 Пошук і ураження надводних цілей: в Одеській області відбулися вогневі випробування українського ракетного комплексу "Нептун". ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, головне завдання випробувань - пошук і ураження надводних цілей противника. Компанія Defense Express опублікувала унікальний запис випробувань "Нептуна". Судячи з відео, свої технічні та бойові характеристики український комплекс підтвердив.
Береговий ракетний комплекс РК-360МЦ "Нептун" призначений для контролю територіальних вод і проливних зон, захисту військово-морських баз, берегових об'єктів і інфраструктури узбережжя. Комплекс забезпечує наведення, цілерозподіл та знищення цілей протикорабельними крилатими ракетами Р-360. Заявлена дальність пуску ракети становить до 280 км. Швидкість близько 1000 км/год, висота польоту над гребенем хвиль - від 3 до 10 м. Маса ракети - 870 кг. Дивізіон РК-360МЦ "Нептун" забезпечує старт окремих ракет або залповий пуск до 24 ракет (тобто повний залп 6 пускових установок), з інтервалом пусків у залпі від 3 до 5 секунд.
2) да, я по убеждениям порохобот - государственник..
3) чувак, если для тебя Игорь Л это специалист с трезвыми рассуждениями, то наверно ты вместе с Игорем Л, принимаешь аналогичные психоактивные вещества..
удачи тебе, в твоем маразме!
Браво!!!.. Слава Украине!!!
https://www.youtube.com/watch?v=g081kcAMjdU
ГСН "НЕПТУНА" Головка самонаведення для протикорабельної ракети Р-360, комплексу РК-360МЦ "Нептун"
кто-то летел с фотиком со скоростью ракеты и фоткал То-оочное попадание, еще и фокус навел??
ахахаха
Adobe Premiere
или по старому союзмультфильм
ахахаха
ты в курсе,что выпускникам Фрунзе запрещено появляться без неё в общественных местах?
чувак, что не так?!. что с тобой?!
Політ протикорабельної ракети Р-360 комплексу "Нептун"
https://www.youtube.com/watch?v=nQUO5LvKw1I
А тем, кто пишет, что ракета г-но, советую погуглить стоимость и время разработки современной ПКР, например, LRASM.
Хотя с нынешней властью я очень сильно сомневаюсь, что эти ракеты когда-то применят по назначению.