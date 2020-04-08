 Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО

Цензор.НЕТ пропонує трансляцію брифінгу.
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Матеріали за темою: Коронавірус і карантин
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Германия способна проводить около 500 тысяч тестирований в неделю.
Сравните, Испания на прошлой неделе провела около 140 тысяч тестов,
Италия - 200 тысяч.
А СКОЛЬКО В УКРАИНЕ ПРОВЕДЕНО ВСЕГО ТЕСТОВ?
Сравните, Испания на прошлой неделе провела около 140 тысяч тестов,
Италия - 200 тысяч.
А СКОЛЬКО В УКРАИНЕ ПРОВЕДЕНО ВСЕГО ТЕСТОВ?
+3
Я можу сказати - скільки з України сотень тон вивезено масок і респіраторів. І скільки на цьому зелені мародери приблизно нагріли собі кишені. А тести? Як на них нагрітись?
Сравните, Испания на прошлой неделе провела около 140 тысяч тестов,
Италия - 200 тысяч.
А СКОЛЬКО В УКРАИНЕ ПРОВЕДЕНО ВСЕГО ТЕСТОВ?
Научитесь давать полную статистику
Сколько всего сделали тестов и СКОЛЬКИМ ОТКАЗАЛИ?
Народ в Фейсбук пишет, что семейные врачи массово отказывают в тестировании и госпитализации
Заведите телефон ДОВИРЫ, шоб было куда пожаловаться на конкретные действия семейных врачей
А теперь брифинги проводят. Ворье!