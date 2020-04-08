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 Політика України, Суспільство
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 "Вони зливали Єрмака": інтерв'ю фігурантів записів Лероса Шумського і Штанька. ВIДЕО

Фігуранти записів Лероса Дмитро Штанько і Сергій Шумський дали велике інтерв'ю для проєкту Бігус.Інфо.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за словами керівника проєкту Дениса Бігуса, інтерв'ю ініціювали самі Штанько і Шумський.

"З нами зв'язалися фігуранти відео. Не Денис Єрмак, але два його партнери по цих співбесідах. І захотіли дати інтерв'ю. Це їхня ініціатива. Це доволі незвично, але було б дивним від такого відмовитися - зрештою, це найголовніший корупційний скандал нової влади. Загалом розмова тривала близько двох годин. Є в ній багато цікавого, є речі, які видаються правдою, є відверта брехня...", - каже Бігус.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Денис Єрмак працював позаштатним радником заступника секретаря РНБО Литвиненка з березня 2015 року по серпень 2019 року. ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3187634
 
 
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Прямо Мишкин с Чепигой и Петров с Бошировым. Ермак сам себя сливает, работая на РФ.
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Порошенко сознательно ослабляет законную власть, выбивая у Зеленского людей
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И тут Порошенко в штаны напаскудил зеленскому.
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да ти що, а у зеленого лайна є нормальні люди? Може сабаков? До нього щось ніяк добратися не можуть)))
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"-Какой дурак на Плюке правду думает?… Абсурд!" (c)
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После видео все стало на свои места.

Не очень умные братья Ермаки нашли еще более неумных поддельников и с их помощью стали бомбить лохов, обещая посады от начальника булочной до главы Энергоатома, а когда сняли сумму Ермаки тупо кинули лохов и своих поддельников... Ну подельник Штанько слил компромат Богдану. Типичная пирамида МММ..
Но уровень тупизны всех, - просто таки запредельный.
Зебилы, вы сделали ЭТО вместе!
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Зеленский - верный продолжатель дела Порошенко.
А чего комментаторы так удивляются коалиции зелени и порошка? Прошлая власть провела предпродажную подготовку, нынешняя занимается продажами. В идейном же смысле они с самого начала были близнецами и Петру Алексеевичу нет причин быть недовольным: Владимир Александрович - верный продолжатель его дела.
ИМХО.
😀
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два бывших сотрудников, очень долго пытаются убедить кого-то в своей честности
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