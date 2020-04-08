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 Суспільство
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Все про:Івано-Франківськ (158) карантин (2387) Марцінків (22) COVID-19 (3306) коронавірус (1937)

 "Город - не громадське місце. Копаймо його, садімо картоплю і все в нас буде добре", - мер Івано-Франківська Марцінків. ВIДЕО

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що попри карантин садити картоплю можна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час брифінгу.

"Щоб внести нотку оптимізму: мене дуже багато запитують, чи можна їхати в село і садити картоплю. Хочу сказати, що не тільки можна, а потрібно їхати в село і садити картоплю. Тому що, відверто скажу, а що будемо їсти, якщо не посадимо картоплю і не посадимо город", - зазначив мер.

Також Марцінків порадив "потерпіти людям старше 60 років".

"Город - не громадське місце. Копаймо його, садімо картоплю і все в нас буде добре", - підсумував він.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3187685
 
   
 Топ коментарі
 
Правильний мер, зразу видно що не з зеко манди.
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досить скиглити берить лопати? "Город - не громадське місце. Копаймо його, садімо картоплю і все в нас буде добре", - мэр Ивано-Франковска Марцинкив - Цензор.НЕТ 5201
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вот только чем ехать у кого своей машины нету?
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ещё один любитель поиздеваться. откуда ж вы, садюги поганые, всё лезете! "Город - не громадське місце. Копаймо його, садімо картоплю і все в нас буде добре", - мэр Ивано-Франковска Марцинкив - Цензор.НЕТ 8241
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Правильний мер, зразу видно що не з зеко манди.
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поподробней можно? просто не понял логику.
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Це погоняло называется "Закопай короновирус вместе с собой"
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вот только чем ехать у кого своей машины нету?
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Еьектрички не ходють..
Мєнти свізєпствують..
Масок не має в продажу..
В Мене був один з перших сотових телефонів, в ті ще роки, мєнти додовбувалисі, що ще це радіостанція¡!
🤣🤣🤣
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Таки зараз і на дачу без 17тисч не поїдеш..
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Всё правильно, мэр, у нас тоже призвали убирать участки, сажать и т.д., главное, соблюдать дистанцию 2 м от другого человека, если вы с ним не проживаете в одном жилье.
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генетичний стукачок...
тук, тук-тук...
тук, тук-тук...
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Хм...А есть на чем ехать? Автобусы, поезда ходЮт там?
Или на такси, да в село...у кого нет своего авто
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На собаках людям из города в село добираться...или ермак их на своем мэрсе будет развозить???
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Потрібно мінімально запустити транспорт, але ціну за білет збільшити в три рази, кому дуже потрібно буде той поїде.
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