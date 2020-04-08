 "Город - не громадське місце. Копаймо його, садімо картоплю і все в нас буде добре", - мер Івано-Франківська Марцінків. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час брифінгу.

"Щоб внести нотку оптимізму: мене дуже багато запитують, чи можна їхати в село і садити картоплю. Хочу сказати, що не тільки можна, а потрібно їхати в село і садити картоплю. Тому що, відверто скажу, а що будемо їсти, якщо не посадимо картоплю і не посадимо город", - зазначив мер.

Також Марцінків порадив "потерпіти людям старше 60 років".

"Город - не громадське місце. Копаймо його, садімо картоплю і все в нас буде добре", - підсумував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Святкували повернення друга з Польщі: на Житомирщині 8 осіб заразилися коронавірусом