 "У Росії понад 5 тисяч заражених, більш як 40 тисяч загиблих ...", - пропагандистка Кремля Зейналова в ефірі телеканалу "НТВ". ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, при цьому за допомогою студійної графіки демонструвалася офіційна статистика - 45 померлих від коронавірусу.
23365 101
Матеріали за темою: Коронавірус і карантин
У всьому світі від COVID-19 померли 59 тисяч осіб, вилікувалися - 226 тисяч, кількість заражених - майже 1,1 млн
Ефір має дивний вигляд, - Зеленський про шоу зі своєю участю на НТВ
40 тисяч уболівальників у Харкові заспівали гімн України. Приголомшливе ВIДЕО
На Буковині прикордонники вилучили 20 тисяч пачок контрабандних цигарок загальною вартістю понад 600 тисяч гривень. ВIДЕО
Боєць на передовій через 5 років отримуватиме від тисячі євро і більше, полковник - 2,5 тисячі, - радник Зеленського Апаршин. ВIДЕО
+37
Вера Измайлова
Когда мой ребёнок спросит у меня , кто такие олигофрены , я покажу это фото. Кстати , это рекомендовано МО РФ , для парада на 9 мая , и это не шутка.
Вера Измайлова
Когда мой ребёнок спросит у меня , кто такие олигофрены , я покажу это фото. Кстати , это рекомендовано МО РФ , для парада на 9 мая , и это не шутка.
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2<<<1 2
vidasik
Onii vsegda skryvali realnyje i cifry i eto neuznajem.Realno okolo 1.5mln liudej u nix okazetsia v bolnicax,a tam kak poveziot
показати весь коментар
07.04.2020 12:14
Мені подобається
Сторінка 2 з 2<<<1 2