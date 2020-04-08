EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Денис Єрмак і Гео Лерос Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
 Київські новини, Суспільство
  845  16
Матеріали за темою:
Все про:грип (224) карантин (2387) Київ (7624) ГРВІ (113) COVID-19 (3196) коронавірус (1937)

 У столиці менше хворіють на грип та ГРВІ завдяки запровадженим обмежувальним заходам, - Кличко. ВIДЕО

Завдяки обмежувальним заходам захворюваність на грип та ГРВІ порівняно з позаминулим тижнем – нижча за базову лінію на 65%.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив під час брифінгу мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, всі поліклініки Києва працюють у штатному режимі, отримують фінансування, ліки, все необхідне, щоб надавати медичні послуги жителям столиці. Операційні ж втручання сьогодні здійснюють тільки в екстрених випадках.

"Головну увагу ми приділяємо боротьбі з поширенням коронавірусу. Відповідно до рекомендацій і Всесвітньої організації охорони здоров'я, і ​​Міністерства охорони здоров'я України, ми рекомендували лікарням скасувати планові операції. Сьогодні операційні втручання роблять тільки в екстрених випадках", - пояснив він.

Також Кличко заявив, що завдяки обмежувальним заходам захворюваність на грип та ГРВІ порівняно з позаминулим тижнем – нижча за базову лінію на 65%.

"Минулого тижня дітей у Києві захворіло - 3000, дорослих - понад 4800. І відсоток хворих на грип та ГРВІ щодня знижується. Минулого тижня з цими діагнозами госпіталізували 45 киян, з них - 41 дитина", - підсумував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Захворюваність на грип та ГРВІ в Києві на 54% нижче базового рівня, - КМДА

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3187564
 
 
 Топ коментарі
 
Еще о целебной роли голодания нужно далее будет говорить Кличко, если так искать положительные эффекты.
 показати весь коментар
 
То есть из-за того что люди стали меньше бывать на улице и меньше болеть гриппом стали? Что ты несешь? На улице не минус 20. В столице меньше болеют гриппом и ОРВИ благодаря введенным ограничительным мерам, - Кличко - Цензор.НЕТ 6106
 показати весь коментар
 
Я так понимаю, он чрезвычайно горд собой. Полностью парализовав жизнь столицы и загнав всех жителей по норам.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
То есть из-за того что люди стали меньше бывать на улице и меньше болеть гриппом стали? Что ты несешь? На улице не минус 20.
 показати весь коментар
 
 
Какая связь между погодой и распространением вируса?
 показати весь коментар
 
Дурик ты, Виталька, чем бюджет будешь наполнять?
 показати весь коментар
 
 
Еще о целебной роли голодания нужно далее будет говорить Кличко, если так искать положительные эффекты.
 показати весь коментар
 
 
экономика накрывается, а оно радуется что ОРВИ стали меньше хворать...
 показати весь коментар
 
 
Экономика уже 6 лет как в жопе благодаря сверхпотужным ротердамплюсовых рехформ
 показати весь коментар
 
 
ну да! зато щас, при зеБене расцвела дурным цветом!
 показати весь коментар
 
 
Я так понимаю, он чрезвычайно горд собой. Полностью парализовав жизнь столицы и загнав всех жителей по норам.
 показати весь коментар
 
 
Так можна казати якщо усі кияни пройшли тести. Хрін там.
 показати весь коментар
 
 
Ну да. Середина апреля - самое время для гриппа!
 показати весь коментар
 
Та давайте вообще никогда не работать, если карантин такой полезный.
 показати весь коментар
 
 
КТО ДЕБИЛЬНЕЕ , КЛЯЧКО ИЛИ ОМАНСКИЙ ОСЁЛ ?
 показати весь коментар
 
 
о болезни в цыганских табор вообще не слышно, о звонит боксерский гонг ?
 показати весь коментар
 
Если все население страны вымрет от голода, то статистика по ВСЕМ заболеваниям упадет в 0!
Яка турбота про народ.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТВідеоКиївські новини
 
 
 
 
 
 вгору