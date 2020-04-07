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 "У Росії понад 5 тисяч заражених, більш як 40 тисяч загиблих ...", - пропагандистка Кремля Зейналова в ефірі телеканалу "НТВ". ВIДЕО

Російська пропагандистка Ірада Зейналова під час випуску новин сказала, що в РФ понад 40 тисяч загиблих від коронавірусу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, при цьому за допомогою студійної графіки демонструвалася офіційна статистика - 45 померлих від коронавірусу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні 691 особу з COVID-19 госпіталізовано, зокрема 34 дитини, - головний санлікар Ляшко

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3187237
 
   
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Вера Измайлова



Когда мой ребёнок спросит у меня , кто такие олигофрены , я покажу это фото. Кстати , это рекомендовано МО РФ , для парада на 9 мая , и это не шутка.

"У Росії понад 5 тисяч заражених, більш як 40 тисяч загиблих ...", - пропагандистка Кремля Зейналова в ефірі телеканалу "НТВ" - Цензор.НЕТ 8862
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Onii vsegda skryvali realnyje i cifry i eto neuznajem.Realno okolo 1.5mln liudej u nix okazetsia v bolnicax,a tam kak poveziot
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