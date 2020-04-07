 Чому насправді поліція затримала власника кав'ярні в Одесі. Повне ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі зафіксовано словесні суперечки, які передували затриманню. З огляду на відео, поліцейські вимагали в особи, яка назвалася власником, документи на бізнес і наполягали на закритті кав'ярні. Чоловік доводив, що його підприємство - це міні-маркет, який може працювати в умовах карантину, але відповідних документів не пред'явив.

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