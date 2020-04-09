 Масове тестування громадян на COVID-19 не є доцільним, технічно його майже неможливо провести, - ЦОЗ. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на брифінгу заявив в.о. гендиректора Центру громадського здоров'я МОЗ Ігор Кузін.
За його словами, жодна країна світу не забезпечує масове тестування всіх громадян.
"Жодна країна в світі не забезпечує масове скринінгове тестування всіх громадян держави, тому така опція на цей момент не розглядається і навряд чи буде застосована. Перш за все, тому, що це не є доцільним", - підкреслив він.
Крім того, Кузін зазначив, що технічно це майже неможливо зробити.
Дэвид Айк - вся правда про коронавирус!
https://youtu.be/mBTOwICGulo
Поэтому только для Слуг Народа, правительства, Блазня и других топ.начальников... - им можно и в качестве профилактики..., делать через день...
Мудрый и простой нарид идет весело нах...
Система здравоохранения Корейской республики смогла оперативно среагировать на пандемию COVID-19 еще и благодаря предыдущей «подготовке» - борьбе с другим типом коронавируса MERS (ближневосточный респираторный синдром) в мае-июне 2015 года. На этот раз сделали ставку на оперативность и точность тестирования, соблюдение медперсоналом правил защиты, а населением - самоизоляции в случае инфицирования или подозрения на вирус.
Корейские ученые разработали собственные тест-системы и сделали проверки массовыми. А еще задействовали мобильные лаборатории, которые позволили проводить тестирование кое-где - даже на заправках: при этом водителям не надо выходить из машины. Благодаря такому доступному тестированию и своевременному выявлению вируса удается предотвратить многие летальным случаям. Всего на более чем 10 тысяч подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Южной Корее приходится только 186 смертей.
А тестування потрібно не масове, а локально-масове, у ймовірних місцях знаходження зарази.
Грусть - печаль!
Водители маршруток ездят в масках (чёрных от пыли) и берут деньги голыми руками. Кассирша в магазине сидит вообще без маски (дышать трудно) и, опять таки, без перчаток.
Тестируйте хотя бы тех, кто постоянно работает с людьми!
Мед. работников вообще надо каждый день проверять...
Вот именно этих людей в первую очередь надо тестировать ,при их обращении
к семейному врачу в обязательном порядке ,а не на усмотрение семейного врача.
И само-собой изоляция и тестирование всех без исключения прибывших из-за
рубежа в марте-апреле и не прошедших тестирование.
Это отнюдь не массовое тестирование , массовое желательно,но вряд ли у нас
получится.
ведь именно они "лечат" по телефону и принимают жизненно важные для
потенциально зараженного решения о госитализации.
Тут или массовое тестирование или некомпетентные заключения семейных врачей.
Спрошу Вас по-другому ,как обойти семейного врача ,чтобы тестироваться
ДО появления клинических симптомов ???
Что сказать то хотел, косноязыкий!
Коронавірус людини HKU1 - походить від заражених мишей. У людей інфекція призводить до захворювання верхніх дихальних шляхів, але може перейти до пневмонії. Вперше було виявлено у січні 2005 року у двох пацієнтів у Гонконзі. Наступні дослідження показали, що він має глобальне поширення.
Тут любят ссылаться "а вот Германия тестирует" - во-1-х, в Германии люди тратят на медицину на порядок больше денег, во-2-х в Германии тестируют ТОЛЬКО по направлению врача, если врач видит симптомы и/или человек имел контакт с больным.
Без направления врача, немцы могут потестироваться только за деньги, около 200 Евро плати со своего кармана и тебя потестят.
1 ч. ·
Друзья, к огромному сожалению, коронавирус пришёл буквально в каждое государство на нашей Планете.
И Чехия не Исключение.
А теперь я хочу рассказать вам, какие меры приняло Чешское правительство, для борьбы с эпидемией и её Последствиями:
- Проезд в период карантина полностью БЕСПЛАТНЫЙ, независимо от того, городской это транспорт или Междугородний.
Транспорт ходит чётко по Графику.
- Всем предпринимателям государство единоразово предоставило помощь в размере 25 000 крон это примерно 26 000 Гривен.
- Чехам дают отсрочку на 6 месяцев на все кредиты и Ипотеки.
- Магазины переполнены продуктами, на всё скидки 30-50%, очередей НЕТ.
- Бензин в период карантина подешевел на 40%.
- Те кто не ходит на работу и находится на карантине, получают 80% от Зарплаты.
Как по мне, то Чехия просто отлично справляется с последстиями Пандемии.
И я искренне надеюсь, что Украина справится НЕ ХУЖЕ.
Значит Южная корея смогла, Швейцария, Германия, итд, смогли.
А они говорят "не является целесообразным, технически его почти невозможно провести"
Это признание собственной недееспособности? Не?