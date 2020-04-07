 Перед піком захворюваності на коронавірус закликаю не порушувати умов карантину, - Степанов. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному Фейсбуці МОЗ.
У зверненні сказано: "Нас усіх зараз об’єднує спільне завдання - зупинити поширення коронавірусної інфекції в Україні.
Президент, Уряд і вся система охорони здоров'я працює над тим, щоб сповільнити поширення коронавірусу. Ми приймаємо необхідні рішення, знаходимо кошти, затверджуємо алгоритми роботи медиків. До вирішення проблеми залучено всі державні установи. Активну позицію займає бізнес та волонтери, за що їм окрема подяка.
З початку тижня в Україні діє посилений режим карантину. Багатьом з вас це не подобається – у соціальних мережах часто зустрічаються негативні коментарі. Звісно, сидіти вдома четвертий тиждень нелегко. Це справді важко, але ж ліпше пережити дискомфорт удома здоровим, ніж не дай Боже захворіти.
Говорити про те, коли завершиться карантин, поки що зарано. Навпаки, зараз ми на порозі піку коронавірусної хвороби в країні. В активних фазах пандемії кількість пацієнтів різко зростає, критично навантажуючи медичну систему. Простіше кажучи, пацієнтів стає більше настільки, що для надання їм допомоги не вистачає ані лікарів, ані медикаментів, ані місць у лікарнях. На жаль, таке вже відбулося у багатьох країнах.
Тому закликаю вас, шановні українці, сумлінно дотримуватись нових правил карантину та самоізоляції.
Ми займаємося забезпеченням засобів індивідуального захисту, ліків та обладнання, щоб медики могли працювати у нормальних умовах. Ще раз підкреслюю, що потужна підтримка йде з боку бізнесу та волонтерів. А кожного з вас, шановні українці, я прошу підтримати наших лікарів – на тому місці, де ви є, і в той спосіб, який вам доступний. Найменше, що кожен з нас може зробити, - це залишатися вдома.
Долучайтеся до руху #ПідтримуюЛікарів та не чекайте особливої нагоди, щоб подякувати медичним працівникам, їм зараз, як ніколи, потрібна наша підтримка. Навіть просте "дякую" багато чого варте!
Все людство переживає складні часи, і від кожного з нас залежить, як ми вийдемо з цієї кризи: разом і переможцями чи поодинці та з жахливими наслідками.
Тому я прошу вас бути сильними, допомагати тим, хто цього потребує, та підтримувати близьких. Адже коронавірус мине, а людські відносини залишаться.
Тим, хто хворіє, я бажаю скорішого одужання. Всім іншим бажаю не хворіти! Цінуйте та піклуйтеся одне про одного. Залишайтеся на зв'язку! Та будьте здорові".
Це прогнози Світового центру даних при Київській політехніці.
Світовий центр даних «Геоінформатика і сталий розвиток» на базі Київської політехніки працює під егідою Міжнародної ради з науки (International Science Council). Він є одним із 53 світових центрів даних, розташованих в 13 країнах світу, які накопичують, аналізують та обробляють великі обсяги наукових даних різної природи (Big Data). Останнім часом одним з найактуальніших завдань Міжнародної ради з науки і підпорядкованих їй світових центрів даних стало дослідження пандемії коронавірусу у світі і застосування передових досягнень науки для її подолання.
Працюючи за цією стратегією, українські вчені зі Світового центру даних «Геоінформатика і сталий розвиток» проаналізували вплив пандемії коронавірусу на економіку України, розробили прогнозну математичну модель, провели комп'ютерне моделювання цього явища і розробили сценарії можливого розвитку подій. Результати сценарного моделювання показують, що для України функція швидкості змінювання кількості випадків COVID-19 набуває свого максимуму на 51-52 день від першого зареєстрованого хворого, а саме на другу половину квітня 2020 року (22-23 квітня). Після досягнення цього максимуму, як наслідок запровадження жорстких карантинних заходів у країні, має відбутися «злам» попередньої тенденції і мусить розпочатися зниження швидкості зростання кількості випадків захворювання.
Згідно з песимістичним сценарієм, до кінця квітня 2020 р. кількість інфікованих може сягнути 60 тисяч, а людські втрати можуть перевищити 4500 осіб.
За оптимістичним сценарієм, який може відбутися за умови збігу низки важливих обставин, включаючи можливі ефективні дії влади, названі показники можна зменшити як мінімум втричі.
Результати цього дослідження можуть використовуватися владою України для розробки плану дій, спрямованих на упередження пандемії і подолання її наслідків.
"На пороге пика" - бессмысленное словосочетание. Да и кто это может определить? А может это только начальная стадия?
Он при Порошенко был главой Одесской ОГА.
Зелик туда назначил какого-то своего импотента.
Степанов имеет медицинское образование, закончил Донецкий мединститут, естественно, еще в глубоко довоенное время.
Просто у нелоха никаких вменяемых из его новых лиц нет, вот и приходится на ключевые сейчас позиции ставить порохоботов.
Министр финансов нынешний тоже из этой когорты, был замом министра финансов в правительстве Гройсмана.
В общем, печалька, новые лица закончились так и не начавшись.
Как только ничего не останется - так и карантину конец !
"пережити дискомфорт "здАровим""
да ПНЗХ или да, ПНХ.
буду слухати далі... шо то за чувак?
слухати більш не буду. "лікар" трендить за одного(якого?) з мільйонів т.з. "богів"...... так собі "лікар"
привет!
а говорили, что тебя накрыли вместе с ботофермой!
как тебе удалось сбежать?
Поэтому медиков из заражённых больниц убрать и прислать туда военных медиков с войсками.Все очаги должны быть блокированы наглухо.Никого не выпускать.Пищу завозить местным волонтёрам на околицы.Зе боится блокировать области -очаги.В Киеве тоже надо блокировать кварталы -очаги.Николаевщине-Виват от Харьковщины.Окромя богатых сусликов у нас никто не заражён!Мы первые должны выйти из карантина на внутриобластном уровне!Можем принимать больных из других регионов!.Сейчас меня земляки и местная власть затюкают.
Особам, які потребують самоізоляції (крім осіб, які хворі на COVID-19) та заявили про неможливість забезпечення піклування про них у період самоізоляції іншими особами, дозволяється відвідування місць торгівлі продуктами харчування, засобами гігієни, лікарськими засобами, медичними виробами, які розміщені на відстані не більше ніж 2 кілометри від місця самоізоляції, за умови використання засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок без клапану видиху.
https://www.facebook.com/100004060670981/videos/2063329160479086/