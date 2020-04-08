 "Залишайтеся вдома, а ми прикриємо", - воїни записали звернення. ВIДЕО

У відео, опублікованому на сторінці Командування Медичних сил Збройних сил України, бійці закликають не порушувати правила карантину, інформує Цензор.НЕТ.

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