 Коломойський. Приват. Дефолт. Як слуги народу не служать Зеленському. ВIДЕО

Насамперед, звичайно ж, ідеться про ПриватБанк. Як можна внести в законопроєкт більше поправок, ніж слів у самому законопроєкті?

Чим завершиться ця епопея для Володимира Зеленського? І які шанси при таких розкладах побачити кредит МВФ?

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