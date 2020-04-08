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 Суспільство, Здоров'я
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Все про:Дніпропетровщина (685) карантин (2387) ОДА (891) РДА (135) Олійник Святослав (1) COVID-19 (3196) коронавірус (1937)

 У Дніпропетровській області обмежили в'їзд і виїзд із Першотравенська. ВIДЕО

Позачергова обласна комісія з питань ТЕБ ​​та НС ухвалила рішення про обмеження виїзду з Першотравенська і в'їзду в місто. Вони діятимуть із 9 ранку 8 квітня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Дніпропетровської ОДА.

За словами голови облдержадміністрації Олександра Бондаренка, такі заходи необхідні, щоб зупинити поширення коронавірусу.

"Вчора у Першотравенську виявили 6 випадків COVID-19. Сьогодні разом із поліцією розшукали людей, з якими контактували хворі. На жаль, серед них позитивний результат ПЛР-тесту отримали ще 15 осіб. Загалом у місті – 21 лабораторно підтверджений випадок коронавірусної інфекції", – зазначив Бондаренко.

Він наголосив, що обласна комісія з питань ТЕБ і НС обмежила виїзд з міста та в’їзд до нього, аби зупинити розповсюдження хвороби. Відповідне рішення має ухвалити і міськрада Першотравенська.

"Обмеження стосуються всіх транспортних засобів. Дозвіл на в’їзд матиме лише стратегічно важливий транспорт – вантажівки з продуктами, медикаментами, автобуси, що перевозять працівників підприємств, які забезпечують життєдіяльність міста, – сказав Бондаренко. – На всіх блокпостах будуть медичні бригади, які перевірятимуть водіїв та пасажирів на симптоми коронавірусу".

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Він також зазначив, що Першотравенська міська лікарня має інфекційні бокси, готові приймати хворих. Сьогодні туди відправили експрес-тести, дезінфектори, захисні засоби для лікарів. В разі необхідності, "важких" пацієнтів направлятимуть до лікарень у Дніпрі.

"Звертаюся до мешканців Першотравенська. Будь ласка, залишайтеся вдома. Не гуляйте, не ходіть у гості. Дуже важливо саме зараз забезпечити самоізоляцію", – підкреслив Бондаренко.

Нині на Дніпропетровщині – 41 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 21 – у Першотравенську.

Водночас, як заявив голова Дніпропетровської обласної ради Святослав Олійник у відеозверненні, осередком спалаху коронавірусу в Дніпропетровській області стало зібрання баптистів у Першотравенську.

"Там відбулися щорічні збори представників баптисткої церкви. Як стверджують організатори, вони цього року ці збори скасували, але все одно на збори з'їхалося кілька сотень людей із різних міст і навіть країн. Загалом кілька сотень людей, які розміщувалися у будинках. Частина з приїжджих перебуває досі в Першотравенську", - заявив він.

За словами Олійника, саме з Першотравенська вірус почав поширюватися в інші міста.

Зараз поліцією встановлені всі учасники зборів. Ситуація, як каже голова обласної ради, контрольована.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3187490
 
 
 Топ коментарі
 
"Здраствуйте, мы вам принесли добрую весть... экхе-экхе-экхе!!"
У Дніпропетровській області обмежили в'їзд і виїзд із Першотравенська. Осередком спалаху COVID-19 стало щорічне зібрання баптистів - Цензор.НЕТ 1859
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Идиоты, талдычащие про облизывание икон... У баптистов икон нет ))) И шо теперь ?)))
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Они что тебе в дом ломились в борщ плюнуть?
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бабтисты, евангелисты, свидетели, зебилы... Боже, спаси Украину
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Все норм. Только нужны одноразовые ложечки. Они копейки стоят. Церковь у нас пока на карантине, по решению прихожан, но одноразовыми ложечками будем причащать еще года два.
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да хай хоть с лопаты едят. их так-то не жалко, мракобесов
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Ну так попы высрали шо то "карабошья", а потом... "молятся" шоб Бош эту кару взял взад.... я боюсь от смеха помереть и отправиться к Зевсу аж. гггг
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Ну вот.
А вы говорите:
- зеля, зеля....
Тут идиотов 73%
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Ошибочка, их пастырь на выборах за Порошенко топил.
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Ну пастырь может и в 25% попал, а остальные?
25% - не безразмерная величина, это не так просто, как учителю 4000$ платить.
Так что.... С ошибочкой идите к величайшему))
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Да не, там стадо баранов, которые платят пастырю десятину, как он сказал так и будет, вы просто с ними не общались, там НИЧЕМ не прошибешь.
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Баптисти попрацювали для розповсюдження віруса не в одній країні.
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Больше всех для распространения вируса сделал Зеля, навезя без карантина сотни тысяч граждан из очагов заражения и распустив их по домам без контроля.
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Нет, но они ломились по родственникам, супермаркетам, аптекам, почтам, разнося заразу по округе.
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Идиоты, талдычащие про облизывание икон... У баптистов икон нет ))) И шо теперь ?)))
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На сходках в Першотравенске. Или как вариант - просто кашлянул по месту расквартирования.
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Съезд был, с приезжими из-за границы, было около 500 человек.
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Вже скільки раз казали: релігія - опіум для народа.
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При чем тут баптисты? Там и без них уже были зараженные
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При том что эти заражённые попёрлись на собрание бабтистов.
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Знаешь, сколько зараженных в АТБ каждый день прутся ?
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Знаю. Это и есть бабтисты и прочие сумасшедшие-верующие. "Нас господь хранит". в атб я был последний раз ещё до карантина.
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Однако, сколько у тебя туалетной бумаги закуплено )))
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До этого не было случаев, а после того как провели "конференцию", свезя в одну кучу 500 человек из 6 стран (и это в карантин) получили ЖОПУ.
У нас город шахтерский, а это РЕАЛЬНО ЖОПА, поскольку люди постоянно находятся в толпе, когда едут на работу, когда опускаются в шахту, когда моются в бане. Это получается как поднесли спичку к ведру с бензином.
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Вау, порохоботы спамят! Хахаха, порохоботы адепты коронавируса!
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С чего ты взял? Заражение случилось после массового съезда баптистов, в том числе приехавших из-за границы.
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Першотравенска\\\\\\\

тьху!!! смердит мля, вся страна совком смердит. **** там "декоммунизация", если не только Гепа, но и народ хочет "по-старинке". Европа? ну да - Гулаг ближе. о б*же, угораздило же ролиться(опечатка интересная) В Днепропетровской области ограничили въезд и выезд из Першотравенска. Очагом вспышки COVID-19 стало ежегодное собрание баптистов - Цензор.НЕТ 5394
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Ну так в чем проблема? Италия, Испания, Франция... ждут тебя, вперед. Чего тут сидеть, воду газировать? У Дніпропетровській області обмежили в'їзд і виїзд із Першотравенська - Цензор.НЕТ 512
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(одевает штаны или брюки, покупает билет или квиток) уже бегу, бегите, глупцы!
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Карантин в Україні був введений 12 березня. 14 днів вже пройшло. Чому його не відміняють?
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Подивитись як там оманський Брехун корчить рожі?
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А, ну да, туплю, сейчас же Зелик взасос (несмотря на коронавирус😊) целует Порошенко. У них теперь АйЛавЮ.
Тогда ТРК «Украина», или 112 )))
Какая нафиг разница, везде тебе скажт, что карантин продлён до 24.04, а там, скорее всего и дальше продлят.
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Ти забув що на президентських виборах було 39 кандидатів.
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че этот урод не по-нашему говорит, он же скот, т.е. держслужбун.(Филатов, извини.те)
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"Здраствуйте, мы вам принесли добрую весть... экхе-экхе-экхе!!"
У Дніпропетровській області обмежили в'їзд і виїзд із Першотравенська. Осередком спалаху COVID-19 стало щорічне зібрання баптистів - Цензор.НЕТ 1859
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В этом городе, около 80 процентов работающего населения трудиться на предприятиях ДТЭК( это шахты и РМЗ), на работе они пересекутся с жителями Павлограда и других близ лежащих сёл🤯🤦🤦☠️...
Это ******!!
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Да, на шахты Сташкова с Днепровскую, где работают Першотравенцы, ездят и работяги с Павлограда, Терновки и близлежащих сел. ПЗДЦ, для этих богомольных гадов бизнес превыше безопасности, жизни и здоровья. Ладно, прихожане и их родственники заболеют, но вы ж, попы-бизнесмены, сами заболеете! Нельзя ж быть такими жлобами!
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Заметьте, как вы все тут деградировали. Кто о чем, но никто не вспомнил о конституции. Ваши конституционные права отобрал какой-то горсовет...
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