 У столиці менше хворіють на грип та ГРВІ завдяки запровадженим обмежувальним заходам, - Кличко. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив під час брифінгу мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, всі поліклініки Києва працюють у штатному режимі, отримують фінансування, ліки, все необхідне, щоб надавати медичні послуги жителям столиці. Операційні ж втручання сьогодні здійснюють тільки в екстрених випадках.

"Головну увагу ми приділяємо боротьбі з поширенням коронавірусу. Відповідно до рекомендацій і Всесвітньої організації охорони здоров'я, і ​​Міністерства охорони здоров'я України, ми рекомендували лікарням скасувати планові операції. Сьогодні операційні втручання роблять тільки в екстрених випадках", - пояснив він.

Також Кличко заявив, що завдяки обмежувальним заходам захворюваність на грип та ГРВІ порівняно з позаминулим тижнем – нижча за базову лінію на 65%.

"Минулого тижня дітей у Києві захворіло - 3000, дорослих - понад 4800. І відсоток хворих на грип та ГРВІ щодня знижується. Минулого тижня з цими діагнозами госпіталізували 45 киян, з них - 41 дитина", - підсумував він.

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