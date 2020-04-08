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Все про:Італія (487) міст (366)

 В італійському регіоні Тоскана обвалився автомобільний міст через річку Магра. ВIДЕО

В італійській провінції Масса-Каррара в регіоні Тоскана завалився автомобільний міст через річку Магра.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Новое время, під час інциденту на ньому було два автомобілі.

Попередньо, водій одного з них встиг вчасно залишити транспортний засіб, тоді як другий унаслідок події зазнав травм і був госпіталізований.

При цьому наголошується, що в 2019 році через потужні зливи на мосту утворилася тріщина, однак після ремонтних робіт фахівці запевнили, що жодної небезпеки для об'єкта немає.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3187692
 
 
 Топ коментарі
 
Сволочи, отдайте уже Украине Маркива пока еще Италия совсем не опустошилась В итальянском регионе Тоскана обрушился автомобильный мост через реку Магра - Цензор.НЕТ 6117
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Зеленскай, срочно туда батальон инженерных войск ВСУ и бригаду медиков. За мой естественно счёт.
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в Италии мосты падают чуть реже чем на Московии....

Это вам малята разрыв шаблонов об итальянцах, как о мастеровой и трудолюбивой нации... В итальянском регионе Тоскана обрушился автомобильный мост через реку Магра - Цензор.НЕТ 7275

Были такими когда то очень давно...
А сейчас неопрятные, ленивые, и глупые цыгане ...

Работал с ними - знаю...
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Сволочи, отдайте уже Украине Маркива пока еще Италия совсем не опустошилась В итальянском регионе Тоскана обрушился автомобильный мост через реку Магра - Цензор.НЕТ 6117
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Зеленскай, срочно туда батальон инженерных войск ВСУ и бригаду медиков. За мой естественно счёт.
 показати весь коментар
 
 
в Италии мосты падают чуть реже чем на Московии....

Это вам малята разрыв шаблонов об итальянцах, как о мастеровой и трудолюбивой нации... В итальянском регионе Тоскана обрушился автомобильный мост через реку Магра - Цензор.НЕТ 7275

Были такими когда то очень давно...
А сейчас неопрятные, ленивые, и глупые цыгане ...

Работал с ними - знаю...
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почитайте історію хто такі макаронники..продажні в більшості..як цигане.
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В Италии большинство дорог разбитые как в Украине!
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В первый раз слышу что итальянцы славились когда то трудолюбием. Дома разрушенные с облупленной краской, дороги разбитые как в наших самых плохих раенах
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Италия закончилась там, где закончилась Римская Империя. трепло Муссолини на понтах решил возродить павшую империю, но, что из этого получилось мы с вами знает. И полностью с вами согласен за их глупость, неопрятность и леность.
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А говорять, що кризи в Італії немає))
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Кацапский "гуманитарный конвой" проехал?
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Сложился, как карточный...
Ничего, там не глубоко - быстро поменяют на новый.
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Щось Італія за маєтки Сабакова, Зеленого, руських алігірхів розплачується дивно..а може це російсько-путінськи лікарі диверсію зробили? А може дійсно потрібно відпустити Марківа? Може бути гірше..Хоча макаронники завжди були такими..продажні. Згадайте другу світову войну.
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ВОТ ОН удивительно, при такой конструкции моста, не могли лечь все пролёты!!
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А они "через не могу!"....Старались очень В італійському регіоні Тоскана обвалився автомобільний міст через річку Магра - Цензор.НЕТ 4190
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Видимо арки подпирали друг друга на опорах. Одна съехала ...и понеслось домино
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возможно, произошло продольное смещение одной опоры, а дальше распор арок сделал своё дело, жаль, мост красивый, и это уже второе обрушение мостов в Италии!
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И даже не "возможно" а точно причина будет в одной опоре - после ливней в 19-м могло подмыть
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это правда, на фото и в гугле видно, там также не смотрят за горными реками как и у нас, река свалилась влево из-за правобережнего наноса гравия, могла запросто подрезать левую вторую от береговой опоры.
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Пр@** на єтапе проектирования. Балки не выдержали нагрузки.
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омг, там опоры попалам сломались, суперлегкие и прочные типа.
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на этой ветке не будет слов распил, откат, мародерство и Кличко. Просто эти же авторы напишут слова макаронники, цыгане, лентяи и рукожопы.
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мафія вкрала гроші та замінила марку цементу на більш низьку
все як у нас
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Скорее секономили на проектировщиках. В мостах марка цемента не главное. Цемент (бетон) работает только на сжатие. Главное конструкция и правильное армирование
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Современные Итальянцы потеряли навыки римлян.Карточный домик.Стандартный вариант .должен быть коэф.запаса прочности у моста.А тут бусик завалил.Невезуха .
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А причому це циганьйо ліниве до римлян ? Так само як арби до древнього Єгипту ...
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Кацапи допомогали будувати і ремонтувати напевно.
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