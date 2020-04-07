 Коломойський. Приват. Дефолт. Як слуги народу не служать Зеленському. ВIДЕО

Насамперед, звичайно ж, ідеться про ПриватБанк. Як можна внести в законопроєкт більше поправок, ніж слів у самому законопроєкті?
Чим завершиться ця епопея для Володимира Зеленського? І які шанси при таких розкладах побачити кредит МВФ?
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Ох уж этот Петя...
А ЗЕ... А шо ЗЕ?
Зачем слугам урода посредник, когда можно получать бабло напрямую у Коломоя.
Смогли бы эти все рыго- зеля- мажоритарные депутаты так нагло игнорировать интересы украинцев, писать законы под свой личный бизнес и бизнес олигархов, если бы выборы были в октябре 2020?
Одно из главных требований Народа(не нарида) Украины на скором Майдане должно быть требование выборов всех уровней раз в год. И собраться еще раз, после вступления в полномочия новой Рады, и не расходиться, пока не вступит в силу новый закон о выборах.