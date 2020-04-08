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Все про:Лерос Гео (86) Єрмак Денис (54) Штанько (1)

 Ймовірний автор відео з братом Єрмака Штанько: Я записів не робив, звідки вони взялися, не знаю. ВІДЕО+ФОТО

Фігурант записів Лероса Дмитро Штанько, якого журналісти називають автором всіх відео з братом глави ОП Андрія Єрмака, заперечує свою причетність до зйомки.

Про це він заявив в інтерв'ю Bihus.Info, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ці записи я не робив. Походження записів цих я не знаю. З органами правоохоронними щодо цих записів ... я не співпрацюю. Записів я не робив. Звідки взялися ці записи, мені не відомо", - заявив Штанько, уточнивши, що вже не перший раз змушений говорити, що не є автором відео з Денисом Єрмаком.

Втім, після його заяви, журналіст Денис Бігус каже, що Штанько бреше: "Це доводить саме відео, зроблене в машині Штанька, де їде сам Штанько і видно, що крім нього в машині нікого немає. І є ще купа фрагментів, де зрозуміло, що запис ведеться саме ним".

Ймовірний автор відео з братом Єрмака Штанько: Я записів не робив, звідки вони взялися, не знаю 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": За публікацією "плівок Лероса" можуть стояти ті, хто намагається таким чином тиснути на президента, - "слуга народу" Чернєв

Нагадаємо, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ніхто з названих людей не був призначений на посади, які обговорювалися, чекаємо на офіційні результати розслідування, - ОП про "записи Лероса"

САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.

Як стало відомо Цензор.НЕТ із власних джерел, Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, 31 березня допитали в Держбюро розслідувань у справі про "записи Лероса".

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3187649
 
 
 Топ коментарі
 
Да это со спутника пиндосы проклятые сняли,что-бы вовочку-бубочку подставить...
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ну ,може кто заколку на галстук подарил? Вероятный автор видео с братом Ермака Штанько: Я записей не делал, откуда они взялись, не знаю - Цензор.НЕТ 3173
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Всі ловлять автора. Корупція в верхівці влади то таке
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ну ,може кто заколку на галстук подарил? Вероятный автор видео с братом Ермака Штанько: Я записей не делал, откуда они взялись, не знаю - Цензор.НЕТ 3173
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Да это со спутника пиндосы проклятые сняли,что-бы вовочку-бубочку подставить...
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Нужно не разыскивать кто запись сделал, а судить тех, кто на записи должностями торгует.
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на видео ракурс снизу, а не сверху, как было бы со спутника.

поэтому только шахтёры !
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ой, телефон наверняка meizu у когото был, или яндекс браузер со спутником - дальше российчкик спецслужбы сами все сделают, вплоть до самоудаления программы.
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Большое вам спасибо Иванов. А то мы тут думали думали думали думали, а кто бы это мог сделать. Вы нам прям глаза открыли.
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Всі ловлять автора. Корупція в верхівці влади то таке
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Дайте людині 10 відсотків від конфіскованого у корупціонерів,як ви і обіцяли,кретини.
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проснулся утром, а на мне женские трусы..... откуда они взялись??? не знаю.....
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Значит не беременный.
Слава тебе, Господи.
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ну это ведь вполне естесственно! беременеют-то обычно женщины......
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Сейчас такая экология...
Пардон, гинэкология.
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А шо, сам брат Ермака стесняется назвать с кем он стрелку забивал и часами долгими общался? Ймовірний автор відео з братом Єрмака Штанько: Я записів не робив, звідки вони взялися, не знаю - Цензор.НЕТ 857
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