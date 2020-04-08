 За добу COVID-19 виявили у 20 дітей, - головний санлікар Ляшко. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу заявив головний санлікар Віктор Ляшко.

"В Україні за минулу добу зареєстровано 206 нових випадків коронавірусної хвороби, з них 20 випадків серед дітей. На жаль, серед зареєстрованих випадків є і випадки серед медичних працівників", - сказав він.

Крім того, було перевірено 820 підозр на коронавірусну інфекцію.

"В заклади охорони здоров'я за минулу добу з коронавірусною хворобою госпіталізовано 66 осіб, з них троє дітей. У критичному стані з цих 66 осіб були госпіталізовані троє", - повідомив Ляшко.

Нагадаємо, станом на ранок 8 квітня в Україні зафіксовано 1668 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

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