 Поліція розглядає п'ять версій у зв'язку із замахом на миколаївського авторитета Титова на прізвисько Мультик. ВIДЕО

Про це в коментарі Цензор.НЕТ розповів заступник голови Нацполіції - начальник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе.

"Перша - злочин скоєно на ґрунті помсти. Друга - він пов'язаний з перерозподілом кримінальних сфер впливу в регіоні. Не відкидаємо, що також приводом стала конкуренція в бізнесі. Четверта версія - злочин скоєно через неповернені борги або на ґрунті неприязних відносин. П'ята - цей замах було скоєно на замовлення", - розповів Цуцкірідзе.

У поліції поки не виділяють жодну з версій як пріоритетну, відпрацьовуючи всі напрями.

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Нагадаємо, 6 квітня в поліцію надійшло повідомлення про стрілянину біля бізнес-центру на пр. Центральному (м.Миколаїв), під час якого Титов зазнав вогнепального поранення в голову.

За цим фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 "Замах на умисне вбивство" Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.