 За час карантину поліцейські склали майже 4 тисячі адмінпротоколів на порушників обмежувальних заходів, - НПУ. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Управління комунікації Національної поліції України.

Всі вони стосувалися порушення правил карантину людей, а 182 з них - порушення режиму самоізоляції. Крім того, поліція розслідує 46 кримінальних проваджень.

Щодня до несення служби залучається близько 22 тисяч правоохоронців, зокрема поліцейських і військовослужбовців Нацгвардії. Крім того, впродовж минулих вихідних у забезпеченні громадської безпеки та порядку було задіяно понад 7000 правоохоронців, які контролювали дотримання карантинних правил у паркових та рекреаційних зонах.

Нагадаємо, 6 квітня в Україні посилили обмеження, щоб запобігти поширенню коронавірусної інфекції. Заходи діятимуть до 24 квітня. Зокрема, забороняється перебувати в громадських місцях без маски або респіратора; переміщатися групою з більш ніж двох осіб, крім випадків службової необхідності і супроводу дітей; перебувати в громадських місцях дітям до 14 років без супроводу дорослих; відвідувати парки та інші зони відпочинку, крім вигулу собак у супроводі однієї людини і в разі службової необхідності.

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