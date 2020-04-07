 За добу від коронавірусу в Україні померли 7 пацієнтів. Випадок в Олександрівській лікарні Києва розглядатиметься окремо, - МОЗ. ВIДЕО

Про це повідомив на брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.
"На жаль, за минулу добу у нас знову є летальні випадки. Їх 7. Це люди від 42 до 70 років. Маємо випадок у Києві, який стався в Олександрівській лікарні. Він ще не потрапив у статистику за минулу добу. Ми його розглядатимемо окремо. Ми бачимо, що більшість (летальних. - Ред.) випадків, які були зареєстровані за минулу добу, це люди 70, 61, 72 років, які мали супутні захворювання. Загалом у нас померли 45 осіб", - розповів Ляшко.
"Показник захворюваності COVID-19 3,5 на 100 тис. осіб, показник летальності - 3,1 (розраховується як відсоток померлих від загальної кількості хворих. - Ред.). Якщо ми подивимося показники летальності порівняно з іншими країнами світу, то ми побачимо, що найкраща ситуація щодо летальності в Південній Кореї і Німеччини. Там показник летальності не досягає 2%. Ситуація щодо летальних випадків, наприклад, в Іспанії, Італії є напруженою. В Іспанії ми маємо показник летальності близько 12, в Італії також понад 11", - додав Ляшко.
"На жаль, ми втратили пацієнта. За його життя ми боролися останні кілька тижнів. Протягом всього лікування пацієнт був важкий, з прогресуючим погіршенням, що призвело до підключення до апарату ШВЛ і ЕКМО", - написала у фейсбуці головний лікар Олександрівської клінічної лікарні Києва Людмила Антоненко.
Вона також повідомила, що у другого пацієнта, який перебуває на ЕКМО, стан нестабільний, важкий.
"Зараз триває ЕКМО. Сподіваємося на краще і виконуємо свою роботу", - зазначила Антоненко.
Головлікар поінформувала, що нині в Олександрівській клінічній лікарні перебуває 65 пацієнтів в інфекційних відділеннях, з них - 43 із підтвердженим коронавірусом, 20 - з підозрою, 4 - в реанімації, 1 - на ЕКМО.
"В останні дні шириться багато фейкових думок псевдоекспертів щодо того, що статистика щорічної смертності не перевищує смертність від COVID-19. Я розумію, що всім сильно набридло сидіти на карантині, проте раджу не загравати з долею і не перевіряти на собі чи дійсно "хвилю корони ви вже встигли перенести в січні чи в лютому", чи дійсно "більшість переносить безсимптомно і вже має імунітет"... Якби ви зараз попрацювали лікарем в інфекційному відділенні або в лабораторії, такі легковажні думки вас би не займали", - зазначила Антоненко.
что за шишка умерла
из за насилия над организмом при тренировках страдает сердце
"Умер легендарный украинский баскетболист Григорий Хижняк
"
https://www.youtube.com/watch?v=VV7O8r_LNJk
А какого хрена с подозрением места в больнице занимают вместо самоизоляции?
Израиль стал одной из первых стран, куда доставлено из Японии вероятное лекарство от коронавируса. Что известно про "Авиган"
Ян Голд, 06/04/20 20:29
Share
Авиган
Reuters
В последние дни Израиль получил первую поставку препарата под названием «Авиган» (имеет также название «Фавипиравир). Это лекарство в настоящее время тестируется, как возможный эффективный ответ для лечения коронавируса на ранних стадиях, уменьшения продолжительности заболевания и предотвращения ухудшения состояния в сложных случаях.
Груз прибыл в Израиль из Японии благодаря сотрудничеству между посольством Израиля и министерством иностранных дел Японии. Испытания действенности препарата пройдут в больницах «Ихилов» и «Хадасса» на почти 80-ти пациентах.
В последние недели посол Израиля в Японии Яффа Бен Ари работал вместе с экспертом по профилактике инфекционных заболеваний в больнице «Хадасса», профессором Раном Нир-Пасом, вице-президентом по информационным системам и операциям больницы «Ихилов» доктором Эсти Саягом и официальными лицами правительства Японии, чтобы обеспечить поставку препарата для использования в Израиле.
Израиль стал одной из первых стран в мире, получившей «Авиган» - лекарство, в котором заинтересованы десятки стран.
На прошлой неделе первая партия прибыла в Израиль и была одобрена министерством здравоохранения
Хельсинкский комитет по разрешениям на клинические испытания собрался сегодня, в понедельник, 6 апреля, в «Хадассе», чтобы рассмотреть несколько многообещающих первых результатов по испытанию на пациентах с коронавирусом и, в принципе, одобрил начало лекарственной терапии.
Avigan (generic name: Favipiravir)
Согласно плану, после полного одобрения местными комиссиями и министерством здравоохранения, лечение начнется в ближайшие недели / дни.
Министр иностранных дел Исраэль Кац сказал: «Я поздравляю израильское посольство в Токио в сотрудничестве с министерством здравоохранения, профессором Нир-Пасом и д-ром Саягом за их успехи в проведении этого новаторского исследования. Министерство иностранных дел находится на переднем краю борьбы с коронавирусом и вместе с другими правительственными чиновниками возглавляет усилия по поиску необходимого медицинского оборудования и медицинских решений».
Посол Израиля в Японии Яффа Бен Ари добавил: «Я благодарю правительство Японии и особенно корпорацию Fujifilm за признание важности сотрудничества с израильскими медицинскими исследователями. Мы продолжаем заниматься дополнительной поставкой лекарств, чтобы помочь Израилю остановить обострение коронавирусной болезни среди многих других пациентов».
Профессор Ран Нир-Пас из «Хадассы» отметил, что «этот препарат входит в Японии в рекомендации по лечению, как один из основных препаратов. Цель израильских исследований - проверить, действительно ли это эффективное лекарство».
Доктор Эсти Саяг из «Ихилова» отметил: «Мы пытаемся лечить пациентов с коронавирусом широким спектром лекарств, действие некоторые из которых эмпирически известно. Препарат «Авиган» является перспективным с точки зрения потенциала для лечения на первых этапах болезни и предотвращения ухудшения. Он может способствовать возможности справляться с уровнем заболеваемости, с которым мы сталкиваемся в стране».
UKROP Забугорный
@UKRop_za_bugrom
·1 ч
Тільки в Україні статистика померлих перевищує кілткість людей, які виздоровіли... нас чекають страшні часи...
Днепрянин Максим Кравченко (36 лет) вел здоровый образ жизни: не пил и занимался спортом. Мужчина много путешествовал и играл в волейбол.
Максим две недели боролся с коронавирусом, а 6 апреля умер в Александровской больнице города Киев.
...
Жена умершего от коронавируса COVID-19 30-летнего киевлянина рассказала, как протекала болезнь от начала до трагического конца.
"Вот такой вердикт на сегодняшний день. Три скорые и ни одна не диагностировала, частная в том числе, и даже не постаралась! Пять дней температура 40! Кашель просто дикий, не переставая! И последняя скорая усиленно пыталась нам отказать в госпитализации, мол еще посидите три дня и пейте противовирусное", - написала она.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/371219-skoraja_ne_hotela_zabiratj_vyjasnilisj_detali_smerti_ot_koronavirusa_30-letnego_kievljanina
на всяк випадок, щоб раптом щось не вийшло невдобного..
економія на тестах не дає зрозуміти картинку поширювання,
тому там, де підрахунок ведуть зацікавлені чиновники,
потрібен альтернативний підрахунок