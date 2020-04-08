 Україна отримала від ВООЗ рекомендацію продовжити карантин, - Шмигаль. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Уже зараз уряд працює над відповідним планом, де буде чітко розписано, які саме обмежувальні заходи і з якої дати будуть скасовані. І ми обов'язково повідомимо про це громадськості", - йдеться в повідомленні.
За словами прем'єра, вчора Україна отримала рекомендацію від ВООЗ продовжити карантин, тому що це ефективний засіб порятунку життів українців.
"Тому наголошую, що протягом квітня ми не відступимо від запроваджених обмежень", - підсумував Шмигаль.
11 березня Кабінет міністрів затвердив заходи у зв'язку з епідемією коронавірусу. Школи, виші і дитсадки закрили на 3 тижні, пробне ЗНО відклали.
25 березня Кабінет Міністрів України продовжив карантинні заходи, введені для боротьби з коронавірусом, на 30 днів.
Крім того, 25 березня Кабмін запровадив режим надзвичайної ситуації по всій країні терміном на 30 днів.
- Сарочка, вы ходили на концерт Лучано Паваротти?
- Нет, та что там слушать, фальшивит, плюется...
- Откуда вы знаете, если не ходили???
- Так мне Фима вчера его изображал.
Вот так примерно о том, что реально рекомендует ВОЗ, и что наши перевирают...
Правильно Донни сказал - абсолютно бесполезная организация. И ни за что не отвечающая...