 У Дніпропетровській області обмежили в'їзд і виїзд із Першотравенська. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Дніпропетровської ОДА.
За словами голови облдержадміністрації Олександра Бондаренка, такі заходи необхідні, щоб зупинити поширення коронавірусу.
"Вчора у Першотравенську виявили 6 випадків COVID-19. Сьогодні разом із поліцією розшукали людей, з якими контактували хворі. На жаль, серед них позитивний результат ПЛР-тесту отримали ще 15 осіб. Загалом у місті – 21 лабораторно підтверджений випадок коронавірусної інфекції", – зазначив Бондаренко.
Він наголосив, що обласна комісія з питань ТЕБ і НС обмежила виїзд з міста та в’їзд до нього, аби зупинити розповсюдження хвороби. Відповідне рішення має ухвалити і міськрада Першотравенська.
"Обмеження стосуються всіх транспортних засобів. Дозвіл на в’їзд матиме лише стратегічно важливий транспорт – вантажівки з продуктами, медикаментами, автобуси, що перевозять працівників підприємств, які забезпечують життєдіяльність міста, – сказав Бондаренко. – На всіх блокпостах будуть медичні бригади, які перевірятимуть водіїв та пасажирів на симптоми коронавірусу".
Він також зазначив, що Першотравенська міська лікарня має інфекційні бокси, готові приймати хворих. Сьогодні туди відправили експрес-тести, дезінфектори, захисні засоби для лікарів. В разі необхідності, "важких" пацієнтів направлятимуть до лікарень у Дніпрі.
"Звертаюся до мешканців Першотравенська. Будь ласка, залишайтеся вдома. Не гуляйте, не ходіть у гості. Дуже важливо саме зараз забезпечити самоізоляцію", – підкреслив Бондаренко.
Нині на Дніпропетровщині – 41 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 21 – у Першотравенську.
Водночас, як заявив голова Дніпропетровської обласної ради Святослав Олійник у відеозверненні, осередком спалаху коронавірусу в Дніпропетровській області стало зібрання баптистів у Першотравенську.
"Там відбулися щорічні збори представників баптисткої церкви. Як стверджують організатори, вони цього року ці збори скасували, але все одно на збори з'їхалося кілька сотень людей із різних міст і навіть країн. Загалом кілька сотень людей, які розміщувалися у будинках. Частина з приїжджих перебуває досі в Першотравенську", - заявив він.
За словами Олійника, саме з Першотравенська вірус почав поширюватися в інші міста.
Зараз поліцією встановлені всі учасники зборів. Ситуація, як каже голова обласної ради, контрольована.
Норм, чо !!! Все по канонам сепаратиста усика
а не "боже" наслало вирус, а? "проверкаверы"
А вы говорите:
- зеля, зеля....
Тут идиотов 73%
25% - не безразмерная величина, это не так просто, как учителю 4000$ платить.
Так что.... С ошибочкой идите к величайшему))
У нас город шахтерский, а это РЕАЛЬНО ЖОПА, поскольку люди постоянно находятся в толпе, когда едут на работу, когда опускаются в шахту, когда моются в бане. Это получается как поднесли спичку к ведру с бензином.
тьху!!! смердит мля, вся страна совком смердит. **** там "декоммунизация", если не только Гепа, но и народ хочет "по-старинке". Европа? ну да - Гулаг ближе. о б*же, угораздило же ролиться(опечатка интересная)
Тогда ТРК «Украина», или 112 )))
Какая нафиг разница, везде тебе скажт, что карантин продлён до 24.04, а там, скорее всего и дальше продлят.
Это ******!!