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Все про:пожежа (2069) ДСНС (2362)

 У Чорнобильській зоні триває пожежа четвертий день: вогнем охоплено 10,5 га території, ситуація контрольована. ВIДЕО

У Чорнобильські зоні співробітники ДСНС четвертий день намагаються загасити пожежу. Триває пожежа на площі 10,5 га.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення ДСНС.

Зазначається, що триває пожежа трав'яного настилу та лісової підстилки між смт Поліське і с. Володимирівка (10, 16 квартал) на площі близько 6,5 га і поблизу с. Рудня Осошня (58, 77, 79 квартал) на площі близько 4 га.

"Ситуація повністю контрольована. Роботи тривають", - йдеться в повідомленні.

Зараз вертольотами ДСНС проводиться повітряна розвідка.

Також читайте: Від початку року в екосистемах виникло пожеж на 25% більше, ніж торік. Головна причина - людський фактор, - ДСНС

Радіаційний фон по м. Києву та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень (м. Київ – 0,013 мР/год, Київська область – в межах 0,011 мР/год. при допустимому фоні 0,05 мР/год). У зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення рівні потужності еквівалентної дози гамма випромінювання не змінилися

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3187224
 
 
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Вообще- то на Харьковщине радиоактивный фон -0.012-13 .И не повышалась даже при Чернобыле.Природные пожары -естественный способ обновления природы.Главное- чтобы это не происходило регулярно,как у нас на Харьковщине.Нужно поделить чернобыльскую зону на квадраты и регулярно опахивать осенью.Это дешевле и пользительней.Купить защищённый от невзгод бульдозер гигантский с дисками.Сначала раскорчевать противопожарные полосы,потом продисковать.А потом регулярно ,уже простым тракторцом поддерживать землю этих противопоржарных полос в безрастительном состоянии.Заодно будет служить контрольно-следовой полосой.Собака сразу приведёт к нарушителю .
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сколько ж этим не декомузированным (к счастью) ЗИЛам лет?
наверное, 40-ковник не меньше...
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Ой, вся радиация там давно в земле, нечему особо лететь!
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