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 Політика України, Суспільство
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 Чому насправді поліція затримала власника кав'ярні в Одесі. Повне ВIДЕО

У мережі з'явилося нове відео, на якому 4 квітня на пляжі в районі 14-ї станції Великого Фонтану в Одесі співробітники поліції із застосуванням сили затримали чоловіка, який продавав каву під час карантину.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі зафіксовано словесні суперечки, які передували затриманню. З огляду на відео, поліцейські вимагали в особи, яка назвалася власником, документи на бізнес і наполягали на закритті кав'ярні. Чоловік доводив, що його підприємство - це міні-маркет, який може працювати в умовах карантину, але відповідних документів не пред'явив.

Також дивіться: "Бл#, боляче, будь ласка, я нічого не роблю!": На пляжі в Одесі поліція жорстко затримала власника кав'ярні. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3187355
 
   
 Топ коментарі
 
Не має документів, навіщо бикувати?
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При чём тут налоговая? Нет документов на торговлю - нах с пляжа.
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У нас патрульные на фоне волны коронавируса резко объявили себя налоговой милицией? Или де постанова суда о закрытие генделыка в там случае? Почему на самом деле полиция задержала владельца кофейни в Одессе - Цензор.НЕТ 3240
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У нас патрульные на фоне волны коронавируса резко объявили себя налоговой милицией? Или де постанова суда о закрытие генделыка в там случае? Почему на самом деле полиция задержала владельца кофейни в Одессе - Цензор.НЕТ 3240
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При чём тут налоговая? Нет документов на торговлю - нах с пляжа.
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Хорошо, возможно хозяин кофейни и виноват, но почему тогда менты в черновцах просто спостеригалы як проходят разборки между криминалитетом и не вмешались? Чому насправді поліція затримала власника кав'ярні в Одесі - Цензор.НЕТ 1514
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какая тонкая связь между этими двумя, безусловно связаными, случаями... Чому насправді поліція затримала власника кав'ярні в Одесі - Цензор.НЕТ 8853Чому насправді поліція затримала власника кав'ярні в Одесі - Цензор.НЕТ 8853 (сарказм, если чё)
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Не говоріть... Вже цілий рік Порошенко з пастором гадять і гадять слугам Почему на самом деле полиция задержала владельца кофейни в Одессе - Цензор.НЕТ 9893
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а говорят, Порошенко подал 16 000 законопроектов к АнтиКаломойскому закону, за который он сам и голосовал.. вот какие дела творятся..
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По всій Україні сотні тисяч генделиків та тошниловок. Ти хочеш сказати, що на кожний такий об'єкт повинно бути рішення суду?
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це така категорія людей. Вони отримують задоволення від ігнорування законів. Держава слабка, ось і бикують. Хотів би бачити, як він так бикував би не в Одесі, а у Хайфі, для прикладу...
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а тепер обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю.. COVID-19 вам в поміч Чому насправді поліція затримала власника кав'ярні в Одесі - Цензор.НЕТ 8814
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так менты с этим гражданином обнимались, даже прилягли на землю, думал и до сексу дойдет Чому насправді поліція затримала власника кав'ярні в Одесі - Цензор.НЕТ 3020
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я просто диву даюсь, зебіли вигорожують поліціянтів, хоча цей хазяїн кофешопу 1000% голосував за зеленських,за своїх
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Та мені в кайф все це. Знайомий- рига, зазєлю і сєпар- отримав протокол. Ох і психує! Дай Бог щоб 34 000 присудили.
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Звісно, що всі тошниловки та генделики відкриваються через хабарі мєсних князьків. А торгаш, після того як його дав, рахує що він все порішав і мєнтов може слати подальше. І така ситуація по всій країні. На жаль...
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Ти подивись ЮТУБ. Хто такій Гостищев-нач. поліції Одеської обл.))) Чмо і подонок.
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Ты не путай теплое с мягким. Тут не тошниловка и не наливайка, а вполне себе цивильный кофешоп. Такой кстати просто так не откроешь ибо нужно куча разрешений, договор об аренде земли. Подвод электричества (договор с о присоединении от обленерго) Так что поверь, с документами тут там все в поряде у мужика...
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Так от я ж і кажу. Шо всі ці каХВє та тошниловки відкриваються через хабарі. А прЄдпрініматЄль, такий як ось цей, після дачі хабаря думає Шо він все порішав і може слати мєнтів куди подальше. І тіпа у нього всЙО схвачено. Звідси і конфлікти. Поліція робе свою справу, а бики бикують. В стороні залишається тільки той хто брав бабки та давав дозвіл на відкриття.
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А відколи наволоч - менти отримали дозвіл на перевірку документів у Підприємця? Менти - боги? На них закони не розповсюджуються? Потрібно уже давно їх пі...ти - тільки як побачиш що вони у формі
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давай. Ми про твій геройський вчинок потім пісню файну складемо
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с очень грустным припевом - "ах зачем он на свет появлялся, ах зачем его мать родила"
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Это наволочек та которая без разрешения торгует и не платит налоги, я тебя правильно понял ?
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ЦЕНЗОР вирішів відбелити по вказівкці Анотоніни Геращенко подонка мусора -нач. поліції Гостищева (корупціонера і просто дятла), якій є банальний аваківський чорт і виклав..а тут мусора і стукачи мусорськи починають гадити в коментах.
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Хто вони такі щоб перевіряти документи..Гостіщев банальний подонок і мразь. Кличка РАК..
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ну вот - то же и с бросанием денег - все может быть диаметрально противоположно - в зависимости кто размещает
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С каких пор аваковские менты имеют право проверять документы на торговлю?
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Да в Америке или Европе за не подчинение полиции было бы гораздо хуже ! А этот наглый чел,сам нарывался и достаточно долго ! А в прошлом году "пирожок" доставки к его рыгаловке на пешеходной зоне придавил семью с коляской и ребенком .
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А у нас є поліція? У нас на даний час деградована аваківська падаль, ОЗУ, Хабарники, Трутні, подонки, садисти і вбивці.
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Да и вообще по твоем Украина не страна?
Сильно много развелось вас провокаторов. Такие как ты похоже науськивали толпу бросаться под нашу технику в 2014 году с криками не имеете права.
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Не забудьте ще порівняти з Америкою і Європою за рівнем життя, зарплат, корупцією влади і правоохоронних органів, рівнем свобод громадян і свободи ведення бізнесу.
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Просто цей підприємець не платив дань. Тому цей недоносок нач.полюції Гостищев вирішив наїхати..Аваківський чорт і подонок.
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А где видео где у продавца вымогают дань?
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Так и получается, кто первый выложил в сеть, тот и прав.
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Прикро,що частина населення завжди обкакує правоохоронців,а не порушників. В інших країнах за хамську поведінку такого хамла вже був би в кайданках і одержав би великий штраф.
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Полицейские вместо того, что бы ловить преступников, ломают кофейника.
В других бы странах таких полицейских уже скрутили и судили.
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В других бы странах, этот "кофейник" был бы заломан на второй минуте пререкания с полицейским.
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Вам нравятся карантинные законы? Вы считаете их продуманными и принятыми исключительно в интересах граждан?
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Призывали пиночета, а сейчас сатрапы. Странные петеботы.
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Быдло продавец,который считает что он не кому не чего не должен,не должен соблюдать законы,но при этом ему все должны! Пока мы не привыкнем к порядку,толку не будет.
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Только к такому порядку, где все под порядком без исключений. А то можем и рф обогнать.
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Конченый рогуль. Решил что он умнее всех. Все закрылись, а это чмо торгует. Хамит, борзеет. Попробовал бы он так в Европе себя вести, мало бы её прказалось. Распустила власть быдломассу.
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А почему все закрылось ? Чтобы выжить в этом гребаном государстве, нужны деньги, и немалые. Суммы штрафов посмотрите. Государство обрекает своих граждан на голод.
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вам в Одессе еще повезло... есть порядок.. в Ривному сегодня народ без масок по паркам и скверам шуршит и хоть бы одна полицейская морда в тех парках была.. нема..
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Щоб народ прийшов на допомогу,та перебив би хребти поліцаям,тоді нікому не пришлобся виправдовуватися.Поліцаї мають знати,що прийдеться відповідати за порушення закону та ізбиття людей.
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единственное что недоработала полиция-надо было етого быка гораздо раньше отчмырить!
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Звучит как оправдание, гопники от сабакова...
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Полиция вела себя крайне некорректно.Есть тысячи способов привлечь нарушителя к ответственности.Полиция пошла преступным и коротким.
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Каким коротким? Они полчаса его упрашивали, чтобі он документі имс показал. Короткий путь это в Европе, где этот торгаш на второй минуте пререканий уже в кандалах бы был.
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Потрібно було баригі морду набить і в море кинуть.
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Владелец - бывший мент, включил привычный "быкпакет", но что-то пошло не так...
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с какого хера мусора какие то документы на предприятия требуют?
этим налоговая должна заниматься, у собакянов явное превышение полномочий
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Конституцію ніхто не має право порушувати.Тому треба авакова,шміголя та поліцаїв на гиляку!
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Теперь у нас есть и сабакоботы, знакомтесь.
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