 У Чорнобильській зоні триває пожежа четвертий день: вогнем охоплено 10,5 га території, ситуація контрольована. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення ДСНС.

Зазначається, що триває пожежа трав'яного настилу та лісової підстилки між смт Поліське і с. Володимирівка (10, 16 квартал) на площі близько 6,5 га і поблизу с. Рудня Осошня (58, 77, 79 квартал) на площі близько 4 га.

"Ситуація повністю контрольована. Роботи тривають", - йдеться в повідомленні.

Зараз вертольотами ДСНС проводиться повітряна розвідка.

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Радіаційний фон по м. Києву та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень (м. Київ – 0,013 мР/год, Київська область – в межах 0,011 мР/год. при допустимому фоні 0,05 мР/год). У зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення рівні потужності еквівалентної дози гамма випромінювання не змінилися