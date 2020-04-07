 Виставку музею Революції Гідності не псували вандали - її здуло вітром, - Нацполіція. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Києва.

Співробітники Шевченківського управління поліції переглянули та проаналізували записи з вуличних камер спостереження, на яких видно, що ніхто елементи виставки не псував, а плакати були просто пошкоджені вітром.

Нагадаємо, раніше пресслужба Національного музею Революції Гідності заявила, що на Майдані Незалежності в Києві невідомі зіпсували виставку "Століття нескорених", присвячену боротьбі українців за свободу і гідність у різні історичні періоди.

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