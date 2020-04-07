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 Пособницю терористів "ДНР" затримали на Донеччині, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

7 квітня, оперативники Краматорського загону, які виконують завдання у складі Об'єднаних сил, виявили колишню помічницю бойовиків "ДНР".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"У 2014 році вона, на той час неповнолітня, але вже судима за крадіжку, під впливом пропаганди агресора, вступила до лав незаконних збройних формувань "ДНР". У НЗФ під керівництвом російських найманців виконувала завдання з незаконної перевірки документів та огляду транспортних засобів громадян на одному з блокпостів", - сказано в повідомленні.

Затриманій загрожує відповідальність, передбачена ч.2 ст. 260 Кримінального кодексу України "Створення непередбачених законом воєнізованих або збройних формувань або участь у їхній діяльності". Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на термін від 3 до 8 років.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3187448
 
   
 Топ коментарі
 
Рефрен "я-стоял-на-блокпосту-постепенно-разочаровываясь" скоро станет мемом.
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Колишня? Звідки така впевненість? І на чому грунткється твердження, що "під впливом пропаганди"? Може то "прагнення наживи"?
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ні імьон ні хфамілій... лабуда для плєбса
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Рефрен "я-стоял-на-блокпосту-постепенно-разочаровываясь" скоро станет мемом.
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Восьмерочки маловато шалаве, еще надо трубы перевязать, что бы лаптеногих уродов не рожала.
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Вообще-то врагов и воров надо знать в лицо.
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Пособница террористов "ДНР" задержана на Донетчине, - Госпогранслужба.

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За недотримання карантину?
З неї, мабуть, і штраф 17 тис. грівасиків стягнуть?
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в них тікі рупії в ходу.. гривасів нема.. і шо з цим робити..
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Колишня? Звідки така впевненість? І на чому грунткється твердження, що "під впливом пропаганди"? Може то "прагнення наживи"?
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а мож "з метою повалення державного конституційного ладу України насильницьким шляхом", так як ЗЕвлада зараз почала шити патріотам
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Жіноче обличчя «РУСЬКОГО МИРУ» Какой идиот из Державної прикордонної служби України такое написал ??? Русский мир - пишется на украинском языке без изменений! Руський - от слова Русь ! Какое отношение русский мир имеет к нашей Руси ? Найдите этого безграмотного человека и накажите , а текст и титры исправьте !
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уаыау не дивуйтесь, хто в погранцах на канцелярських посадах служить ? Мєстниє контрактники, у них це на підсвідомому рівні з дитинства, їхню свідомість сформувало ватно-совкове оточення. В 14 погранци з місцевих здавали застави, допомагали на початках перекидувати іхтамнєтов і зброю через кордон.
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На морде ее грязные вонючие трусы скрывают зловонное дыхание крысы.
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Капец! А это что, рожа, что ли?
Я думал, что ото внизу - то трусы... Пособницю терористів "ДНР" затримали на Донеччині, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 3485
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И опять замазывание морды лица.Типа органы працюють,можна спати спокійно,путлер не пройде.Фейкомёты.
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санитаркой в коронвирусный барак на все время иснування вирусу..... пусть искупает.
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На тяжелейшем витке развития нашей страны и народа, по тв-каналам, в печати, в сети масса госпреступников, негодяев, провокаторов, с депутатской бкмагой шатают страну---всё сходит, повторы идут неделями. политические проститутки с явным гадючим лицом, с явными признаками глубоко поражённой психики не прекращают верещать---и какая то коза трёхкопеечная на новости!!! Граждане---ну проснёмся или дальше вермишель с ушей хавать будем? Ну на макуху прелую же нас покупают! Ну дайте ей 3 года шить в две смены куртки солдатские---та и всё. Ну нахер такие новости выкладывать?!
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Ничего ей не будет, выяснится, что она не стояла на блокпосту, а лежала.
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Столько комментов и ни в одном не упоминают этого пса, как его... сивохо...
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Зараз з ЛуганДонії все одно з яких підстав будуть тікати.
Медзаклади не працюють, вірус лютує, в РФії також біла пухнаста тваринка стукає у кожні двері.
А рятуватись якось потрібно.
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