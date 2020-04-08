 "Город - не громадське місце. Копаймо його, садімо картоплю і все в нас буде добре", - мер Івано-Франківська Марцінків. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час брифінгу.
"Щоб внести нотку оптимізму: мене дуже багато запитують, чи можна їхати в село і садити картоплю. Хочу сказати, що не тільки можна, а потрібно їхати в село і садити картоплю. Тому що, відверто скажу, а що будемо їсти, якщо не посадимо картоплю і не посадимо город", - зазначив мер.
Також Марцінків порадив "потерпіти людям старше 60 років".
"Город - не громадське місце. Копаймо його, садімо картоплю і все в нас буде добре", - підсумував він.
Мєнти свізєпствують..
Масок не має в продажу..
В Мене був один з перших сотових телефонів, в ті ще роки, мєнти додовбувалисі, що ще це радіостанція¡!
🤣🤣🤣
тук, тук-тук...
тук, тук-тук...
Или на такси, да в село...у кого нет своего авто