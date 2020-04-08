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 За добу COVID-19 виявили у 20 дітей, - головний санлікар Ляшко. ВIДЕО

За минулу добу COVID-19 було зафіксовано у 206 осіб в Україні, серед них - 20 дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу заявив головний санлікар Віктор Ляшко.

"В Україні за минулу добу зареєстровано 206 нових випадків коронавірусної хвороби, з них 20 випадків серед дітей. На жаль, серед зареєстрованих випадків є і випадки серед медичних працівників", - сказав він.

Крім того, було перевірено 820 підозр на коронавірусну інфекцію.

"В заклади охорони здоров'я за минулу добу з коронавірусною хворобою госпіталізовано 66 осіб, з них троє дітей. У критичному стані з цих 66 осіб були госпіталізовані троє", - повідомив Ляшко.

Нагадаємо, станом на ранок 8 квітня в Україні зафіксовано 1668 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Найбільше тестів на COVID-19 проводиться в Києві, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях, - МОЗ

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3187511
 
 
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АЛЕ , ЛЯШКО , сколько всего тестов проведено в Украине на 8 апреля 9 утра?

Блин, Вы запрлату из налогов украинцев получаете
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Качественное и быстрое тестирование для выявления вируса на раннем этапе заражения имеет огромное значение для лечения коронавируса, а главное - для предотвращения летальных исходов. В сжатые сроки южнокорейским компаниям удалось разработать тестирующие комплексы, которые позволяют диагностировать коронавирус на раннем этапе заболевания. В частности, тесты южнокорейской компании Seegene позволяют за раз протестировать 100 пациентов. Объемы производства компании - 10 000 тестов в неделю - позволяют за семь дней проверить миллион человек. Но это теоретически и при острой необходимости. В реальности в Южной Корее тестирование на наличие коронавируса при отсутствии симптомов добровольное. Для упрощения процедуры южнокорейские власти открыли так называемые передвижные медицинские пункты, которые позволяют гражданам сдать анализ, не выходя из автомобиля. В обязательном порядке анализ сдают те, у кого есть симптомы, или те, кто контактировал в инфицированными. В среднем в день тест проходят 10 000-15 000 человек. На 25 марта общее число обследованных составило 357 896 человек,
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Пускай ЯЖЕМАТЬ еще больше гуляют с другими яжематерями по общественных местах, без масок и вообще без ничего.
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Какие нахрен маски ? Ты в курсе, что маски никак не могут защитить их носителя от вируса ? А на ребенка в коляске тоже маску надевать ? И если у тебя нет детей, то ты вряд ли знаешь, что ребенку на первых месяцах жизни для полноценного развития нужно получать витамин Д от солнца и дышать свежим воздухом, а гулять в парках зеленая власть запретила, хотя заразиться вирусом на открытом пространстве и на солнце в тысячи раз сложнее, чем дома от соседей.
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