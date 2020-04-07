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Все про:Миколаїв (418) замах (308) Нацполіція (9261) Цуцкірідзе Максим (10)

 Поліція розглядає п'ять версій у зв'язку із замахом на миколаївського авторитета Титова на прізвисько Мультик. ВIДЕО

Слідство розглядає п'ять версій у зв'язку із замахом у Миколаєві на місцевого авторитета Михайла Титова.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ розповів заступник голови Нацполіції - начальник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе.

"Перша - злочин скоєно на ґрунті помсти. Друга - він пов'язаний з перерозподілом кримінальних сфер впливу в регіоні. Не відкидаємо, що також приводом стала конкуренція в бізнесі. Четверта версія - злочин скоєно через неповернені борги або на ґрунті неприязних відносин. П'ята - цей замах було скоєно на замовлення", - розповів Цуцкірідзе.

У поліції поки не виділяють жодну з версій як пріоритетну, відпрацьовуючи всі напрями.

Читайте також: У центрі Миколаєва кульового поранення в голову зазнав місцевий авторитет Титов на прізвисько Мультик, - ЗМІ. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, 6 квітня в поліцію надійшло повідомлення про стрілянину біля бізнес-центру на пр. Центральному (м.Миколаїв), під час якого Титов зазнав вогнепального поранення в голову.

За цим фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 "Замах на умисне вбивство" Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3187230
 
 
 Топ коментарі
 
Да ладно . Вот например клоуна называют президентом ...
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почему бандита называют "авторитетом"?
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А якби підстрелили сантехніка Васю? Скільки б було версій? )))
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Да ладно . Вот например клоуна называют президентом ...
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Потому что для ментов он авторитет.
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Бо пахан вже не так звучить в ******** умовах і є більше шансів стати депутатом.
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Та навіщо йому ставати депутатом? Він і так непогано ними керує і місцевими і тими, що від області пішли у ВР.
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Это что, так важно, за что стреляли в бандюка?!
Или он просто личный друг Авакова?
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А я вот подумал может это Звиробий и Федына так завуалировано опять угрожают ослику ?
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А якби підстрелили сантехніка Васю? Скільки б було версій? )))
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Да вроде по словам картавого Луценко он был задержан в 18 году вместе с своей бандой и сидит?
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ну тут то ви будете жопу рвать..єто вам не убійство мандзючки под контролем зеленского..
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аваков под себя все подминает он главный бандюган
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а я проти, щоб гроші з моїх податків йшли на розслідування вбивст всяких урок і вбивць... І чому поліція з таким завзяттям не розслідує вбивство простих українців без грошей? Чи не тому, що урки платять поліції за якісне розслідування, а прості українці без грошей ні?
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Поллюция против эволюции ? Бросьте, не стоит. Это ж типичный социал-дарвинизм - "выживает сильнейший".
"А кто кого переживет - то и докажет, кто был прав, когда припрут".
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Таких авторитетів і авторитетних олігархів, чинуш які злочинним шляхом, грабунком народного добра, корупцією НАГРАБУВАЛИ свої статки давно пора зачищати таким шляхом. ВСІ ЦІ СТАТКИ ВОНИ НАЖИЛИ ЗЛОЧИНИМ ШЛЯХОМ, ЗНАЧИТЬ ЗЛОЧИНЦІ.А ЗЛОЧИНЦІВ ЩО?! .....! МОЖЕ ТОДІ НАРОД ЗАЖИВЕ В ДОСТАТКУ?!
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1) убили мурзика 2) в николаевской области нет случаев коронавируса. совпадение? не думаю
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Версія 1. Хтось зробив роботу ментів і менти казяться з ревності.
Версія 2. Менти втратили спонсора, це не має залишитись непокараним.
Версія 3. Менти хочуть завязати всі кримінальні потоки на себе, тому під маркою розслідування можна кримінальних лідерів взяти під контроль.
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Ну так. Ще може бути.
Версія 4. Зграя товаришів оплатила роботу слідчих.
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Це вже висновок, а версія - "діяльність, не сумісна з життям"
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Да что тут думать версия может быть одна-два раза как Краченко себе в голову стрелял. Совесть замучала. Дело раскрыто и закрыто!
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О..уенно важная новость для Украины. Да пусть вся эта падаль вообще перестреляет друг друга. Воздух станет чище.
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мєнти за свого вболівають - у них корпоратівна солідарність
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для цензора бандюган став авторитетом? чому не в лапках (кавичках) і не з епітетом 'кримінальний'???
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той тіп, шо пише заголовки, якийсь збочений - тут всі помітили - замініть його, бо він вам (всій редакції) авторітєт псує. Могу прєдположіть, шо там бєстолкова дєвачка - родичка чиясь
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я думал выбирают какой орден дать чудачку, который оставил без работы целое управление полиции, за кем они бедненькие будут следить...
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