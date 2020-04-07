Редактор Цензор.НЕТ 07.04.20 09:4807.04.20 10:07 Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО Заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко розповідає про заходи щодо протидії поширенню коронавірусної інфекції.Цензор.НЕТ пропонує трансляцію брифінгу. Також читайте: На ранок 7 квітня зафіксовано 1462 випадки COVID-19 в Україні, 45 осіб померло, 28 - одужало, - МОЗ Источник: https://censor.net.ua/ua/v3187227 x Мені подобається
Там тестов нет, и вируса нет.
Юрий Романенко.
Вот ссылка на фильм 2018 года когда о вирусе еще никто и незнал.
https://www.ivi.ru/watch/terius-u-menya-za-spinoj внимательно посмотрите из 52 минуты.
Кино есть конечно кино но автор сценария уже знал об особенностях этой заразы и он не Ванга чтобы так точно описать то что происходит в 2019-2020 годах
в дании уже приняли закон о принудительной вакцинации , хотя этой "вакцины" еще якобы не существует... и тд. уже загнали всех в стойло - вакцинируют потом чипируют ... все это раздуто.
2. Профессор Гундаров: Коронавирус ни при чём - политика власти провоцирует тотальную пандемию психоза - https://www.youtube.com/watch?v=0EEHq9JhUhc
3. Почему элита не делает прививок. Билл Гейтс и элиты США отказываются от вакцинирования детей - https://www.youtube.com/watch?v=QC8VXjPzVWI -
ps: «Тот, кто отдаёт свою свободу за
безопасность, не получает ни того, ни другого». Т. Джефферсон
"Штраф за несоблюдение социального дистанцирования повышен до 1000 долларов." при $6000 зарплата.
У нас штраф 17000 и запрет быть даже одному возле речки.
Как сказал зебил Ляшко:
"Прогулки детей c родителями в парках, это тоже самое, что с рынками"
идиоты выбрали идиотов-правителей которое загнало быдло в стойло.
но я тащусь от того, как эти быдлаки и довольны "сильной руке"
Кто не верит - ссылка на сайт Рады. Там нет никаких изменений от 4.04.2020! И это единственный официальный источник, а не фейсбуки.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/211-2020-%D0%BF