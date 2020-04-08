 Ще два випадки коронавірусу підтвердили в Житомирі, - мер Сухомлин. ВIДЕО

Про це у відеозверненні повідомив міський голова Житомира Сергій Сухомлин, передає Цензор.НЕТ.
"У нас сьогодні два підтверджені випадки зараження коронавірусом. Це Перша інфекційна лікарня, пацієнти 65 і 67 років, житомиряни", - розповів мер.
За його словами, підозра на COVID-19 ще у двох городян.
Нагадаємо, на ранок 7 квітня зафіксовано 1462 випадки COVID-19 в Україні, 45 осіб померли, 28 - одужали. У Житомирській області було 11 випадків коронавірусу.
З ким контактували ?
В мацкальський патріархат ходили ?
не удивлюсь, если проданные китаю маски не покидали территорию Украины.
Китай продал итальянцам их же недавнюю гуманитарную помощь
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Похоже, что усилия Китая превратить себя в мирового лидера по борьбе с пандемией и активного донора гуманитарной помощи неожиданно столкнулись с серьезным препятствием.
Так, сообщив миру, что он передаст в Италию маски, защитные костюмы, тесты для выявления вируса и медицинское оборудование, Китай вдруг, тихо и неожиданно, попросил у Италии деньги за свою "гуманитарную помощь". Однако у истории было и продолжение.
Выяснилось, что тесты для выявления вируса оказались не функциональными, то есть они не работают. Ранее подобные тесты в количестве 50 000 штук пришли в Испанию, после чего Испания со скандалом их вернула. Следующие тесты поехали в Нидерланды - и там было то же самое.
Турция, Грузия и Чешская Республика также высказались о том, что комплекты, приобретенные в Китае, являются нерабочими. Однако, вместо замены товара или исправлении проблемы Китай обвинил покупателей в "ошибке пользователя".
Тем не менее, больше всего итальянцев расстроили защитные комплекты для врачей, которые, к их великому удивлению, оказались итальянского производства.
Несколькими неделями ранее Италия отправила в Китай огромную партию защитного снаряжения - совершенно бесплатно. Но когда коронавирус пришел потом и в Италию - китайцы отправили итальянцам их же гуманитарную помощь. Причем, не подарили, а продали.
А депутати взагалі на пісюну привезли хворобу, потрібно терміново всіх каструвати. Якщо не вірите запитайте Супрун.
Вот теперь и надиагностируют коронавирусов!