 За добу від коронавірусу в Україні померли 7 пацієнтів. Випадок в Олександрівській лікарні Києва розглядатиметься окремо, - МОЗ. ВIДЕО

Про це повідомив на брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

"На жаль, за минулу добу у нас знову є летальні випадки. Їх 7. Це люди від 42 до 70 років. Маємо випадок у Києві, який стався в Олександрівській лікарні. Він ще не потрапив у статистику за минулу добу. Ми його розглядатимемо окремо. Ми бачимо, що більшість (летальних. - Ред.) випадків, які були зареєстровані за минулу добу, це люди 70, 61, 72 років, які мали супутні захворювання. Загалом у нас померли 45 осіб", - розповів Ляшко.

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"Показник захворюваності COVID-19 3,5 на 100 тис. осіб, показник летальності - 3,1 (розраховується як відсоток померлих від загальної кількості хворих. - Ред.). Якщо ми подивимося показники летальності порівняно з іншими країнами світу, то ми побачимо, що найкраща ситуація щодо летальності в Південній Кореї і Німеччини. Там показник летальності не досягає 2%. Ситуація щодо летальних випадків, наприклад, в Іспанії, Італії є напруженою. В Іспанії ми маємо показник летальності близько 12, в Італії також понад 11", - додав Ляшко.

"На жаль, ми втратили пацієнта. За його життя ми боролися останні кілька тижнів. Протягом всього лікування пацієнт був важкий, з прогресуючим погіршенням, що призвело до підключення до апарату ШВЛ і ЕКМО", - написала у фейсбуці головний лікар Олександрівської клінічної лікарні Києва Людмила Антоненко.

Вона також повідомила, що у другого пацієнта, який перебуває на ЕКМО, стан нестабільний, важкий.

"Зараз триває ЕКМО. Сподіваємося на краще і виконуємо свою роботу", - зазначила Антоненко.

Головлікар поінформувала, що нині в Олександрівській клінічній лікарні перебуває 65 пацієнтів в інфекційних відділеннях, з них - 43 із підтвердженим коронавірусом, 20 - з підозрою, 4 - в реанімації, 1 - на ЕКМО.

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"В останні дні шириться багато фейкових думок псевдоекспертів щодо того, що статистика щорічної смертності не перевищує смертність від COVID-19. Я розумію, що всім сильно набридло сидіти на карантині, проте раджу не загравати з долею і не перевіряти на собі чи дійсно "хвилю корони ви вже встигли перенести в січні чи в лютому", чи дійсно "більшість переносить безсимптомно і вже має імунітет"... Якби ви зараз попрацювали лікарем в інфекційному відділенні або в лабораторії, такі легковажні думки вас би не займали", - зазначила Антоненко.





