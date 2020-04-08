 "Вони зливали Єрмака": інтерв'ю фігурантів записів Лероса Шумського і Штанька. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за словами керівника проєкту Дениса Бігуса, інтерв'ю ініціювали самі Штанько і Шумський.

"З нами зв'язалися фігуранти відео. Не Денис Єрмак, але два його партнери по цих співбесідах. І захотіли дати інтерв'ю. Це їхня ініціатива. Це доволі незвично, але було б дивним від такого відмовитися - зрештою, це найголовніший корупційний скандал нової влади. Загалом розмова тривала близько двох годин. Є в ній багато цікавого, є речі, які видаються правдою, є відверта брехня...", - каже Бігус.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Денис Єрмак працював позаштатним радником заступника секретаря РНБО Литвиненка з березня 2015 року по серпень 2019 року. ДОКУМЕНТ