хотелось бы "Адмирала Кузю" в последний раз услышать!
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у Явашвырока тоже спадают периодически..
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не получится . Кузя на Севере . его там к пирсу крепко приварили что бы не утонул . но как показал опыт для российского авианосца два пьяных сварщика намного опаснее любой ракеты Пошук і ураження надводних цілей: в Одеській області відбулися вогневі випробування українського ракетного комплексу "Нептун" - Цензор.НЕТ 1924
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Не чіпайте "Кузю" - він повинен існувати, щоб раз-у-раз веселити нас своїми пригодами: то пожежами, то вибухами то ганебними походами разом із флотилією буксирів та штовхачів.
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Звичайно це успіх, звичайно це вже дещо. Але, чого варта всяка лінія захисту без захисту від нападу з повітря? Може досить вже гратися в танчики і звернуть увагу на ППО?
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Молодцы ! Вообще ювелирное попадание,еще и цель осталась цела !!!!!
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Це буде реальна зброя, коли надійде на озброєння і її освоїть о/с відповідних частин і підрозділів. І в необхідній кількості.
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По идее она должна бить под ватерлинию корабля,а тут пролетела над.Или так было задумано?ХЗ
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У разі попадання у рогате корито буде саме те!!!)
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нет!.. ракета должна бить в уровень рубки(это примерно 3-5 м над ватерлинией, но можно программировать), а взрыв 150 кг взрывчатки должен уничтожить/повредить механизмы управления, обеспечения, связи и боевого управления корабля. а последующий пожар должен завершить дело..
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тут спеціально цілили в розмічену сітку, щоб перевірити точність
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Французская "Экзосет" вроде как подныривает, но это уже на любителя. Как выше сказали - можно программировать наверное. У нас расчёт на то, что ракета порвёт леерное ограждение и пьяная кацапская матросня сама повыпадает с корабля. Такое экологичное "нейтронное" оружие Пошук і ураження надводних цілей: в Одеській області відбулися вогневі випробування українського ракетного комплексу "Нептун" - Цензор.НЕТ 1079
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В яблучко!!! Супер, респект!!! Слава Україні!!!
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НЕ нравятся мне те три коробки на цели... У них отражательная способность больше, чем у сетки цели...
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Видно, что наконец сделали родные (а не от С-300) пусковые контейнеры. Сейчас они миниатюрнее - как у руснявого "Бала". Это гут. Но способ открывания на мой взгляд слишком эффектен - у русни крышки просто открываются, у нас отстреливаются, чтоб солдатам было чем заняться после пусков Пошук і ураження надводних цілей: в Одеській області відбулися вогневі випробування українського ракетного комплексу "Нептун" - Цензор.НЕТ 4843 Но это уже мелкие придирки.
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Хорошая новость! Давно не было хороших новостей. Пора бы уже.
А тем, кто пишет, что ракета г-но, советую погуглить стоимость и время разработки современной ПКР, например, LRASM.

Хотя с нынешней властью я очень сильно сомневаюсь, что эти ракеты когда-то применят по назначению.
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