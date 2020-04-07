 Посольство США подякувало українським медикам, які борються з коронавірусом. ВIДЕО

Про це йдеться у відеозверненні Квін, опублікованому на сторінці посольства США в Україні у фейсбук, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні, у Всесвітній день здоров'я, я б хотіла подякувати всім українським лікарям, медсестрам, посадовим особам та іншим, хто невтомно працює заради того, щоб ми всі в Україні залишалися здоровими під час пандемії COVID-19. Моя команда в посольстві США продовжує тісну співпрацю з нашими українськими партнерами заради того, щоб американці та українці були в безпеці. США надають 1,2 млн доларів США медичної та гуманітарної допомоги на зменшення поширення COVID-19 в Україні", - сказала вона.
Благотворительный Фонд Alibaba и Фонд Джека Ма доставили в Россию груз медицинских товаров, который включает тесты на коронавирус, медицинские маски, защитную одежду и другие средства для предотвращения распространения заболевания. Китайские тесты на коронавирус прошли сертификацию и рекомендованы к использованию в других странах, отметили в организациях.
А Путин и компания продали ее в США ! Хахаха
это зашквар
https://charter97.org/ru/news/2020/4/7/372181/
https://charter97.org/ru/news/2020/4/7/372174/
Донбасса издох каратель из 57 фаш.бригады, Володька Мовчанюк, бандитское
погоняло"форс", 1983 года высера, винницкая область.
карательный полк нацгадии. И вновь побратЫмы ищут бабло на прикоп
ублюдка.
горно-копытной бригады 23-летний Сашко Маланчук, черновецкая *******. С
июля прошлого года убивал и мародерил.
Евгений Киселев. Полковник разведки всу, военный преступник. Карал на Донбассе с 2014
Thank you very much!
Саудовская Аравия выставила ультиматум РФ
https://charter97.org/ru/news/2020/4/7/372169/
Не нужно что то там выставлять, а конкретно и молча давить , давить ...
Ракета против "Джавеллина" по стоимости - как тягач с фурой - Вольво - против велосипеда "Украина".
спасибо Сравчук, спасибо Сучма, чтоб вы .... померли от Короны на башке.
И не спасут от дефолта походу даже