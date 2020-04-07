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 Політика України
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Все про:Коломойський (831) Приватбанк (411) Буткевич Богдан (14)

 Коломойський. Приват. Дефолт. Як слуги народу не служать Зеленському. ВIДЕО

У новому випуску "Без цензури" журналіст Богдан Буткевич розкладає по поличках, як "Слуги народу" з орбіти олігарха Ігоря Коломойського зривають ухвалення так званого "антиколомойського законопроєкту", який забороняє повертати колишнім власникам націоналізовані банки.

Насамперед, звичайно ж, ідеться про ПриватБанк. Як можна внести в законопроєкт більше поправок, ніж слів у самому законопроєкті?

Чим завершиться ця епопея для Володимира Зеленського? І які шанси при таких розкладах побачити кредит МВФ?

Дивіться "Без цензури" - проєкт журналістських історій на Youtube спеціально для Цензор.НЕТ. Нічого особистого - тільки факти.


Источник: https://censor.net.ua/ua/v3187429
 
   
 Топ коментарі
 
сколько нужно сил что бы за одну ночь написать 1200 правок на одного депутата, нечеловеческие способности у слуг народа
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Патамушта після революції на вибори прийшло бидло і знов їх обрало у владу.
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не вешали а хфашистами именновали, а если бы...
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Патамушта після революції на вибори прийшло бидло і знов їх обрало у владу.
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И вместо тебя проголосовал за Коломоя и ***** в 2019-м.

Ох уж этот Петя...
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И кто же это их выбрал таких... Наверное марсиане подкинули, а не мудрый простой нарид сам себе на шею посадил.
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сколько нужно сил что бы за одну ночь написать 1200 правок на одного депутата, нечеловеческие способности у слуг народа
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«Избрание Зеленского - это общая моя победа с Аваковым», - Коломойский/ Война с РФ, кодлан Коломойского , вирус. И всё одновременно. Проверка Украины на прочность.
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Ну че Вова? Помог тебе твой беня? Сейчас наверное логти кусаешь что слил своих прокурора и премьера? 😷
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Давайте называть вещи своими именами. Не слуги народа, а Шлюхи каломойского
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Слуги народа не служат народу.
А ЗЕ... А шо ЗЕ?
Зачем слугам урода посредник, когда можно получать бабло напрямую у Коломоя.
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В первую очередь этих депутатов скоростнопишущих обязан обследовать психиатор,нарколог .Проверить можно,пусть напишут с такои-же скоростью.Если конечно писать умеют.
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Смог бы зельц так нагло продавать Украину, воровать, покрывать коррупционеров и врагов страны, врать людям, если бы выборы были 25 апреля 2020?
Смогли бы эти все рыго- зеля- мажоритарные депутаты так нагло игнорировать интересы украинцев, писать законы под свой личный бизнес и бизнес олигархов, если бы выборы были в октябре 2020?
Одно из главных требований Народа(не нарида) Украины на скором Майдане должно быть требование выборов всех уровней раз в год. И собраться еще раз, после вступления в полномочия новой Рады, и не расходиться, пока не вступит в силу новый закон о выборах.
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ЗЕленожопые уроды!!..КолоМойшу пора вобще уничтожить как главного вредителя Украины!..
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Каломойский враг Украины!.. и должен быть беспощадно уничтожен!.. а так же все его щупальца, типа Дубинский, Бужинский, Палица, Василевская-Смаглюк, Поляков и другие 3,14расы..
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