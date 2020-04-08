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 Україна отримала від ВООЗ рекомендацію продовжити карантин, - Шмигаль. ВIДЕО

Україна обов'язково повернеться до звичного способу життя. Однак, на жаль, це точно буде не в цьому квітні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Уже зараз уряд працює над відповідним планом, де буде чітко розписано, які саме обмежувальні заходи і з якої дати будуть скасовані. І ми обов'язково повідомимо про це громадськості", - йдеться в повідомленні.

За словами прем'єра, вчора Україна отримала рекомендацію від ВООЗ продовжити карантин, тому що це ефективний засіб порятунку життів українців.

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"Тому наголошую, що протягом квітня ми не відступимо від запроваджених обмежень", - підсумував Шмигаль.

11 березня Кабінет міністрів затвердив заходи у зв'язку з епідемією коронавірусу. Школи, виші і дитсадки закрили на 3 тижні, пробне ЗНО відклали.

25 березня Кабінет Міністрів України продовжив карантинні заходи, введені для боротьби з коронавірусом, на 30 днів.

Крім того, 25 березня Кабмін запровадив режим надзвичайної ситуації по всій країні терміном на 30 днів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3187640
 
 
 Топ коментарі
 
а пожрать на том возу не было? Украина получила от ВОЗ рекомендацию продлить карантин, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 440
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Покажіть цю цидулку, де написано, що в Украіні рекомендовано переносити карантин!!!! Чи Шмигалю зателефонували особисто?????
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Не в этом апреле, а в каком?) эти дебилы даже сбрехать нормально не могут ...
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Трамп сказал что этот верблюжий наВОЗ поплатится за смерти в Америке.
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Одесский анекдот:

- Сарочка, вы ходили на концерт Лучано Паваротти?
- Нет, та что там слушать, фальшивит, плюется...
- Откуда вы знаете, если не ходили???
- Так мне Фима вчера его изображал.

Вот так примерно о том, что реально рекомендует ВОЗ, и что наши перевирают...
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А ВОЗ не сказало за чей счёт будет этот "банкет"?
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ВОЗ кришує світову фармацевтичну мафію. Скоро нам запропонують вакцину від коронавірусу. Правда дуже дорогу. Готуйте гроші. А скільки людей помре через карантин з голоду ВОЗ наплювати.
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Верни вкрадені щомісячні 10 мільярдів гривень з митниці та ПДВ,злодій.
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ВОЗ це лівацька організація.Правильно Трамп їх звинувачує.
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А поднимать убитую экономику тоже ВОЗ будет?
Правильно Донни сказал - абсолютно бесполезная организация. И ни за что не отвечающая...
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Панове порохоботы, опять заскулили? Не нравится - обращайтесь в суд , в ООН. Не лежите на диване, действуйте! В чем проблема?
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Ти член моржовий. Скулете взагалі то ви, зелонообіжені природою. Сиди грій яйці , чсошнік ледачий і бійся вірусу
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Цей дурень думає,що його хтось слухае. Україна отримала від ВООЗ рекомендацію продовжити карантин, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1703
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А ще раніше англійські, німецькі, французські та інші европолітики закликали не закривати метро в Україні, бо це панічні настрої. І де тепер вони лікуються?
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а пасматрєть пісьмо от ВООЗ в оригіналє мона??? Чи то чьос?
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низя. оно под грифом "реформаторская тайна"
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Шмигаль,та влада нам не указ!Тепер Україна буде підчинятися тільки ВОЗу. Україна отримала від ВООЗ рекомендацію продовжити карантин, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7693
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не мне это нравится,там может этот вонючий воз на себя возьмёт финансирование моей семьи,а потом мля свой нос суёт
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ну и гаденыш этот шмуль. он настоящий рузькэ чилавек.
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ВОЗ фінансується добре і голодувати не буде..як і наша зебільна влада, а от що пересічним людям робити..схоже вибору не залишається..
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Потрібно мінімально запустити транспорт, але ціну за білет збільшити в три рази, кому дуже потрібно буде той поїде.
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Ну рекомендаций от ВОЗ мабуть немеренно...Но вы отобрали,ту,яка вам в руку легла.Що значит рекомендация?Можно ли рекомендацию ВОЗ,применить к Будапештскому меморандуму? Україна отримала від ВООЗ рекомендацію продовжити карантин, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6585
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я понимаю у парней много чего в морозилках..а потом
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