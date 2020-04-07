 Виставку музею Революції Гідності не псували вандали - її здуло вітром, - Нацполіція. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Києва.
Співробітники Шевченківського управління поліції переглянули та проаналізували записи з вуличних камер спостереження, на яких видно, що ніхто елементи виставки не псував, а плакати були просто пошкоджені вітром.
Нагадаємо, раніше пресслужба Національного музею Революції Гідності заявила, що на Майдані Незалежності в Києві невідомі зіпсували виставку "Століття нескорених", присвячену боротьбі українців за свободу і гідність у різні історичні періоди.
- нет, ветер.
Это анекдот?
Статья
Трамп: «Украинские активисты времен Порошенко богаче наших миллионеров. Они украли 5 миллиардов» Видео
Источник: https://elise.com.ua/2020/04/07/tramp-ukrainskie-aktivisty-vremen-poroshenko-bogache-nashih-millionerov-oni-ukrali-5-milliardov-video/ © ELISE JOURNAL
да это такое *((?;НОЕУОУР ху
я это с 6 лет не читаю уже. оно еще срет? сочувствую те