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 Політика України, Здоров'я
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 Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО

Заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко розповідає про заходи щодо протидії поширенню коронавірусної інфекції.

Цензор.НЕТ пропонує трансляцію брифінгу.

Також читайте: На ранок 7 квітня зафіксовано 1462 випадки COVID-19 в Україні, 45 осіб померло, 28 - одужало, - МОЗ

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3187227
 
 
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Использование тестов на уровне Африканских стран.
Там тестов нет, и вируса нет.
Юрий Романенко.
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Корона-вирус еще был в 2015 году и против него нашли вакцину иначе еще тогда разошлась бы это зараза по всему миру да просто кто-то заинтересован в гибели миллионов.
Вот ссылка на фильм 2018 года когда о вирусе еще никто и незнал.
https://www.ivi.ru/watch/terius-u-menya-za-spinoj внимательно посмотрите из 52 минуты.

Кино есть конечно кино но автор сценария уже знал об особенностях этой заразы и он не Ванга чтобы так точно описать то что происходит в 2019-2020 годах
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1. Что не так с вакциной от корона вируса? - https://www.youtube.com/watch?v=tTj5ejaIUzo
в дании уже приняли закон о принудительной вакцинации , хотя этой "вакцины" еще якобы не существует... и тд. уже загнали всех в стойло - вакцинируют потом чипируют ... все это раздуто.

2. Профессор Гундаров: Коронавирус ни при чём - политика власти провоцирует тотальную пандемию психоза - https://www.youtube.com/watch?v=0EEHq9JhUhc

3. Почему элита не делает прививок. Билл Гейтс и элиты США отказываются от вакцинирования детей - https://www.youtube.com/watch?v=QC8VXjPzVWI -

ps: «Тот, кто отдаёт свою свободу за
безопасность, не получает ни того, ни другого». Т. Джефферсон
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В нью-Йорке
"Штраф за несоблюдение социального дистанцирования повышен до 1000 долларов." при $6000 зарплата.

У нас штраф 17000 и запрет быть даже одному возле речки.
Как сказал зебил Ляшко:
"Прогулки детей c родителями в парках, это тоже самое, что с рынками"

идиоты выбрали идиотов-правителей которое загнало быдло в стойло.

но я тащусь от того, как эти быдлаки и довольны "сильной руке"
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Знаете что самое смешное? Шмыгаль не хочет сидеть за антиконституционные ограничения прав граждан. Именно по этому на официальном сайте Верховной Рады вы не найдете никаких изменений в постанове Кабмина от 4 числа. А посты в Фейсбуке можно до одного места приложить когда дойдет до суда. Поймите это, идиоты из МВД которые выполняют не только не законные, но и не существующие официально распоряжения!
Кто не верит - ссылка на сайт Рады. Там нет никаких изменений от 4.04.2020! И это единственный официальный источник, а не фейсбуки.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/211-2020-%D0%BF
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