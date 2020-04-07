 Поліція розглядає п'ять версій у зв'язку із замахом на миколаївського авторитета Титова на прізвисько Мультик. ВIДЕО

Про це в коментарі Цензор.НЕТ розповів заступник голови Нацполіції - начальник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе.
"Перша - злочин скоєно на ґрунті помсти. Друга - він пов'язаний з перерозподілом кримінальних сфер впливу в регіоні. Не відкидаємо, що також приводом стала конкуренція в бізнесі. Четверта версія - злочин скоєно через неповернені борги або на ґрунті неприязних відносин. П'ята - цей замах було скоєно на замовлення", - розповів Цуцкірідзе.
У поліції поки не виділяють жодну з версій як пріоритетну, відпрацьовуючи всі напрями.
Нагадаємо, 6 квітня в поліцію надійшло повідомлення про стрілянину біля бізнес-центру на пр. Центральному (м.Миколаїв), під час якого Титов зазнав вогнепального поранення в голову.
За цим фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 "Замах на умисне вбивство" Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.
зы: "Кому и кобыла невеста" (с)
Или он просто личный друг Авакова?
"А кто кого переживет - то и докажет, кто был прав, когда припрут".
Версія 1. Хтось зробив роботу ментів і менти казяться з ревності.
Версія 2. Менти втратили спонсора, це не має залишитись непокараним.
Версія 3. Менти хочуть завязати всі кримінальні потоки на себе, тому під маркою розслідування можна кримінальних лідерів взяти під контроль.
Версія 4. Зграя товаришів оплатила роботу слідчих.