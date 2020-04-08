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 Політика України, Здоров'я
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 На сьогодні в лікарнях не задіяно й 50% апаратів ШВЛ, передбачених для хворих на COVID-19, - МОЗ. ВIДЕО

Міністр охорони здоров'я запропонував залучити до проведення закупівель держпідприємство "Медичні закупівлі України".

Про це заявив на брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що "за наявності ресурсів, які є сьогодні в обласних бюджетах, які виділені для посилення матеріально-технічної бази лікарень, які визначені для надання медичної допомоги хворим з коронавірусною хворобою, ми бачимо, що доволі проблематично і тяжко відбувається закупівля апаратів ШВЛ".

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"Тому вчора на зустрічі, яку проводив президент з прем'єр-міністром, до якої були залучені голови ОДА, мери великих міст, міністр охорони здоров'я запропонував залучити до проведення закупівель державне підприємство "Медичні закупівлі України". Саме це підприємство готове сьогодні укладати контракти з виробниками апаратів для ШВЛ для того, щоб приймати заявки з областей, закуповувати їх централізовано і доставляти до тих, хто проплачує з обласних бюджетів", - пояснив він.

Водночас Ляшко зазначив, що деякі світові виробники апаратів ШВЛ відкрили технічні характеристики.

"Вони направили їх до МОЗ. МОЗ також розсилає їх усім, хто цікавиться, і ми сподіваємося, що і вітчизняні виробники будуть використовувати і виробляти апарати ШВЛ", - додав заступник міністра.

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"Ми відстежуємо кількість вільних апаратів ШВЛ, які на сьогодні є в закладах охорони здоров'я, за завантаженістю апаратів ШВЛ ми сьогодні не перевищили критичних точок. Ми чітко знаємо кількість осіб, які перебувають на апаратах ШВЛ з коронавірусною хворобою. Ми знаємо кількість апаратів ШВЛ, які готові для прийому хворих на коронавірусну хворобу. У нас є певні алгоритми, які будуть задіяні під час перепрофілювання закладів і буде відбуватися доставка апаратів ШВЛ для надання хворим на коронавірусну хворобу. Перша така критична точка - 50% завантаженості існуючих апаратів ШВЛ, які передбачені для надання саме хворим на коронавірусну хворобу. На сьогодні ця точка не досягнута", - розповів Ляшко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3187540
 
   
 Топ коментарі
 
Не задействованы, потому что скорые помощи отказываются госпитализировать больных с температурой 40 и кашлем, с явными признаками пневмонии, отказывают по 3 раза к ряду, 30 летний киевлянин из - за отказов погиб, кто ответил за эту смерть? Минздрав и доктора - смерть СП ответят? На них прокуратура завела уголовное дело? Пусть и Зеленский ответит как у него " лечат" больных и почему в Украине от коронавируса погибает молодежь, а не старики -хроники как на Западе?
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та хто ж таки даст достигнуть этой точки?! полоса препятствий на пути к ИВЛ похлеще, чем для "морских котиков"...
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А они хоть исправны? А "врачи" умеют ими пользоваться?
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Не задействованы, потому что скорые помощи отказываются госпитализировать больных с температурой 40 и кашлем, с явными признаками пневмонии, отказывают по 3 раза к ряду, 30 летний киевлянин из - за отказов погиб, кто ответил за эту смерть? Минздрав и доктора - смерть СП ответят? На них прокуратура завела уголовное дело? Пусть и Зеленский ответит как у него " лечат" больных и почему в Украине от коронавируса погибает молодежь, а не старики -хроники как на Западе?
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а яка йому різниця, як лікують в Україні?
його сім'я у Швеції
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самое время обучать персонал
провести диагностику и то
закупить расходники
и ждать
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чуваки, так подключите к ним больных пневмонией.
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та хто ж таки даст достигнуть этой точки?! полоса препятствий на пути к ИВЛ похлеще, чем для "морских котиков"...
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При этом у нас чего то умерших больше чем тех кто вылечился.
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ясно чого туго йде закупка ШВЛ-ів - тема ж нова - то, мабуть, треба спочатку зареєструвати нові прокладки та відпрацювати схеми та відкати. Під виглядом нових втюхати б/у чи ще щось придумати.
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А они хоть исправны? А "врачи" умеют ими пользоваться?
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Скоро не будет просто медиков, которые умеют ими пользоваться...
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Правильней - просто не будет медиков - за такую зарплату и с такими условиями работы.
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А в Херсоне свободных вообще нет. И все по роддомам. Старые.
А люди уже мрут от вируса!
Вывод - вы их тупо не подключаете?
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Того 30-летнего, что помер от коронавируса в Киеве вообще даже госпитализировать не хотели, а нам говорят - Спокойно, больше половины ИВЛ не задействованы...
У нас удвоение числа пациентов пока каждые 8 дней. А удвоение числа ИВЛ за сколько дней поисходит? Да и не все ИВЛ годятся для пациентов с тяжелой формой коронавирусной инфекции ...
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На бумаге у них врачи масками, защитой и антисептиками обеспечены
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Если при двух тысячах больных задействовано 50%, тогда после четырёх тысяч начнётся неополитанская песня!
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Вот поэтому власти тестирование и не выгодно.
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тобто... "В критическом состоянии, то есть те, кто нуждается в интенсивной терапии, на сегодня в учреждениях здравоохранения находятся 33 человека. Источник: https://censor.net.ua/n3187530 " це і є 50% кількість ШВЛ? На сьогодні в лікарнях не задіяно й 50% апаратів ШВЛ, передбачених для хворих на COVID-19, - МОЗ - Цензор.НЕТ 4992
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Израильское Минобороны совместно с фирмой медтехники Inovytec и государственной военной аэрокосмической компанией Israel Aerospace Industries (IAI) наладили выпуск аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на конвейере для производства ракет. Министр обороны Нафтали Беннет заявил, что в борьбе против пневмонии COVID-19 Израиль должен развивать независимый потенциал во всех сферах. "Мы не можем оставаться зависимыми от поставок из других стран", - подчеркнул Беннет. 30 аппаратов ИВЛ производства военных инженеров уже переданы министерству здравоохранения, подтвердила представительница Минобороны в четверг, 2 апреля. Напомним, ранее решением правительства Израиля министерство обороны и служба Моссад определены головными организациями в обеспечении производства, закупки и доставки в страну недостающей техники и защитных средств для борьбы с COVID-19, сообщает DW
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