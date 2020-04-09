 Невідомий зруйнував пам'ятну стелу бійцям "Айдару" на Луганщині. ВІДЕО+ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Луганської області.
За фактом руйнування стели, встановленої на честь батальйону "Айдар", відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 297 КК України "Наруга над могилою".
У мережі опубліковано відео акту вандалізму.
Самый сок 211 часов назад (изменено)
Вчера мы услышали от янелоха о том, что все мы ему напоминаем детей, которым не дали мороженного. Наверное, он слегка заигрался в царька, и просто утратил ориентиры в настоящей реальности. Здесь нет ничего нового, поскольку огня он не проходил (косил от мобилизации),....... по сообщениям прессы стало известно, что вчера в Центральный военный госпиталь на Печерске прибыло 18 скорых https://www.facebook.com/nata.voronko..., которые привезли соответствующее количество раненых бойцов с передовой.
Учитывая то, что раньше не было особых проблем подвезти или принести туда что-то для бойцов, находящихся на излечении, а сейчас даже добраться туда достаточно сложно, обращаемся к нашим коллегам и читателям, кто располагает личным автотранспортом и возможностями что-то туда завезти. Сейчас - самое время, поскольку многие, кто хотел бы это сделать - не могут физически.
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Наряду с массовыми поджогами!
Гораздо хуже и я предлагаю всем прослушать "Пульс" на 112 от вторника последнего , где Ленка Бондаренко кляла "соросят" , ЗЕкоманду ... Типа продают землю империалистическим спекулянтам . Трудно ей возразить было .
Бо и сам не вижу уж такой разницы - у кого быть батраками на своей земле : толи у ***** , толи у китайско-французкого латифундиста . Ну зверьё ***** это . Но кто думает , что у Украины есть друзья на западе - хорошо уже , что не враги . А друзья это : армия и флот !
Я уже даже подумал, что вот Ибукович рыгов бросил и оне вдруг хоть чуточку патриотизмом прочувствовались ...
Но вот настаёт 43:05 мин передачи и вдруг Ленка вскочила на свой большной мозоль "руссссссАфобия" и вот ёпсель - оговорка по дедушке Фрейду , дословно :
"точно так же как Порошенко (это она о ЗЕ) будет ездить по Европам , рассказывать какие мы несчастные , ТОРГОВАТЬ РУ$$ОФОБСКИМ ПРОЕКТОМ ПОД НАЗВАНИЕМ УКРАИНА" (дальше неинтересно) .
Мне кажется , что за такое нужно окрывать уголовное производство или лишать гражданства . Потому , что если для гражданки Украины её страна это проект для чего-то там -- нехай писдует на свою Московию !
В перші дні агресії кремлівських фашистів в Криму захищати країну записалися понад 140 тисяч громадян - патріотів. Добровольців які виключно складалися з націоналістів і активістів "Майданів" І тоді вистачило б цієї величезної стихійної сили для захисту Українського Криму від окупаційної армії ворожої РФ. І можна без сумнівів стверджувати, що ординської "руцковесни" )(уйла і його загарбницької війни в зараз окупованому Донбасі ніколи не сталося.
А наші продажні: влада, генерали і воєнкоми навесні 14-го примусово розігнали по домівках полторасоттисячную мотивовану армію свідомих громадян патріотів - націоналістів, вони несуть пряму відповідальність за те, що ми вже шостий рік воюємо, і за всі ті десятки тисяч жертв, які забрала ця війна. А коли російські окупанти після окупованого Криму вже поперли на Донбас І тільки тоді наша влада звернулася за допомогою до добровольців. І ці ненавчені і майже беззбройні "добробати" націоналісти - майданівці, волонтери разом з нечисленними контрактниками "спецури" і "десантури" зупинили просто величезні фашистські орди лютого московського ворога на сьогоднішній лінії протистояння. Вони а не насильно відмобілізувані полки і дивізії недієздатних ВСУ.
Сотні добровольців,націоналістів загинули за свободу України на Майданах і багато сотень в АТО - ООС. Зрозумілим є одне що якби не патріоти націоналісти у нас замість Української європейської держави вже була б бридка кацапська колонія малроссія - новроссія.
Нам Українцям важливо пам'ятати, не забувати і шанувати пам'ять відважно загиблих героїв добровольців в боях з проклятими російськими окупантами за нашу суверенну Батьківщину соборну Українську державу. -
От де потрібний "національний корпус" - знаходити совково-рускамірських виродків і живцем їх закопувати в землю.