 В італійському регіоні Тоскана обвалився автомобільний міст через річку Магра. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Новое время, під час інциденту на ньому було два автомобілі.
Попередньо, водій одного з них встиг вчасно залишити транспортний засіб, тоді як другий унаслідок події зазнав травм і був госпіталізований.
При цьому наголошується, що в 2019 році через потужні зливи на мосту утворилася тріщина, однак після ремонтних робіт фахівці запевнили, що жодної небезпеки для об'єкта немає.
Это вам малята разрыв шаблонов об итальянцах, как о мастеровой и трудолюбивой нации...
Были такими когда то очень давно...
А сейчас неопрятные, ленивые, и глупые цыгане ...
Работал с ними - знаю...
Ничего, там не глубоко - быстро поменяют на новый.
все як у нас