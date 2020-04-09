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 Масове тестування громадян на COVID-19 не є доцільним, технічно його майже неможливо провести, - ЦОЗ. ВIДЕО

Провести тестування на COVID-19 для жителів всієї України практично неможливо.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на брифінгу заявив в.о. гендиректора Центру громадського здоров'я МОЗ Ігор Кузін.

За його словами, жодна країна світу не забезпечує масове тестування всіх громадян.

"Жодна країна в світі не забезпечує масове скринінгове тестування всіх громадян держави, тому така опція на цей момент не розглядається і навряд чи буде застосована. Перш за все, тому, що це не є доцільним", - підкреслив він.

Крім того, Кузін зазначив, що технічно це майже неможливо зробити.

Також читайте: У Києві 28 мобільних груп роблять тести на коронавірус удома, - Кличко

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3187798
 
 
 Топ коментарі
 
Тестов не достаточно для всех....
Поэтому только для Слуг Народа, правительства, Блазня и других топ.начальников... - им можно и в качестве профилактики..., делать через день...
Мудрый и простой нарид идет весело нах... Массовое тестирование граждан на COVID-19 не является целесообразным, технически его почти невозможно провести, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 4287
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Трускавецкий университет турборежымных наук дураков не выпускает!
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Почему ставку сделали именно на корона-вирусы? Потому что антитела на эти безобидные вирусы 100% есть у всех пенсионеров и у 50% взрослых. У детей и подростков их практически нет. Поэтому можно делать "пандемию" практически в любой стране - чем больше тестируем , тем больше получаем. А убивает совершенно другой , очень редкий вирус. Если тестировать его, то такого цирка не получить, так как зараженных будет единицы.
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Тільки масове тестування здатне показати реальну картину з коронавірусом і тільки на підставі цих реальних масових даних можна планувати ефективні заходи боротьби з вірусом! Без реальних даних по захворюваності всі дії влади це безглузда боротьба Дон Кіхота з вітряками! Ми бачимо величезну кількість летальних випадків, при тому що їх кількість має бути 0,5% від загальної чисельності хворих! Якщо померло 57 людей то хворих має бути 11400 а не 1900!!!! Отже ми бачимо тільки одну п'яту від загальної кількості і ізолюємо тільки одну п'яту від реальної кількості хворих! Так ми коронавірус ніколи не подолаємо! Тільки масові, масовані тести можуть реально обмежити розповсюдження хвороби! А всі ці карантинні заходи влади нічого не дають і карантин потрібно відміняти!
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"Так ми коронавірус ніколи не подолаємо" - так зеленым это и не нужно. Зеленым нужна эпидемия, чтобы прикрыть свои провалы в экономике, отвдлечь внимание и запретить массовые протесты. И, разумеется, зеленые врут, когда говорят, что массовое тестирование "технически невозможно провести". Есть опыт Германии, когда по первому чиху к людям приезжает бригада, берет анализы. Есть опыт других умных стран. Нужно вкладывать деньги в тестирование, а не терять их на идиотических ограничениях. Но зеленым нужна эпидемия.
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Кацап Слава Зітомірскій знову ідіотські фейки розповсюджує. До речі, кацапе під прапорцем USA не пались хоч зі своїм ніком і навчись звук Ж англійською відтворювати.
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За что купил, за то й продал.
Дэвид Айк - вся правда про коронавирус!

https://youtu.be/mBTOwICGulo
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це шо за поц с бугра?..профессиональный конспиролог и бывший футболист..ястна Масове тестування громадян на COVID-19 не є доцільним, технічно його майже неможливо провести, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 5794
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Тестов не достаточно для всех....
Поэтому только для Слуг Народа, правительства, Блазня и других топ.начальников... - им можно и в качестве профилактики..., делать через день...
Мудрый и простой нарид идет весело нах... Массовое тестирование граждан на COVID-19 не является целесообразным, технически его почти невозможно провести, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 4287
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Как говорил один великий врач. Нет больных или здоровых, есть обследованные и не обследованные. Конечно, на куя тестировать, заболевших будет не один десяток тысяч. А оно им надо????
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Прям Украинский Рагозин.В Германии, Южной Кореи делают, а у нас технически невозможно.
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Тестов в Германии всем не делают. Не разносите фейки мариисифиидуглас
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Чомусь в інших країнах вважають інакше. Американці вже протестували біля 2 млн. своїх громадян, але що вони розуміють у вірусології? Наші зелені керівники - ось світоч передової наукової думки. А якщо зовсім тестів не робити, то й статистика буде чудова.
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1% от населения - это не массовое тестирование.
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Я ж і кажу: дурні. От у нас - молодці. Взагалі не тестують. Скільки буде 7 тис із 40 млн? Не смішно. Взяв калькулятор, 0,000175.
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1% дає розуміння маштабу того що відбувається ...а у нас що відбувається крім брехні по телевізору ...міністри депутани ну ще менти хто повище роблять через день тести а що з рештою ..."вскрытие покажет" ?
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Трускавецкий университет турборежымных наук дураков не выпускает!
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вот идиоты эти американцы, тестируют, составляют какие-то прогнозы, модели развития
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А мені цікаво, чому Зєлєнского тестувати, якщо це не доцільно? Це тому, що Зєлєнскій у цей час просто біля лабораторії пробігав?
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Якщо взагалі не проводити тестування то і хворих не буде.
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Це,справжня мета медичної реформи Масове тестування громадян на COVID-19 не є доцільним, технічно його майже неможливо провести, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 1126 - Ви грецький класик
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Странно а прививать можно запросто всех и технически это возможно, а тут что мешает?
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У нас свой путь. Во всём мире целесообразно,а нам нет. Украина круче всех.
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За сутки 5 апреля в Южной Кореи зафиксировали рекордно низкое количество новых случаев заражения коронавирусом с момента, когда был пик в стране - 47. Это подтверждает, что в последнее время ситуацию удалось взять под контроль. Не в последнюю очередь - благодаря массовому тестированию граждан на коронавирус. Ежедневно в Корее проводили около 15 тысяч тестов, в общем на сейчас сделали почти 467 тысяч.
Система здравоохранения Корейской республики смогла оперативно среагировать на пандемию COVID-19 еще и благодаря предыдущей «подготовке» - борьбе с другим типом коронавируса MERS (ближневосточный респираторный синдром) в мае-июне 2015 года. На этот раз сделали ставку на оперативность и точность тестирования, соблюдение медперсоналом правил защиты, а населением - самоизоляции в случае инфицирования или подозрения на вирус.
Корейские ученые разработали собственные тест-системы и сделали проверки массовыми. А еще задействовали мобильные лаборатории, которые позволили проводить тестирование кое-где - даже на заправках: при этом водителям не надо выходить из машины. Благодаря такому доступному тестированию и своевременному выявлению вируса удается предотвратить многие летальным случаям. Всего на более чем 10 тысяч подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Южной Корее приходится только 186 смертей. Масове тестування громадян на COVID-19 не є доцільним, технічно його майже неможливо провести, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 9899
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Зеленский и его шайка предателей умышленно заражают страну разрешая въезд граждан без обязательной обсервации .Какой смысл в карантине если не закрыты внешние границы ?
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"миллионы закупленых тестов о которых так долго говорили слуги народу оказались блефом"
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это попытка голимого пиара в исполнении бубочки, но посмотрите глубже.Каким образом тесты попали в частные клиники, учитывая, что это на сегодняшний день это стратегический ресурс, который закупают правительства стран
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тесты попали только в правильные частные клиники круга близкого с холодными руками, которые нужно ими нагреть.
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зато открыть школы и ТРЦ (ребята же убытки терпят)- легко и просто
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У нашої влади, технічно відсутні мізки.
А тестування потрібно не масове, а локально-масове, у ймовірних місцях знаходження зарази.
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Везде возможно, а в Украине НЕ возможно и не целесообразно!
Грусть - печаль! Масове тестування громадян на COVID-19 не є доцільним, технічно його майже неможливо провести, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 7206
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Кто хочет, тот делает. А кто не хочет - ищет оправдание своему бездействию.
Водители маршруток ездят в масках (чёрных от пыли) и берут деньги голыми руками. Кассирша в магазине сидит вообще без маски (дышать трудно) и, опять таки, без перчаток.
Тестируйте хотя бы тех, кто постоянно работает с людьми!

Мед. работников вообще надо каждый день проверять...
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Есть же определённые КЛИНИЧЕСКИЕ симптомы у заболевших коронавирусом.
Вот именно этих людей в первую очередь надо тестировать ,при их обращении
к семейному врачу в обязательном порядке ,а не на усмотрение семейного врача.
И само-собой изоляция и тестирование всех без исключения прибывших из-за
рубежа в марте-апреле и не прошедших тестирование.
Это отнюдь не массовое тестирование , массовое желательно,но вряд ли у нас
получится.
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после появления клинических симптомов на 6-7 день заражения уже можно ничего не тестировать. Это же козе должно быть понятно!
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Это понятно, но тогда надо утрать в цепочке мер лишнее звено -семейный врач,
ведь именно они "лечат" по телефону и принимают жизненно важные для
потенциально зараженного решения о госитализации.
Тут или массовое тестирование или некомпетентные заключения семейных врачей.
Спрошу Вас по-другому ,как обойти семейного врача ,чтобы тестироваться
ДО появления клинических симптомов ???
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Не знаю не знаю, лично мне ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ!!! не нравится, что коронавирус меняет цвет глаз. Они становятся красными от конюктивита. В самом начале переспрашивали про глаза??? Глаза это чрезвычайно важно, вся информация от нас всем наружу идет через наши глаза. Образно говоря нашими глазами смотрят то, что мы с вами видим!!!!.Китайцы - та не с глазами все ок. А потом с банками в метро ходили.
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нашими глазами смотрят то, что мы с вами видим!!!!.

Что сказать то хотел, косноязыкий!
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Коронавірус людини NL63 - Вірус виявляється в першу чергу у дітей раннього віку, людей похилого віку. Вірус походить від заражених пальмових мусангів. Близько 1000 років тому, він циркулював у людини протягом століть.
Коронавірус людини HKU1 - походить від заражених мишей. У людей інфекція призводить до захворювання верхніх дихальних шляхів, але може перейти до пневмонії. Вперше було виявлено у січні 2005 року у двох пацієнтів у Гонконзі. Наступні дослідження показали, що він має глобальне поширення.
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Очередной ****** от зеленых дебилов для своего стада. Германия довольно массово тестирует и именно потому у них низкая смертность. А у нас просто не тестируют, и даже когда умирают, то не всегда тестируют, потому реальные данные скрыты.
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Хорошо. то тестируйте все случаи ОРЗ - и будет эфективность. А так тестируют только когда высокая температура и человек задыхается или посмертно. А с легкой формой люди распространяют болезнь и не понятно будет, когда в Украине закончится пандемия.
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та чо спорить,берете количество смертей и умножаете на двадцать-это и будет количество больных на период две недели раньше.
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Как Украина деградировала за год... все институции теперь на уровне зекретина...
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а завозить заразу без обсервации и целесообразно и технически возможно.. спасибо оманским ослам...
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Созвонился с другом, который работает дальнобойщиком. Часто ездит в Финляндию. Рассказывает, что в Финляндии нет масок даже на границе ни у пограничников, ни у таможенников. Наверное фины - идиоты или как?
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Чувак абсолютно правильно сказал. Нет ни смысла ни денег, тестировать всех поголовно.
Тут любят ссылаться "а вот Германия тестирует" - во-1-х, в Германии люди тратят на медицину на порядок больше денег, во-2-х в Германии тестируют ТОЛЬКО по направлению врача, если врач видит симптомы и/или человек имел контакт с больным.
Без направления врача, немцы могут потестироваться только за деньги, около 200 Евро плати со своего кармана и тебя потестят.
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Та ну да, 6 000 тестов, для Украины самое то. Тупые, нищие кацапы 900 000 сделали. Кстати, для теста, рекомендуют вызывать врача домой. Цена удовольствия 12 евро (по курсу)
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Массовое тестирование граждан на COVID-19 не является целесообразным, технически его почти невозможно провести, конечно лучше дождаться массовых заболеваний и сказать, а теперь мы не в силах всех лечить потому что много заболевших.
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Лично тебе,Кузин, не надо делать никаких тестов и ни при каких обстоятельствах!
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Михаил Шнайдер
1 ч. ·

Друзья, к огромному сожалению, коронавирус пришёл буквально в каждое государство на нашей Планете.
И Чехия не Исключение.
А теперь я хочу рассказать вам, какие меры приняло Чешское правительство, для борьбы с эпидемией и её Последствиями:
- Проезд в период карантина полностью БЕСПЛАТНЫЙ, независимо от того, городской это транспорт или Междугородний.
Транспорт ходит чётко по Графику.
- Всем предпринимателям государство единоразово предоставило помощь в размере 25 000 крон это примерно 26 000 Гривен.
- Чехам дают отсрочку на 6 месяцев на все кредиты и Ипотеки.
- Магазины переполнены продуктами, на всё скидки 30-50%, очередей НЕТ.
- Бензин в период карантина подешевел на 40%.
- Те кто не ходит на работу и находится на карантине, получают 80% от Зарплаты.
Как по мне, то Чехия просто отлично справляется с последстиями Пандемии.
И я искренне надеюсь, что Украина справится НЕ ХУЖЕ.
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На Аллаха надейся, но верблюда привязывай! В любом случае при всех конспирологических теориях, лучше ходить в маске в общественных местах и в перчатках. А что убивает вирус или "новичок 2" не так уж важно. Израиль, например сделал ставку на перчатки и считает, что передача идет именно через руки, как и в случае с "новичком 1" , там ручку помазали и пошло отравление.
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Охренеть заява!
Значит Южная корея смогла, Швейцария, Германия, итд, смогли.
А они говорят "не является целесообразным, технически его почти невозможно провести"
Это признание собственной недееспособности? Не?
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