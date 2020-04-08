 Шість років тому припинила своє існування проголошена в Харкові російськими терористами "ХНР": "На все треба було 17 хвилин. Хлопці з "Ягуара" провели операцію". ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, для ліквідації "ХНР" бійцям-спецпризначенцям Нацгвардії знадобилося 17 хвилин. За цей час українські воїни провели штурм Харківської ОДА і заарештували 70 терористів, що засіли в будівлі. Операція під керівництвом міністра МВС Арсена Авакова пройшла без єдиного пострілу.
12311 74
З такими громадянами незабаром Україна припинить своє існування", - Стаховський на заяву Гвоздика, що РФ не агресор
П'ять років тому російські терористи збили рейс МН-17
Українська автокефальна православна церква припинила існування
Шість років тому, 13 березня 2014 року, в Донецьку вбили першого українського патріота Дмитра Чернявського. ВIДЕО
У Росії анонсували "нове" шоу із Зеленським: його було знято ще 8 років тому. ВIДЕО
+41
Але головного сепаратиста так і не знешкодили. Таварісч гєпа міцно сидить у кріслі.
+17
Барыга? Я что то слышал, это твой дед?
+15
На ХНР понадобилост 17 мин, а на ДНР и ЛНР минут не хватило или мозгов не хватило у власти, или специально не захотели спасать страну, отдали Крым и сидели под гипнозом, когда захватывали Донецк и Луганск?
Вы за кого голосовали в 2010?
Але нас проукраїнських в цьому містечку не мало.
По перше, це місто дарувало Світу, геополітичний шлягер всіх часів і народів:
«Царь россіі *****, ля ля ля!»,
а по друге його ультрас, рішуче підставили плече допомоги Одессі.
Доречі перші загиблі за Одессу, були з харківських одностроїв.
Харкову, респект.
совпадение? думайте.......
Нє?
Что ни говори, но во времена Майдана Аваков был одним из тех, чью информацию я искала с надеждой на хорошие и оптимистичные новости и аналитику.
Всё по заветам своих идейных вдохновителей!
момент харьковские " мусора" стояли рядом с Кернесом и Допкиным
и ждали, чем всё окончится. Кому присягать ?
Нехай собі орден випише.З закруткою довгенькою.