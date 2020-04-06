 За час карантину поліцейські склали майже 4 тисячі адмінпротоколів на порушників обмежувальних заходів, - НПУ. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Управління комунікації Національної поліції України.
Всі вони стосувалися порушення правил карантину людей, а 182 з них - порушення режиму самоізоляції. Крім того, поліція розслідує 46 кримінальних проваджень.
Щодня до несення служби залучається близько 22 тисяч правоохоронців, зокрема поліцейських і військовослужбовців Нацгвардії. Крім того, впродовж минулих вихідних у забезпеченні громадської безпеки та порядку було задіяно понад 7000 правоохоронців, які контролювали дотримання карантинних правил у паркових та рекреаційних зонах.
Нагадаємо, 6 квітня в Україні посилили обмеження, щоб запобігти поширенню коронавірусної інфекції. Заходи діятимуть до 24 квітня. Зокрема, забороняється перебувати в громадських місцях без маски або респіратора; переміщатися групою з більш ніж двох осіб, крім випадків службової необхідності і супроводу дітей; перебувати в громадських місцях дітям до 14 років без супроводу дорослих; відвідувати парки та інші зони відпочинку, крім вигулу собак у супроводі однієї людини і в разі службової необхідності.
Прелагаю сберечь твой генофонд для будущих поколений, опустить тебя в соляную шахту с лучшими носителями генофонда, типо Зеленский, Мендель и др.
Мы вам будем на веревке опускать провизию - выйдете через два года, когда этого штама гриппа уже не будет.
Зато без всяких вирусов.
Карантин это вообще то совершенно не то, что сегодня сотворили бездари от власти.
Коме того, дали звизьдюлей всем губернаторам за перегибы.
полиция, которая вас бережет
напомню: карантин без ЧП касается ТОЛЬКО гос. служб разного вида и не имеет никакого отношения к физическим лицам (в соответствии с законом о карантине)
33 богатырей12-13 милициянтов. Так ржать нельзя! Я предполагаю, что особенно злостными оказались бабка в парке и мужик без маски.
И теперь их куда засунуть? И главное кому?
Цитирую разъяснение:
"- Правда ли, что магазины, банки и аптеки должны обеспечивать посетителей масками или респираторами?
Нет, это неправда. Учреждения и магазины, работа которых разрешена в период карантина, должны только контролировать, чтобы посетители находились в зданиях и на территории заведений исключительно в масках и респираторах. Обязанность обеспечения себя масками возлагается на посетителей."
А теперь читаем постанову:
8) конец второго абзаца:
"торгівлі продуктами харчування ... засобами гігієни, лікарськими засобами та виробами медичного призначення ... за умови забезпечення персоналу (зокрема захист обличчя та очей) та відвідувачів засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками ..."
8) 4-й абзац то же самое:
"... відвідувачів засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками ..."