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 Суспільство, Здоров'я
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 Перед піком захворюваності на коронавірус закликаю не порушувати умов карантину, - Степанов. ВIДЕО

Глава МОЗ Максим Степанов виступив зі зверненням з приводу наближення піку захворюваності та дотримання людьми карантину в країні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному Фейсбуці МОЗ.

У зверненні сказано: "Нас усіх зараз об’єднує спільне завдання - зупинити поширення коронавірусної інфекції в Україні.

Президент, Уряд і вся система охорони здоров'я працює над тим, щоб сповільнити поширення коронавірусу. Ми приймаємо необхідні рішення, знаходимо кошти, затверджуємо алгоритми роботи медиків. До вирішення проблеми залучено всі державні установи. Активну позицію займає бізнес та волонтери, за що їм окрема подяка.

З початку тижня в Україні діє посилений режим карантину. Багатьом з вас це не подобається – у соціальних мережах часто зустрічаються негативні коментарі. Звісно, сидіти вдома четвертий тиждень нелегко. Це справді важко, але ж ліпше пережити дискомфорт удома здоровим, ніж не дай Боже захворіти.

Говорити про те, коли завершиться карантин, поки що зарано. Навпаки, зараз ми на порозі піку коронавірусної хвороби в країні. В активних фазах пандемії кількість пацієнтів різко зростає, критично навантажуючи медичну систему. Простіше кажучи, пацієнтів стає більше настільки, що для надання їм допомоги не вистачає ані лікарів, ані медикаментів, ані місць у лікарнях. На жаль, таке вже відбулося у багатьох країнах.

Тому закликаю вас, шановні українці, сумлінно дотримуватись нових правил карантину та самоізоляції.

Ми займаємося забезпеченням засобів індивідуального захисту, ліків та обладнання, щоб медики могли працювати у нормальних умовах. Ще раз підкреслюю, що потужна підтримка йде з боку бізнесу та волонтерів. А кожного з вас, шановні українці, я прошу підтримати наших лікарів – на тому місці, де ви є, і в той спосіб, який вам доступний. Найменше, що кожен з нас може зробити, - це залишатися вдома.

Долучайтеся до руху #ПідтримуюЛікарів та не чекайте особливої нагоди, щоб подякувати медичним працівникам, їм зараз, як ніколи, потрібна наша підтримка. Навіть просте "дякую" багато чого варте!

Все людство переживає складні часи, і від кожного з нас залежить, як ми вийдемо з цієї кризи: разом і переможцями чи поодинці та з жахливими наслідками.

Тому я прошу вас бути сильними, допомагати тим, хто цього потребує, та підтримувати близьких. Адже коронавірус мине, а людські відносини залишаться.

Тим, хто хворіє, я бажаю скорішого одужання. Всім іншим бажаю не хворіти! Цінуйте та піклуйтеся одне про одного. Залишайтеся на зв'язку! Та будьте здорові".

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3187411
 
   
 Топ коментарі
 
Стесняюсь спросить - этот пик спрогнозирован или запланирован?
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Вы...зеленые скоты...работаете только над тем как плотнее набить свой карман баксами...
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Та пусть идет. Только если ты начнешь отхаркивать легкие - можешь нынешнюю власть, карантин, Зеленского, Авакова и прочих хоть на майдане валить, уже не поможет выкарабкаться.
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в раше цензор заблокирован, пошел *****, тварь рашистская с прокси.
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почему ты так решил? ведь холопство - это скрепа. это не есть черта украинского характера.
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зебил кеша во всей красе. нравится сидеть под арестом? прогулки только по вонючим улицам ....
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хамство - это ваше всё. других аргументов нет. F73, кароч
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ты эпичен. а долларов у меня действительно нет. мне в евро платят. но на бесконечное время не хватит ни у кого. а именно столько надо зебильной команде чтоб подготовиться.
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Стесняюсь спросить - этот пик спрогнозирован или запланирован?
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Пик COVID19 будет 15 апреля. Когда тесты в больницах появятся.
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15 апреля - єто словно.. никто нихрена не знает.. у поляков уже в июле пик прогнозируют
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там уже 8 тысяч обнаруженных... и многие на Пасху рванут на родину.. т е к нам
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Речь не за "там". А за корреляцию количества инфицированных с количеством проведенных тестов.
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Пик будет когда смертей будет больше чем больных, когда с голодухи умирать начнут.
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Подозреваю, что до голодухи не дойдет - уж очень удобные фонари на Крещатике. Слуги прям как для себя постарались...
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у дидовика спроси - он здесь опу рвал, что переболел, и что вирус не опасен вместе с поедателем зябликов, а как накрыли ботоферму оба исчезли
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Тоже заметил? Был них еще один бот - "Кирилл Лещенко". представлялись как спецы по математическому моделированию. Так эти математики-модельеры рассказывали что эпидемиология продажная девка кремля и сороса одновременно.
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За розрахунками вчених, до кінця квітня 2020 від коронавірусу в Україні захворіє понад 60 тисяч, а втрати можуть скласти понад 4500 людей.
Це прогнози Світового центру даних при Київській політехніці.
Світовий центр даних «Геоінформатика і сталий розвиток» на базі Київської політехніки працює під егідою Міжнародної ради з науки (International Science Council). Він є одним із 53 світових центрів даних, розташованих в 13 країнах світу, які накопичують, аналізують та обробляють великі обсяги наукових даних різної природи (Big Data). Останнім часом одним з найактуальніших завдань Міжнародної ради з науки і підпорядкованих їй світових центрів даних стало дослідження пандемії коронавірусу у світі і застосування передових досягнень науки для її подолання.
Працюючи за цією стратегією, українські вчені зі Світового центру даних «Геоінформатика і сталий розвиток» проаналізували вплив пандемії коронавірусу на економіку України, розробили прогнозну математичну модель, провели комп'ютерне моделювання цього явища і розробили сценарії можливого розвитку подій. Результати сценарного моделювання показують, що для України функція швидкості змінювання кількості випадків COVID-19 набуває свого максимуму на 51-52 день від першого зареєстрованого хворого, а саме на другу половину квітня 2020 року (22-23 квітня). Після досягнення цього максимуму, як наслідок запровадження жорстких карантинних заходів у країні, має відбутися «злам» попередньої тенденції і мусить розпочатися зниження швидкості зростання кількості випадків захворювання.
Згідно з песимістичним сценарієм, до кінця квітня 2020 р. кількість інфікованих може сягнути 60 тисяч, а людські втрати можуть перевищити 4500 осіб.
За оптимістичним сценарієм, який може відбутися за умови збігу низки важливих обставин, включаючи можливі ефективні дії влади, названі показники можна зменшити як мінімум втричі.
Результати цього дослідження можуть використовуватися владою України для розробки плану дій, спрямованих на упередження пандемії і подолання її наслідків.
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olele А ці вчені зможуть потім відповісти за свої слова,якщо цього не буде? Не буде в нас італійського варіанту.Ви що ще не зрозуміли? Італія,Іспанія і деякі інші країни попали в низку поганих обставин.Україна від карантину втратить набагато більше,ніж від вірусу.
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Вы...зеленые скоты...работаете только над тем как плотнее набить свой карман баксами...
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шоколядніе уже отработали.. кто-то же должен поднять упавшее знамя
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Петя,спаси! Дурбецело, петя же с попередниками гробилж медицину, ну а зюзя таки лох.
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Штото я не увидел конкретных цыфр. Просветите, речь о мае или всётаки июле?
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цЫфр? Ох уж эти наследники проффессора януковоща!
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у них несколько сотен больных резко нагружает медицинскую систему большой страны?
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Я конечно за разумные ограничительные меры, но откуда чувак знает когда будет пик заболеваемости...
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Да куда Луке до наших. Он даже не в курсе какой жирнющий вирус водится у него в "лесах" и на "береговой зоне".
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тоді буде пік тестування, далі оголосять про перемогу
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Просто посчитал две недели от понаехавших. Все просто
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Говорить о том, когда завершится карантин, пока рано. Наоборот, сейчас мы на пороге пика коронавирусной болезни в стране.


"На пороге пика" - бессмысленное словосочетание. Да и кто это может определить? А может это только начальная стадия?

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я бы сказал, что мы на начальной стадии польема первой волны. а так да - нужно брать лопату и садить продукты - именно поэтому все страны сбрасывают деньги в обмен на продукты....деньгами сыт не будешь...
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Может хоть этот вирус подтолкнет здешнюю публику к активным действиям.
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Пик будет тогда, когда начнут тестировать, а тестировать похоже никто не будет, им так спокойней...
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вы знаете...мне уже не один человек, близкий к медицине, тихонько говорил о негласном приказе - поменьше использовать тесты, даже если они есть в наличии... вариантов ответа два - первый (невероятное) - беречь, для действительно больных людей, и второй (очевидное) - беречь нервы и имидж преЗЕдента и не ухудшать статистику...
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у меня нет человеков близких к тамошней медицине, но точно к таким выводам я пришёл и сам, наблюдая происходящее. плюс в придачу к такому подходу - вероятно смертность в Украине будет одной из самых высоких в мире. и бонусом - по той простой причине, что те кто выживут, так и не будут тестированы, и с большой степенью вероятности могут оказатся латентными носителями, которые будут провоцировать последующие постэпидемии. поэтому - в этом году поездка в Украину отменяется ((.
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Коли саме буде цей пік? Краще міністром був би Ємець.
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А КАКОЕ ОТНОШЕНИЕ ЭТА ЗЕЛЕНАЯ ОБЕЗЬЯНА ИМЕЕТ К МЕДИЦИНЕ ?
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почему зеленая.. он и при шоколадной власти неплохо банані жрал
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Это тот самый поц, который зажимал баблишко перед выборами и на Парашенка при этом помои вёдрами набрызгивал.
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Вот тут вы ошибаетесь Степанов как раз не зелёная обезьяна, а порохобот.
Он при Порошенко был главой Одесской ОГА.
Зелик туда назначил какого-то своего импотента.
Степанов имеет медицинское образование, закончил Донецкий мединститут, естественно, еще в глубоко довоенное время.
Просто у нелоха никаких вменяемых из его новых лиц нет, вот и приходится на ключевые сейчас позиции ставить порохоботов.
Министр финансов нынешний тоже из этой когорты, был замом министра финансов в правительстве Гройсмана.
В общем, печалька, новые лица закончились так и не начавшись.
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Да нет, не ошибаемся, именно что зелёная, токо врядли всеголишь абизяна.
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Это зависит от того , будет ли к тому времени что украсть в Украине .
Как только ничего не останется - так и карантину конец !
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за що "ім окрема подяка"
"пережити дискомфорт "здАровим""
да ПНЗХ или да, ПНХ.
буду слухати далі... шо то за чувак?
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"не дай боб захворіти"... ну.... мощі, іконочки, попи, лизати хрести.....
слухати більш не буду. "лікар" трендить за одного(якого?) з мільйонів т.з. "богів"...... так собі "лікар"
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Заколебали уже со своим пиком. Карантин закончился 3го апреля.
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ну то вперёд по парку.. без маски и с песней Перед пиком заболеваемости коронавирусом призываю не нарушать условия карантина, - Степанов - Цензор.НЕТ 2935
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Можно медбратом и медсестрой законно выйти на встречу тому, над чем ерничает.
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а я при чем.. это у него карантин закончился Перед пиком заболеваемости коронавирусом призываю не нарушать условия карантина, - Степанов - Цензор.НЕТ 4509
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Це буде не пік, а перевал. Крок вправо, крок вліво - шлях до нових піків. Сидіть дома та дивіться телівізор.
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Словесный мусор, рассчитанный на зе- де- билов. Подонок заслужил скафизм. Никакого пика не будет. Просто власти ссут прямо выступить против Пасхи. И делаю то, что по их мнению умею делать лучше всего: врут и запугивают. Перед пиком заболеваемости коронавирусом призываю не нарушать условия карантина, - Степанов - Цензор.НЕТ 426
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О!
привет!
а говорили, что тебя накрыли вместе с ботофермой!
как тебе удалось сбежать? Перед пиком заболеваемости коронавирусом призываю не нарушать условия карантина, - Степанов - Цензор.НЕТ 4292
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нда... "каким ты был, таким ты и остался"... всё ещё не сомневаешься в правильности прошлогоднего выбора?
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Прєд ліцом віруса заклинаю вас, носіть марлічку освячену лише УПЦ МП! Перед пиком заболеваемости коронавирусом призываю не нарушать условия карантина, - Степанов - Цензор.НЕТ 8043
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25% Надо копытально изолировать.Они не в сосчтоянии перевести слова карантин,тем более соблюдать.170 медиков заражены.И где? Сами знаете .В логове украинского корововируса
Поэтому медиков из заражённых больниц убрать и прислать туда военных медиков с войсками.Все очаги должны быть блокированы наглухо.Никого не выпускать.Пищу завозить местным волонтёрам на околицы.Зе боится блокировать области -очаги.В Киеве тоже надо блокировать кварталы -очаги.Николаевщине-Виват от Харьковщины.Окромя богатых сусликов у нас никто не заражён!Мы первые должны выйти из карантина на внутриобластном уровне!Можем принимать больных из других регионов!.Сейчас меня земляки и местная власть затюкают.
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Ага,понятно.Мы уже эпидпорог преодолели,когда?Ты про пики телочкам расскажи,им это нравится.А остальным украинцам доложи как министр здравоохранения
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Немає в аптеках масок - нашили власних. Немає антисептика - придбали 70% абсент. і далі по списку. Місяць, мої робили що казали. Тепер воно вилазить і каже "пациентов становится больше настолько, что для оказания им помощи не хватает ни врачей, ни медикаментов"
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Тут все хорохорятся до первого мертвого родственника.
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Хто прокоментує куди треба звертатися про неможливість піклування?

Особам, які потребують самоізоляції (крім осіб, які хворі на COVID-19) та заявили про неможливість забезпечення піклування про них у період самоізоляції іншими особами, дозволяється відвідування місць торгівлі продуктами харчування, засобами гігієни, лікарськими засобами, медичними виробами, які розміщені на відстані не більше ніж 2 кілометри від місця самоізоляції, за умови використання засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок без клапану видиху.
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звертайся до пороха, вiн пiклується за всiх.
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Естонцям не пощастило, свого пороха немає.
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Якщо ти нічого не знаєш, то не відповідай. Пиши на естонських сайтах.
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Откуда он вообще знает когда пик или не пик, если тестов практически не делается?
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Піп причащає за церквою щоб не порушувати умов карантину. Відео:

https://www.facebook.com/100004060670981/videos/2063329160479086/
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Заклики - це добре , але за останні 300 років свою ефективність реально довів тільки один метод : щира молитва і активний відстріл порушників карантину . В усі часи це реально зупиняло поширення зарази . Так що парламенту є над чим працювати .
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