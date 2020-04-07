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 Політика України, Здоров'я
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 За добу від коронавірусу в Україні померли 7 пацієнтів. Випадок в Олександрівській лікарні Києва розглядатиметься окремо, - МОЗ. ВIДЕО

Померлі з COVID-19 за минулу добу - це люди віком від 42 до 70 років.

Про це повідомив на брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

"На жаль, за минулу добу у нас знову є летальні випадки. Їх 7. Це люди від 42 до 70 років. Маємо випадок у Києві, який стався в Олександрівській лікарні. Він ще не потрапив у статистику за минулу добу. Ми його розглядатимемо окремо. Ми бачимо, що більшість (летальних. - Ред.) випадків, які були зареєстровані за минулу добу, це люди 70, 61, 72 років, які мали супутні захворювання. Загалом у нас померли 45 осіб", - розповів Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На ранок 7 квітня зафіксовано 1462 випадки COVID-19 в Україні, 45 осіб померло, 28 - одужало, - МОЗ

"Показник захворюваності COVID-19 3,5 на 100 тис. осіб, показник летальності - 3,1 (розраховується як відсоток померлих від загальної кількості хворих. - Ред.). Якщо ми подивимося показники летальності порівняно з іншими країнами світу, то ми побачимо, що найкраща ситуація щодо летальності в Південній Кореї і Німеччини. Там показник летальності не досягає 2%. Ситуація щодо летальних випадків, наприклад, в Іспанії, Італії є напруженою. В Іспанії ми маємо показник летальності близько 12, в Італії також понад 11", - додав Ляшко.

"На жаль, ми втратили пацієнта. За його життя ми боролися останні кілька тижнів. Протягом всього лікування пацієнт був важкий, з прогресуючим погіршенням, що призвело до підключення до апарату ШВЛ і ЕКМО", - написала у фейсбуці головний лікар Олександрівської клінічної лікарні Києва Людмила Антоненко.

Вона також повідомила, що у другого пацієнта, який перебуває на ЕКМО, стан нестабільний, важкий.

"Зараз триває ЕКМО. Сподіваємося на краще і виконуємо свою роботу", - зазначила Антоненко.

Головлікар поінформувала, що нині в Олександрівській клінічній лікарні перебуває 65 пацієнтів в інфекційних відділеннях, з них - 43 із підтвердженим коронавірусом, 20 - з підозрою, 4 - в реанімації, 1 - на ЕКМО.

Також читайте: В Україні 691 особу з COVID-19 госпіталізовано, зокрема 34 дитини, - головний санлікар Ляшко

"В останні дні шириться багато фейкових думок псевдоекспертів щодо того, що статистика щорічної смертності не перевищує смертність від COVID-19. Я розумію, що всім сильно набридло сидіти на карантині, проте раджу не загравати з долею і не перевіряти на собі чи дійсно "хвилю корони ви вже встигли перенести в січні чи в лютому", чи дійсно "більшість переносить безсимптомно і вже має імунітет"... Якби ви зараз попрацювали лікарем в інфекційному відділенні або в лабораторії, такі легковажні думки вас би не займали", - зазначила Антоненко.

За добу від коронавірусу в Україні померли 7 пацієнтів. Випадок в Олександрівській лікарні Києва розглядатиметься окремо, - МОЗ 01
За добу від коронавірусу в Україні померли 7 пацієнтів. Випадок в Олександрівській лікарні Києва розглядатиметься окремо, - МОЗ 02
За добу від коронавірусу в Україні померли 7 пацієнтів. Випадок в Олександрівській лікарні Києва розглядатиметься окремо, - МОЗ 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3187242
 
 
 Топ коментарі
 
" Случай в Александровской больнице Киева будет рассматриваться отдельно" ???

что за шишка умерла
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36-летний Максим Кравченко, спортсмен из Днепра, обычный парень.
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" Случай в Александровской больнице Киева будет рассматриваться отдельно" ???

что за шишка умерла
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36-летний бородатый ЗОЖ мужчина, про него был раньше сюжет, почти месяц был на ИВЛ - и в итоге не получилось спасти
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ЗОЖ еще не значит, что не хроник, например диабетик.. диабетикам я смотрю особо опасна єта болезнь, к сожалению..
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та почему нет? я помню был очень удивлен - помните была такая биатлонистка Карин Ниогре, в свое время была лучшей в мире, после окончания эпохи Магдалены Форсберг. И вот как-то смотрю трансляцию - Ниогре впереди, Зубрилова там что-то пытается ее безуспешно догнать, а после финиша Ниогре достает ингалятор и начинает заливаться лекарством. Оказывается у нее бронхиальная астма! Спортсменка мирового уровня, причем по беговому виду спорта - и с бронхиальной астмой!
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у неё никогда не было никакой бронхиальной астмы это точно... диагноз бронхиальная астма - это инвалид и к соревнованиям со здоровыми её никогда бы не допустили .. скорее речь идёт о "норвежском допинге" или каком то стимуляторе для бронхов..."астма физического усилия"...
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не секрет, що протиастматичні засоби застосовують як допінг... і от професійні спортовці раптом поставали "астматиками"
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где ты видел спортсмена долгожителя?
из за насилия над организмом при тренировках страдает сердце
"Умер легендарный украинский баскетболист Григорий Хижняк
"
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36-летний Максим Кравченко, спортсмен из Днепра, обычный парень.
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Молодой факт, а вот то что здоровый не факт. Может недообследованый
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Не бывает здоровых людей, есть люди с не выявленными заболеваниями...
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"В последние дни распространяется много фейковых мыслей псевдоэкспертов о том, что статистика ежегодной смертности не превышает смертность от COVID-19." Так если это фейк то можно привести цифры?Источник: https://censor.net.ua/n3187242
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Ув. завсегдатаи цензора, выскажите свои предположения плз: кто мог поступить в Александровскую больницу несколько недель назад с подозрением на корону?
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"Короно ""Вірус" із Паціентом....всього навсього
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Депутаты, Богдан, Гриша Суркис... и еще человек 100 из Ылиты Украины.
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Главврач забыл добавить, что умер мужчина 36 лет, который вел здоровый образ жизни. Просто тяжёлое течение болезни и всё. И таких после праздничных шашлычков скоро прибавится..
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Вести здоровый образ жизни и быть полностью здоровым, увы не одно и тоже. Может у него таки были заболевания негаттвно влияющие на иммунитет.
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у нас після Пасхи буде піз.дец. Селянам неможливо щось пояснити. І так полізуть на службу до церкви, а потім почнуть лазити по родичах на гостинки...
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як ви вже всі заїбали диванні експерти! Розззуй очі їблан ! тебе найобують
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Сообщаю Зеленскому и в прокуратуру, руководители мед. учреждений наживаются на больных коронавирусом. Тест системы, и маски, аппараты ИВЛ, которые закуплены за счет бюджетных средств, больные оплачивают из своего кармана. Выручка поступает в карманы мед. мафии по всей цепочке от министерства до руководителей мед учреждений. ПС. Куда смотрит СБУ, полиция, прокуратура, налоговая и КРУ.??? ПС 2. Прошу распостранить обращение.
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Кому ви повідомляєте? Паскуді, що нажилась на засобах захисту? ааа, ви з тих наївних ідіотів, що вірять у доброго царя та поганих бояр? Коли Зеля Генпрокурора призначав, він про законність думав у останню чергу інакше би це був дійсно спеціаліст, а не віддана йому дилетантка.
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"Главврач проинформировала, что в настоящее время в Александровской клинической больнице находится 65 пациентов в инфекционных отделениях, из них - 43 с подтвержденным коронавирусом, 20 - с подозрением, 4 - в реанимации, 1 - на ЭКМО."

А какого хрена с подозрением места в больнице занимают вместо самоизоляции?
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Может у них пневмония, а коронавирус еще не подтвердился.
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В Израиль прибыл экспериментальный препарат от коронавируса
Израиль стал одной из первых стран, куда доставлено из Японии вероятное лекарство от коронавируса. Что известно про "Авиган"

Ян Голд, 06/04/20 20:29

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За добу від коронавірусу в Україні померли 7 пацієнтів. Випадок в Олександрівській лікарні Києва розглядатиметься окремо, - МОЗ - Цензор.НЕТ 1752
Авиган
Reuters

В последние дни Израиль получил первую поставку препарата под названием «Авиган» (имеет также название «Фавипиравир). Это лекарство в настоящее время тестируется, как возможный эффективный ответ для лечения коронавируса на ранних стадиях, уменьшения продолжительности заболевания и предотвращения ухудшения состояния в сложных случаях.
Груз прибыл в Израиль из Японии благодаря сотрудничеству между посольством Израиля и министерством иностранных дел Японии. Испытания действенности препарата пройдут в больницах «Ихилов» и «Хадасса» на почти 80-ти пациентах.
В последние недели посол Израиля в Японии Яффа Бен Ари работал вместе с экспертом по профилактике инфекционных заболеваний в больнице «Хадасса», профессором Раном Нир-Пасом, вице-президентом по информационным системам и операциям больницы «Ихилов» доктором Эсти Саягом и официальными лицами правительства Японии, чтобы обеспечить поставку препарата для использования в Израиле.
Израиль стал одной из первых стран в мире, получившей «Авиган» - лекарство, в котором заинтересованы десятки стран.
На прошлой неделе первая партия прибыла в Израиль и была одобрена министерством здравоохранения
Хельсинкский комитет по разрешениям на клинические испытания собрался сегодня, в понедельник, 6 апреля, в «Хадассе», чтобы рассмотреть несколько многообещающих первых результатов по испытанию на пациентах с коронавирусом и, в принципе, одобрил начало лекарственной терапии.
За добу від коронавірусу в Україні померли 7 пацієнтів. Випадок в Олександрівській лікарні Києва розглядатиметься окремо, - МОЗ - Цензор.НЕТ 1752
Avigan (generic name: Favipiravir)

Согласно плану, после полного одобрения местными комиссиями и министерством здравоохранения, лечение начнется в ближайшие недели / дни.
Министр иностранных дел Исраэль Кац сказал: «Я поздравляю израильское посольство в Токио в сотрудничестве с министерством здравоохранения, профессором Нир-Пасом и д-ром Саягом за их успехи в проведении этого новаторского исследования. Министерство иностранных дел находится на переднем краю борьбы с коронавирусом и вместе с другими правительственными чиновниками возглавляет усилия по поиску необходимого медицинского оборудования и медицинских решений».
Посол Израиля в Японии Яффа Бен Ари добавил: «Я благодарю правительство Японии и особенно корпорацию Fujifilm за признание важности сотрудничества с израильскими медицинскими исследователями. Мы продолжаем заниматься дополнительной поставкой лекарств, чтобы помочь Израилю остановить обострение коронавирусной болезни среди многих других пациентов».
Профессор Ран Нир-Пас из «Хадассы» отметил, что «этот препарат входит в Японии в рекомендации по лечению, как один из основных препаратов. Цель израильских исследований - проверить, действительно ли это эффективное лекарство».
Доктор Эсти Саяг из «Ихилова» отметил: «Мы пытаемся лечить пациентов с коронавирусом широким спектром лекарств, действие некоторые из которых эмпирически известно. Препарат «Авиган» является перспективным с точки зрения потенциала для лечения на первых этапах болезни и предотвращения ухудшения. Он может способствовать возможности справляться с уровнем заболеваемости, с которым мы сталкиваемся в стране».
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UKROP Забугорный

@UKRop_za_bugrom

·1 ч

Тільки в Україні статистика померлих перевищує кілткість людей, які виздоровіли... нас чекають страшні часи...
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Это твит даун написал. Так как умирают быстрее чем выздоравливают, более того куча людей с безсимптомным течением болезни
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Житель Днепра умер от коронавируса в киевской больнице.
Днепрянин Максим Кравченко (36 лет) вел здоровый образ жизни: не пил и занимался спортом. Мужчина много путешествовал и играл в волейбол.

Максим две недели боролся с коронавирусом, а 6 апреля умер в Александровской больнице города Киев.

За добу від коронавірусу в Україні померли 7 пацієнтів. Випадок в Олександрівській лікарні Києва розглядатиметься окремо, - МОЗ - Цензор.НЕТ 9729 За добу від коронавірусу в Україні померли 7 пацієнтів. Випадок в Олександрівській лікарні Києва розглядатиметься окремо, - МОЗ - Цензор.НЕТ 334

...
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Скорее всего подхватил заразу где-то на отдыхе, пока прелетел сюда прошло несколько дней и дало осложнения.
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Мне кажется, что ИВЛ не помагает больным кроновирусом или врачи не могут правильно настроить апарат для конкретного больного. Выздоравливают только те, кто в легкой форме.
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Если бы выздоравливали только те кто в легкой форме то умерших было бы раз в 5 больше. Не пишите ерунды
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Навіть в розвинених країнах помирає 30% тих хто на ІВЛ. ІВЛ ще вміти користуватись треба. так що не пишить ерунди.

Жена умершего от коронавируса COVID-19 30-летнего киевлянина рассказала, как протекала болезнь от начала до трагического конца.

"Вот такой вердикт на сегодняшний день. Три скорые и ни одна не диагностировала, частная в том числе, и даже не постаралась! Пять дней температура 40! Кашель просто дикий, не переставая! И последняя скорая усиленно пыталась нам отказать в госпитализации, мол еще посидите три дня и пейте противовирусное", - написала она.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/371219-skoraja_ne_hotela_zabiratj_vyjasnilisj_detali_smerti_ot_koronavirusa_30-letnego_kievljanina
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Чому? У нас тупо відмовляються шпиталізувати. Дійшло до того, що приватні клініки самостійно організували виїзди бригад, через відмову лікарів державних закладів охорони здоров'я працювати.
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здається що влада приховує справжню картину,
на всяк випадок, щоб раптом щось не вийшло невдобного..

економія на тестах не дає зрозуміти картинку поширювання,
тому там, де підрахунок ведуть зацікавлені чиновники,
потрібен альтернативний підрахунок
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Чому помер такий молодий та фізично здоровий чоловік? Чим його там лікували? Аспірин з вітаміном С давали чи шо?
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чекали коли на лапу дасть. Це ж наша державна/безкоштовна медицина. Вони і раніше так працювали - дав, лікуємо, не дав - подихай у коридорі.
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Один ДВЕ НЕДЕЛИ в реанимации, а другой молодой через ДВА ДНЯ "копыта откинул" после неудавшегося побега (а чтоб бежать нужно быть в хорошей физической форме). что наводит на мысль, не вирус виновник, а возможно сАбаковцы (которые вполне могли нанести беглецу травмы несовместимые с жизнью)!
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Хай ці п+дари кажуть скільки в України померає від інших хвороб кожної доби. І це буде справді жах....
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