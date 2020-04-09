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Все про:Луганщина (1965) пам'ятник (570) Нацполіція (9276) вандалізм (290) Айдар (101)

 Невідомий зруйнував пам'ятну стелу бійцям "Айдару" на Луганщині. ВІДЕО+ФОТО

Співробітники поліції проводять слідчо-оперативні заходи щодо встановлення особи, яка зруйнувала стелу в селі Половинкине Старобільського району Луганської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Луганської області.

За фактом руйнування стели, встановленої на честь батальйону "Айдар", відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 297 КК України "Наруга над могилою".

Невідомий зруйнував памятну стелу бійцям Айдару на Луганщині 01

Дивіться також: Виставку музею Революції Гідності не псували вандали - її здуло вітром, - Нацполіція. ВIДЕО

У мережі опубліковано відео акту вандалізму.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3187766
 
 
 Топ коментарі
 
Памятник восстановят, а у этой твари руки отсохнут!
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Живьём закопать выродка прокацапского...
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Памятник восстановят, а у этой твари руки отсохнут!
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Сами не отсохнут,к сожалению,это враг ,коллаборант-власовец, отсушить ему надо и руки и башку
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Живьём закопать выродка прокацапского...
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https://www.youtube.com/post/UgxdE4Av5CY1WjWEtfJ4AaABCQ

Самый сок 211 часов назад (изменено)

Вчера мы услышали от янелоха о том, что все мы ему напоминаем детей, которым не дали мороженного. Наверное, он слегка заигрался в царька, и просто утратил ориентиры в настоящей реальности. Здесь нет ничего нового, поскольку огня он не проходил (косил от мобилизации),....... по сообщениям прессы стало известно, что вчера в Центральный военный госпиталь на Печерске прибыло 18 скорых https://www.facebook.com/nata.voronko..., которые привезли соответствующее количество раненых бойцов с передовой.
Учитывая то, что раньше не было особых проблем подвезти или принести туда что-то для бойцов, находящихся на излечении, а сейчас даже добраться туда достаточно сложно, обращаемся к нашим коллегам и читателям, кто располагает личным автотранспортом и возможностями что-то туда завезти. Сейчас - самое время, поскольку многие, кто хотел бы это сделать - не могут физически.

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Нащо Україні такий міністр ВС? Невже для того,щоб поліція ловила людину,яка купалася у Дніпрі?А може для того,щоб брати хабаря та доводити пенсіонерів до інфаркту? Авакова,разом з його реформами у відставку.
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Мля, разве еще непонятно что это серия спланированных акций по всей стране?! Неизвестный разрушил памятную стелу бойцам "Айдара" на Луганщине - Цензор.НЕТ 9770
Наряду с массовыми поджогами! Неизвестный разрушил памятную стелу бойцам "Айдара" на Луганщине - Цензор.НЕТ 9770
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Партизанен?
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Ватнен колаборантен-власовцен, ******* ты рашкованен...
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По-моему морда этого придурка похожа на Зеленского , никто не заметил?
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нет. на потужного похожа.
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Специалистам по походке думаю не сложно будут это установить... ))
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Paulo Kit Супер порівняння ! Характеризує усю сьогоднішню правоохоронну систему ЗЕдержави
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Вони спеціалізуються лише на патріотах і волонтерах, вандали не їх профіль.
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Мерзко , конечно - но эти ещё искать нужно ...

Гораздо хуже и я предлагаю всем прослушать "Пульс" на 112 от вторника последнего , где Ленка Бондаренко кляла "соросят" , ЗЕкоманду ... Типа продают землю империалистическим спекулянтам . Трудно ей возразить было .
Бо и сам не вижу уж такой разницы - у кого быть батраками на своей земле : толи у ***** , толи у китайско-французкого латифундиста . Ну зверьё ***** это . Но кто думает , что у Украины есть друзья на западе - хорошо уже , что не враги . А друзья это : армия и флот !
Я уже даже подумал, что вот Ибукович рыгов бросил и оне вдруг хоть чуточку патриотизмом прочувствовались ...
Но вот настаёт 43:05 мин передачи и вдруг Ленка вскочила на свой большной мозоль "руссссссАфобия" и вот ёпсель - оговорка по дедушке Фрейду , дословно :
"точно так же как Порошенко (это она о ЗЕ) будет ездить по Европам , рассказывать какие мы несчастные , ТОРГОВАТЬ РУ$$ОФОБСКИМ ПРОЕКТОМ ПОД НАЗВАНИЕМ УКРАИНА" (дальше неинтересно) .

Мне кажется , что за такое нужно окрывать уголовное производство или лишать гражданства . Потому , что если для гражданки Украины её страна это проект для чего-то там -- нехай писдует на свою Московию !
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Не могли стеллу поставить в людном месте а не в лесу ?
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коробит всётаки вату.. доску восстановить... ган*-дона-вредителя найти и наказать!...
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Схоже одеський урок ватою призабуто, треба нагадати, що вата дуже добре палає Неизвестный разрушил памятную стелу бойцам "Айдара" на Луганщине - Цензор.НЕТ 6059
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На жаль й камера не допомогла... не думаю що знайдуть цю потвору..
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Він не дятел він потвора яких тре вбивати без всякого суда та слідства
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В перші дні агресії кремлівських фашистів в Криму захищати країну записалися понад 140 тисяч громадян - патріотів. Добровольців які виключно складалися з націоналістів і активістів "Майданів" І тоді вистачило б цієї величезної стихійної сили для захисту Українського Криму від окупаційної армії ворожої РФ. І можна без сумнівів стверджувати, що ординської "руцковесни" )(уйла і його загарбницької війни в зараз окупованому Донбасі ніколи не сталося.
А наші продажні: влада, генерали і воєнкоми навесні 14-го примусово розігнали по домівках полторасоттисячную мотивовану армію свідомих громадян патріотів - націоналістів, вони несуть пряму відповідальність за те, що ми вже шостий рік воюємо, і за всі ті десятки тисяч жертв, які забрала ця війна. А коли російські окупанти після окупованого Криму вже поперли на Донбас І тільки тоді наша влада звернулася за допомогою до добровольців. І ці ненавчені і майже беззбройні "добробати" націоналісти - майданівці, волонтери разом з нечисленними контрактниками "спецури" і "десантури" зупинили просто величезні фашистські орди лютого московського ворога на сьогоднішній лінії протистояння. Вони а не насильно відмобілізувані полки і дивізії недієздатних ВСУ.
Сотні добровольців,націоналістів загинули за свободу України на Майданах і багато сотень в АТО - ООС. Зрозумілим є одне що якби не патріоти націоналісти у нас замість Української європейської держави вже була б бридка кацапська колонія малроссія - новроссія.
Нам Українцям важливо пам'ятати, не забувати і шанувати пам'ять відважно загиблих героїв добровольців в боях з проклятими російськими окупантами за нашу суверенну Батьківщину соборну Українську державу. -
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Обратите внимание, что это уже третий факт вандализма за неделю. Разве было такое еще год назад? При зеленой твари, колаборанты, мародеры и вандалы чувствуют вольготно. Никто их не наказывает и не накажет. Потому что они есть эти самые новые лица - зе-команды.
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Лише ублюдки та кінчені моральні виродки можуть "воювати" з пам'ятниками.
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Це війна. Саме такої реакції від нас вони і чекають.
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Это ты сейчас про памятники Членину-Сралину- Жукоффу?
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Ну піймають, що дуже гіпотетично, а місцевий домбасюрський "суд" максимум як покарає виродка - присудить дрібне *********** та відшкодування матеріального збитку.

От де потрібний "національний корпус" - знаходити совково-рускамірських виродків і живцем їх закопувати в землю.
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Здувся нацкорпус... Вбивцю молодіжного осередку ПС-НК мого міста суд відпустив, а нацкорпус це ковтнув. Тепер вбивця знову по кабакам сидить і фоточки постить.
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якийсь сюр,в середині країни повно прокацапських виродків,які проти України,а влада відповідає імпотентністю...в умовах війни їх треба знищувати,інакше вони розвалять Україну...подивіться,що вони робили і роблять з українцями в ордло і те ж саме робити з ними...тільки так можна зупинити рогатих сатанистів-виродків...
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минировать нужно .что бы после взрыва яйца на проводах висели тогда такого небудет
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мусора а ну найдіть, Шеремета встановили так само а тут слабо?
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А що можна хотіти від промосковської влади ? Бєнєдіктова недавно аж з трусів вискакувала щоб посадити патріота Стерненка, навіть так впевнено кваліфікації розклала. Одним словом почалась епоха відсмоктування і сраколизання куйла і всього московитського. Просто так памятки героям рос.укр.війни нищити не будуть, напевне ЗЄля, партянка, Бєнєдіктова, Авакян досягли згоди про нищення символів патріотизму. Бєня дав зрозумілу установку "Кровь забудется"
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