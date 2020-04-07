 Пособницю терористів "ДНР" затримали на Донеччині, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"У 2014 році вона, на той час неповнолітня, але вже судима за крадіжку, під впливом пропаганди агресора, вступила до лав незаконних збройних формувань "ДНР". У НЗФ під керівництвом російських найманців виконувала завдання з незаконної перевірки документів та огляду транспортних засобів громадян на одному з блокпостів", - сказано в повідомленні.

Затриманій загрожує відповідальність, передбачена ч.2 ст. 260 Кримінального кодексу України "Створення непередбачених законом воєнізованих або збройних формувань або участь у їхній діяльності". Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на термін від 3 до 8 років.