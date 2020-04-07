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 Київські новини, Суспільство
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 У столиці підготовлено 4 бази для обсервації киян, які повертаються з-за кордону, - Кличко. ВIДЕО

У Києві підготували вже 4 бази для обсервації тих киян, які повертаються з-за кордону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції, відповідаючи на запитання, отримані від журналістів.

"Наскільки ви знаєте, уряд своїм рішенням запровадив обов’язкову процедуру обсервації для всіх, хто прибуває з-за кордону. Кілька готелів та баз відпочинку для обсервації підготували міністерства. Це об’єкти, що перебувають на їхньому балансі, - сказав Кличко. - Столиця також підготувала вже 4 такі бази для киян. Таким чином, Київ тепер може надати три тисячі місць для тих, хто проходитиме обсервацію", - зазначив мер столиці.

За його словами, сьогодні 207 осіб перебувають на двотижневій обсервації в столиці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минулу добу на коронавірус захворіли ще 12 киян, одна особа померла. Загальна кількість заражених у столиці - 279, - Кличко

"Днями мають прибути ще декілька літаків з українцями, що повертаються з-за кордону. Скільки серед них буде киян, нам інформацію поки не надали", - зауважив Кличко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3187291
 
 
 Топ коментарі
 
Так уже все вернулись, Виталя. И без обсервации. Ну, разве, что жона гидранта и членограя Ленка из швейцарии вернётся.
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по соотношению умерших и выздоровевших мы на уровне... бедных стран Африки
А еще год назад Украина была страной с профицитным бюджетом, растущим ВВП
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по соотношению умерших и выздоровевших мы на уровне... бедных стран Африки
А еще год назад Украина была страной с профицитным бюджетом, растущим ВВП
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БЫЛА! В столице подготовлены 4 базы для обсервации киевлян, возвращающихся из-за границы, - Кличко - Цензор.НЕТ 7833
Но год назад 73% населения подверглись атаке коронаЗЕвируса и их мозг был поражён ЗЕлёной плесень.
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Україна зараз бореться з наслідками 141 потужних реформ -
"потужна медична реформа" + "потужна реформа поліції" VS "населення країни"
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терь человека упрятать на 14 суток как два пальца об асфальт: подсылаем артиста, который сыграет роль "прокажённого" и...
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команды не было от начальства..
Виталик делает так и когда начальство прикажет...
На ринге как боксер крутой - как Мэр тряпка половая...
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"Таким образом Киев теперь может предоставить три тысячи мест для тех, кто будет проходить обсервацию"
Киев подготовил 3000 мест для обсервации, вчера мне зеленая ботва рассказывала, что 10 000 нереально обсервировать в Украине.
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Так уже все вернулись, Виталя. И без обсервации. Ну, разве, что жона гидранта и членограя Ленка из швейцарии вернётся.
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Біля Козацького поліція чергувала тиждень. І то, звідти втекло 60 чоловік. Зараз поліції там вже не видно.
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В общем, спать 16 часов в сутки-удовольствие, а больше-уже спорт
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когда всех уже завезли, сделали базу, для кого
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Опоздавшая обсервация , ушло 45 человеческих жизней .
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даже в хвалёной америке умирают от коронавируса - и почти все - старше 75-ти ... а могли бы жить да жить....
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Чмо Кличко, лёгший под клоунов, умер. Так же как и Усик и прочая срань...
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Раньше нужно было готовить , а не везти 72 человека в Санжары , чтобы всенародный цирк устраивать . После которого кстати просто забили на обсервацию , и вся эта зараза разнеслась по всей стране .
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