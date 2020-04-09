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Теми дня: Коронавірус і карантин Денис Єрмак і Гео Лерос Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
 Політика України
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 Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО

В.о. Генерального директора ДУ "Центр громадського здоров'я МОЗ України" Ігор Кузін розповідає про заходи щодо протидії поширенню коронавірусної інфекції.

Цензор.НЕТ пропонує відео брифінгу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На ранок 9 квітня зафіксовано 224 нові випадки COVID-19 в Україні, всього – 1892, померли 57 осіб, 45 - одужали, - МОЗ

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3187793
 
 
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да ну вас - всеунасхорошо, все готовы(к земле)
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Посиділи ,попи...діли,забухали й розійшлись .
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В защиту мира идёт конгресс и Поля Робсон на трибуну влез. Берегите мир береги детей береги жену от своих друзей. ---- С тех пор так ни чего не изменилось - с высоких трибун брешут как кабысдохи, а толпа слуха розвисывшы вуха. Ты если вылез так скажи людям что ты сделал, а наши чертополохи одними обещаниями отбиваются да руками разводят. Где вы набрали этих рукожопых?
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\\\\\\\\\\\\Vadym Kuzmenko | 7 Квітня, 2020 at 23:19 | Відповіcти

Рекомендую также комментарии к этому ролику. Вот один из них:
"За повідомленням речника лабораторії дослідження вірусів інституту православних дослідженнь імені Серафима Антіохійського св. отця Доримедонта, православній науці нарешті вдалось надійно побороти короновірус.
- Щира молитва, цілування хреста і святих ікон а також відвідини недільних і п'ятничних богослужіннь оточує вірянина хмаркою святого духа, яка ніби рій бджілок виявляє і атакує кожен вірус який необачно наближається до вірянина на небезпечну відстань. Хоча, якщо відверто, не можна сказати що ми були здивовані такою перевагою Божественного слова над примітивними вірусами. Історія давно довела що навіть наявність в житлі святого письма чи освяченої іконки огороджує вірян від застуди, нежиті, автомобільних аварій і податкової.
Науковий керівник св. отця Дoрмидонта, доктор православної медицини протоєрей Павсакій додав:
- Будьте певні що молитва і інтенсивні відвідини православних храмів надійніше за щеплення захистить вас і ваших дітей не тільки від короновірусу, але і від грипу, застуди, кору, правця, поліеміліту, дифтерії і паротиту. Hаступним нашим крококом стане дослідження методів лікування зубів набором спеціально підібраних молитв і лікування раку освяченими іконками, завершив світило православних наук."
-
Так что к "премии Дарвина" нужно добавить проценты - заслужили!
\\\\\\\\\
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не такий страшний вірус як ті що від нього нас захищають...)))
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