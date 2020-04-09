 Невідомий зруйнував пам'ятну стелу бійцям "Айдару" на Луганщині. ВІДЕО+ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Луганської області.

За фактом руйнування стели, встановленої на честь батальйону "Айдар", відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 297 КК України "Наруга над могилою".

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У мережі опубліковано відео акту вандалізму.