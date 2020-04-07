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 Події, Суспільство
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Все про:майдан (633) Нацполіція (9261) вандалізм (289)

 Виставку музею Революції Гідності не псували вандали - її здуло вітром, - Нацполіція. ВIДЕО

Правоохоронці провели перевірку і встановили, що експозиції виставки Національного музею Революції Гідності ніхто не псував, а пошкоджені вони були внаслідок пориву вітру. Наразі з відповідними заявами про пошкодження цих плакатів адміністрація музею до органів поліції не зверталася.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Києва.

Співробітники Шевченківського управління поліції переглянули та проаналізували записи з вуличних камер спостереження, на яких видно, що ніхто елементи виставки не псував, а плакати були просто пошкоджені вітром.

Нагадаємо, раніше пресслужба Національного музею Революції Гідності заявила, що на Майдані Незалежності в Києві невідомі зіпсували виставку "Століття нескорених", присвячену боротьбі українців за свободу і гідність у різні історичні періоди.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3187310
 
 
 Топ коментарі
 
Плохой знак был 21.04.2019 -го. А это всего лишь природное явление.
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- поручик, у вас сапоги мокрые. на улице дождь?
- нет, ветер.
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😁 А ще - роса. Вдалий коментар саме до цієї новини.
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оба на...узнаю нашу полицию...каждый труп это самоубийство...каждый случай вандализма ветер пурга и прочие погодные катаклизмы
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Из кино "Летучая мышь" год примерно 1979. Там одного мужика (Соломин) хотели осудить за браконьерство, но подсчитав количество дробинок в жопе лакея пришли к выводу см. выше
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Плохой знак был 21.04.2019 -го. А это всего лишь природное явление.
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Ой, а уже повесили пару подозреваемых... Так они и сознались уже...
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- поручик, у вас сапоги мокрые. на улице дождь?
- нет, ветер.
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😁 А ще - роса. Вдалий коментар саме до цієї новини.
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а когда ветром сдует верховную зраду?
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Знакомая *** история Выставку музея Революции Достоинства не портили вандалы - ее сдуло ветром, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7750склады рванули инопланетяне ,гречку съели мыши ,маски улетели сами , видимо бабки из бюджета тоже постоянно ветерком выдувает ...
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шо,кацапа,майдан тебе муляет?ты готовься,то ли еще будет...***** уже готово,противотанковые надолбы вокруг ******* закапывает
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Природа воспротивилась неучам.Забыли про парусность.Мосты разрушаются,а тут щиты.
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а шо с вашим мостом то?ну,который в крым?тоже сдуло?
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Сдует и его.Земля она круглая.Плешфюрер не указчик.9 апреля застолбил стрелку с саудитами.будет каяться.
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...вот так проснуться а эту власть сдуло и я в 80-х
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Очень грустное для патриотов. Ими прикрывались ворюги.
Статья

Трамп: «Украинские активисты времен Порошенко богаче наших миллионеров. Они украли 5 миллиардов» Видео

Источник: https://elise.com.ua/2020/04/07/tramp-ukrainskie-aktivisty-vremen-poroshenko-bogache-nashih-millionerov-oni-ukrali-5-milliardov-video/ © ELISE JOURNAL
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"Элисе"??
да это такое *((?;НОЕУОУР ху
я это с 6 лет не читаю уже. оно еще срет? сочувствую те
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