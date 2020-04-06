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 Рятувальники встановили перше в Україні наметове містечко для обсервації на виїзді з Дніпропетровщини. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Рятувальники Головного управління ДСНС України в Дніпропетровській області встановили наметове містечко на виїзді з регіону поблизу села Могильов.

Роботи організовано обласною владою як пілотний проєкт ізольованого містечка для обсервації людей, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу управління. У таборі може бути розміщено близько 130 осіб.

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Упродовж двох днів рятувальники облаштували табір із 65 наметів, пристосованих для проживання людей, а також господарську частину, зону санітарної обробки і намети з душовими і роздягальнями для особистої гігієни. Також на території містечка розташовано 2 намети для перебування медичного персоналу.

Служба порятунку також розмістила на території табору спеціальні рамки для проведення дезінфекції та автомобіль для термічної обробки речей і постільної білизни.

До встановлення містечка залучено дві групи рятувальників по 10 осіб.

Рятувальники встановили перше в Україні наметове містечко для обсервації на виїзді з Дніпропетровщини 01
Рятувальники встановили перше в Україні наметове містечко для обсервації на виїзді з Дніпропетровщини 02
Рятувальники встановили перше в Україні наметове містечко для обсервації на виїзді з Дніпропетровщини 03
Рятувальники встановили перше в Україні наметове містечко для обсервації на виїзді з Дніпропетровщини 04
Рятувальники встановили перше в Україні наметове містечко для обсервації на виїзді з Дніпропетровщини 05

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Рятувальники встановили перше в Україні наметове містечко для обсервації на виїзді з Дніпропетровщини 06
Рятувальники встановили перше в Україні наметове містечко для обсервації на виїзді з Дніпропетровщини 07
Рятувальники встановили перше в Україні наметове містечко для обсервації на виїзді з Дніпропетровщини 08
Рятувальники встановили перше в Україні наметове містечко для обсервації на виїзді з Дніпропетровщини 09
Рятувальники встановили перше в Україні наметове містечко для обсервації на виїзді з Дніпропетровщини 10

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Рятувальники встановили перше в Україні наметове містечко для обсервації на виїзді з Дніпропетровщини 11
Фото: dp.dsns.gov.ua

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3187143
 
 
 Топ коментарі
 
молодцы!
(и дай Бог что городок никогда не пригодился!!!)
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Ну это хоть на палатку похоже . Не то что у кацапов . Спасатели установили первый в Украине палаточный городок для обсервации на выезде из Днепропетровщины - Цензор.НЕТ 4774 . Оцените дизайн палатки МЧС РФ .
Спасатели установили первый в Украине палаточный городок для обсервации на выезде из Днепропетровщины - Цензор.НЕТ 86 .
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А де колючка, вышки и патрули с собаками по периметру???
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молодцы!
(и дай Бог что городок никогда не пригодился!!!)
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А на яких підставах там будуть тримати громадян України? Влада взагалі поїхала мізками? Десь в полі без елементарних умов тримати громадян? По якому праву? А сама влада буде в Феофанії лікуватись? Може депутатів ВРУ в то наметове містечко заселити?
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Прогноз погоды на ближайшие 2 недели: ночью от -1 до +6. Поспит на железной койке здоровый чел неделю - ОРЗ .... а дальше с температурой - обсервация же - готово воспаление. Палатки, судя по растяжке - без пола.
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я думаю, полевая медицина тоже не всегда во дворцах была... что-то придумают и с подогревом (тем более УФО уже стоит)))
на безрыбье...и жаба - соловей... хорошо, что хоть что-то готовят...(по любэ)
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Что от него толку...если 150 тысяч народу уже расползлись по Украине..
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Контра не пройдет!
Я тут окоп вырыл,и жду Корону-контру.Правда патронов-гандонов может не хватить.Помогите люди добрые.
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В смысле едешь такой мимо, останавливают на проверку аусвайса, невовремя чихнул - и вот ты уже в палатке, ноут с телефоном в аффтамабиле для термической обработки, а аффто едет кудато на разборку?

Так шоле?
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Когда ж вы, москали, повыздыхаете, калечки лишнехромосомные, чтобы мир хоть вдохнул полной грудью.
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Палатки от турецкого общества Красного полумесяца.
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А де колючка, вышки и патрули с собаками по периметру???
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А если серьезно? Чи ты правда вериш шо хтось согласится там тусить добровольно и не сбежит при первой возможности?
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Уверен,ограждения и охрана будут,но этого в ролике не покажут.
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А какая температура в палатках (ночью и днем), соответствует ли нормам для проживания людей (не скота)?
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а если у человека лихорадка, а там холодно, то как?
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Просто райское местечко, небось кладбище недалеко.
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Уявляю як веселить цей репортаж тих кому доводилось самому встановлювати подібну палатку і жити у ній хоч три доби! Граф Потьомкін у гробу ридає!
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Народ в массе тепличный,а это почти полевые условия геологов и геодезистов. Спасатели установили первый в Украине палаточный городок для обсервации на выезде из Днепропетровщины - Цензор.НЕТ 8415
Раздали бы металлоискатели и квадратно гнездовым способом искать скифское золото Спасатели установили первый в Украине палаточный городок для обсервации на выезде из Днепропетровщины - Цензор.НЕТ 8415
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Народ в массе тепличный,а это почти полевые условия геологов и геодезистов.

Если к нему добавить меховой или пуховой спальник......
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Прохолодно ще для палаток, за цей час можна було і побудувати щось, на загальноукраїнському рівні.
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Ну это хоть на палатку похоже . Не то что у кацапов . . Оцените дизайн палатки МЧС РФ .
Спасатели установили первый в Украине палаточный городок для обсервации на выезде из Днепропетровщины - Цензор.НЕТ 86 .
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Отверстие вверху рвет фантазию на мелкие части! А что нам скажут особи противоположного пола----А?! Браво кацапы---тут не отнять!
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Заметьте, никакой инфраструктуры. Даже кладбища.
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65 наметів, якщо в кожному вімкнути отой обігрівач, то генератор ляже, не бачу ні води ні туалетів, ні кухні, показуха.
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70 наметів. Не включать вони ті обігрівачі, бо нема розподільчої мережі Спасатели установили первый в Украине палаточный городок для обсервации на выезде из Днепропетровщины - Цензор.НЕТ 5756
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Страшно представить, во что это все превратится за неделю проживания 250 человек. Спасатели установили первый в Украине палаточный городок для обсервации на выезде из Днепропетровщины - Цензор.НЕТ 498
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Страшно, це коли одночасно вранці вони підуть "до вітру". Це ж не "піски Палестини".
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Чтобы не делать слишком длинных ограждений.
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Уже должно быть страшно или еще что-нибудь придумаете?
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Палаточный городок усиленного режима. Фото еще до установки вышек.
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Да обычные 40 футовые контейнеры лучше бы переделали под временные жилища. А даже где-то на Азовском море такой " пансионат" видел. В палатке прохладно еще , мы же не в Сомали.
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ну, это еще куда ни шло, надо побольше шалашей и крайывок, шобы выселить народ из муровейников праклятого камуняцкаго прошлого
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Это всех кто выезжает из области будут на две недеди там селить?

А следующая область еще и на свой карантин запроторит?
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Ігра в городкі, йолпт...
Такі пункти повинні були вже три тижні тому стояти на всіх в'їздах в Україну та поблизу військоих летовищ, куди мали прибувати літаками "українські патріоти зарубіжжа".
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Дядя,эти "українські патріоти зарубіжжа".инвестировали в государство более 10 ярдов.
То,что надо было развернуть такие городки раньше,эт да.
Кто в армии был,тот в цирке не смеётся и к таким удобствам привык.
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Точней 12 лярдов за прошлый год. Это больше чем кредиты от МВФ)
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Мені пох, що вони "інвєстіровалі" - за кордоном вони вклали в рази більше.
Зрештою, літаками сюди не трудівників патріотичного закордоння звозили, а заблудших овєц петіротічєскої мобілізації.
У БУДЬ-ЯКОМУ випадку ВСІ вони повинні були відбути двотижневий карантин у спеціально відведених санжаріях.
Ще скажи, що "передача мамі грошей" разом з коронавірусим значно полегшить стан нашої багатостраждальної пенсійної системи та у важкий для економіки час підтримє славну медреформу та сферу ритуальних послуг.
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Мухи отдельно,котлеты отдельно.То,что государство не продумало,не смогло,не обеспечило,это вина государства,то что они не выдерживают обсервацию,это их вина.Вина лежит не только на этой власти,но и на тех,кто разваливал систему ГО все эти годы,на базе которой и строится защита населения и государства от таких "неприятностей".
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Ось нехай мухи й сидять тихо. Гасударства - не якась абстрактна величина, - це конкретні люди на конретній землі. І тільки вони про ту землю та про державу можуть подбати, а за кордоном є інші землі, інші держави й інші люди. Яка б вже та держава не була, але патріоти (якими б вже й вони не були), живуть у тій державі, а не за кордоном. України це також стосується. Тим більше, що українцям і без коронавіруса є від чого гинути.
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Такі пункти повинні були вже три тижні тому стояти на всіх в'їздах в Україну та поблизу військоих летовищ,

За февраль- март въехало ок 3 млн заробитчан и отпускников. Три миллиона, а тут - на 130 чел. Показуха. Единственно что хорошо, что власть это понимает и не пыталась сооружать нечто подобное месяц назад из войсковых запасов - людей бы погробили.
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Сейчас Европа будет требовать украинцев спасать их урожай. Вот тогда эти городки и пригодятся. На обратный путь.
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Филатов конечно не трепло ,но 600 ям для жмуров и городок для обсерации ,это уже перебор и перестраховка.По области 14 заболевших.Одно радует, что стресс тест для чиновников отфильтрует и покажет слабые места.Отставники военные,химики и медики, сейчас на коне.А мы предупреждали что не готова ГО! Спасатели установили первый в Украине палаточный городок для обсервации на выезде из Днепропетровщины - Цензор.НЕТ 4074 В 14 чистили подвалы бомбоубежища,сейчас вирус,завтра техногенка.Не расслабляемся жизнь интересная Спасатели установили первый в Украине палаточный городок для обсервации на выезде из Днепропетровщины - Цензор.НЕТ 4074 Или у нас как в совке и расее скрывают реальные цифры?Бубочка ведь свой до мозга костей как "Привет из СССР" Спасатели установили первый в Украине палаточный городок для обсервации на выезде из Днепропетровщины - Цензор.НЕТ 4074
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Или у нас как в совке и расее скрывают реальные цифры?
На Украине тестировали одного человека на десять тысяч населения, в Штатах - 50 на 10 тыс. Потому в Штатах эпидемия, а на Украине - нет. https://www.worldometers.info/coronavirus/
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Вот такие нужно было строить возле всех пропускных пунктов в стране, а не завозить зараженных в города. Но у Зеленского же туман в голове и ему важней пиар.
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Идиотия зашкаливает. На улице ночью температура около ноля, а они в палаточные хоромы больных собираются ложить. Окончательно угробить перед похоронами?
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Тут скоріше здохнеш,ніж виживеш.Там вже якраз є 600 могил викопаних.
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Интересно , во сколько этот "город будущего" обошелся налогоплательщикам?
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Состав из пассажирских вагонов лучше бы загнали в какой-нибудь боковой тупик, все равно пассажиров не возят, пока карантин, добавили бы кучу угля для отопления и биотуалеты, чтоб на рельсы не ходили. А не эта сплошная показуха для галочки...
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дорогу лучше бы сделали, Казнокрады хватит смешить весь мир!
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потёмкинская деревня, сколько столетий прошло а казлы не переводятся... там же после первого дождя без трактора не проедешь...
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