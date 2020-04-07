 "У Росії понад 5 тисяч заражених, більш як 40 тисяч загиблих ...", - пропагандистка Кремля Зейналова в ефірі телеканалу "НТВ". ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, при цьому за допомогою студійної графіки демонструвалася офіційна статистика - 45 померлих від коронавірусу.

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