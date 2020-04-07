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Теми дня: Коронавірус і карантин Денис Єрмак і Гео Лерос Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
 Політика України, Здоров'я
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 Посольство США подякувало українським медикам, які борються з коронавірусом. ВIДЕО

Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін у Всесвітній день здоров'я подякувала всім українським лікарям, медсестрам і посадовим особам, які борються з поширенням COVID-19 в Україні.

Про це йдеться у відеозверненні Квін, опублікованому на сторінці посольства США в Україні у фейсбук, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, у Всесвітній день здоров'я, я б хотіла подякувати всім українським лікарям, медсестрам, посадовим особам та іншим, хто невтомно працює заради того, щоб ми всі в Україні залишалися здоровими під час пандемії COVID-19. Моя команда в посольстві США продовжує тісну співпрацю з нашими українськими партнерами заради того, щоб американці та українці були в безпеці. США надають 1,2 млн доларів США медичної та гуманітарної допомоги на зменшення поширення COVID-19 в Україні", - сказала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Майже три тисячі людей стали жертвами коронавірусу в Нью-Йорку, кількість заражених наближається до 70 тис., - мерія

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3187253
 
   
 Топ коментарі
 
ждём день победобесия дедываяваленков
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Китайский миллиардер, глава Alibaba Джек Ма решил помочь России в борьбе с коронавирусом, сообщили «Ленте.ру» в «AliExpress Россия» (входит в Alibaba Group).

Благотворительный Фонд Alibaba и Фонд Джека Ма доставили в Россию груз медицинских товаров, который включает тесты на коронавирус, медицинские маски, защитную одежду и другие средства для предотвращения распространения заболевания. Китайские тесты на коронавирус прошли сертификацию и рекомендованы к использованию в других странах, отметили в организациях.

А Путин и компания продали ее в США ! Хахаха
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тем временем на россии ............Царь сидит в бункере в Сибири, власть отдал губерам на местах (пишут заявы об увольнении), Кадырыч-акадЭмик перекрыл Чечню (фактически давно отделилась).... это кацапы ждали/требовали сильно руки, а рука прячется, потому что "там хде утин, там ТОЛЬКО победа", (утин же выиграл ВОВ), а с Вирусом Победы НЕТ-НЕТ и утина....
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ждём день победобесия дедываяваленков
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Сообщаю Зеленскому и в прокуратуру, руководители мед. учреждений наживаются на больных коронавирусом. Тест системы, и маски, аппараты ИВЛ, которые закуплены за счет бюджетных средств, больные оплачивают из своего кармана. Выручка поступает в карманы мед. мафии по всей цепочке от министерства до руководителей мед учреждений. ПС. Куда смотрит СБУ, полиция, прокуратура, налоговая и КРУ.???
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Китайский миллиардер, глава Alibaba Джек Ма решил помочь России в борьбе с коронавирусом, сообщили «Ленте.ру» в «AliExpress Россия» (входит в Alibaba Group).

Благотворительный Фонд Alibaba и Фонд Джека Ма доставили в Россию груз медицинских товаров, который включает тесты на коронавирус, медицинские маски, защитную одежду и другие средства для предотвращения распространения заболевания. Китайские тесты на коронавирус прошли сертификацию и рекомендованы к использованию в других странах, отметили в организациях.

А Путин и компания продали ее в США ! Хахаха
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это действительно правда ?
это зашквар
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Спасибо Народу США за помощь в борьбе с красной московской чумой
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США: Россия и Катар получили право на чемпионаты мира по футболу за взятки

https://charter97.org/ru/news/2020/4/7/372181/
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Россия потеряла очередную партию «вагнеровцев»

https://charter97.org/ru/news/2020/4/7/372174/
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31 марта получил путёвку в гарем до бандеры фашист из 51 карательной бригады, Сирожа Боруцкий.

Посольство США подякувало українським медикам, які борються з коронавірусом - Цензор.НЕТ 4535
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30 марта, зоне ОтсОСов от пламенного привета снайпера непокоренного
Донбасса издох каратель из 57 фаш.бригады, Володька Мовчанюк, бандитское
погоняло"форс", 1983 года высера, винницкая область.

Посольство США подякувало українським медикам, які борються з коронавірусом - Цензор.НЕТ 2949
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26 марта в ДТП уничтожен кыборг-спайпер из ДАП, Ромчик Кукса, 3
карательный полк нацгадии. И вновь побратЫмы ищут бабло на прикоп
ублюдка.

Посольство США подякувало українським медикам, які борються з коронавірусом - Цензор.НЕТ 3894
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31 марта в зоне ОтсОСов был уничтожен оХфицер хохловермахта командЫр 10
горно-копытной бригады 23-летний Сашко Маланчук, черновецкая *******. С
июля прошлого года убивал и мародерил.

Посольство США подякувало українським медикам, які борються з коронавірусом - Цензор.НЕТ 3826
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Валерий Животов. Погоняло Лысый. Родом из Днепропетровска. херой зоны отссов. Сволонтер. Уничтожен 01.04.20 и отправился к Бандере.

Посольство США подякувало українським медикам, які борються з коронавірусом - Цензор.НЕТ 7070
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свиньи, у вас даже полковники выглядят, как мудаки)))

Евгений Киселев. Полковник разведки всу, военный преступник. Карал на Донбассе с 2014

Посольство США подякувало українським медикам, які борються з коронавірусом - Цензор.НЕТ 571
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9 марта сломался гнойный киборг, Витёк Паравозник, с. Диброво, Бородинского района.

Посольство США подякувало українським медикам, які борються з коронавірусом - Цензор.НЕТ 4635
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24 марта любитель раков подполковник, каратель Тёма Челпанов, склеил ласты.

Посольство США подякувало українським медикам, які борються з коронавірусом - Цензор.НЕТ 173
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Величие России держит в руках кронпринц Мохаммеда бен Сальмана .

Саудовская Аравия выставила ультиматум РФ

https://charter97.org/ru/news/2020/4/7/372169/
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Заголовок статьи жжёт Посольство США подякувало українським медикам, які борються з коронавірусом - Цензор.НЕТ 9861 Сколько уже было ультиматумов к этой рашке и где они все.
Не нужно что то там выставлять, а конкретно и молча давить , давить ...
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Забрали ЯО, дали помощи как 2 ракеты из 1240, стоимостью.... Возможно Ленин что-то знал.....
Ракета против "Джавеллина" по стоимости - как тягач с фурой - Вольво - против велосипеда "Украина".
спасибо Сравчук, спасибо Сучма, чтоб вы .... померли от Короны на башке.
И не спасут от дефолта походу даже Посольство США подякувало українським медикам, які борються з коронавірусом - Цензор.НЕТ 2812
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