 "Залишайтеся вдома, а ми прикриємо", - воїни записали звернення. ВIДЕО

У відео, опублікованому на сторінці Командування Медичних сил Збройних сил України, бійці закликають не порушувати правила карантину, інформує Цензор.НЕТ.
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Бережи вас Господь, наші герої
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Потрібен воєнний стан, щоб повернути ситуацію на фронті в правове поле Конституції України! І обмеження прав громадян на решті території України вже давно потрібно оформити в рамках Конституції - Воєнним станом! Воєнний стан потрібен щоб бійці мали право застосовувати зброю і захищати своє життя - це наш обов'язок перед воїнами!
То нащо нам ще й воєнний стан, шановний?
Невдалий переклад з української "які служать".
Самопровозглашенные республики в Донбассе и власти Украины договорились о новом обмене пленными. Он состоится еще до пасхальных праздников по формуле 10 на 8, - передает агентство РИА «Новости». ____________________
То есть Украина сама с собой воюет, что ли, а путлеровская Рашка тут не при чем?! Похоже кто-то страется изо всех сил помошь Рашке снять санеции.
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