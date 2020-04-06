 Рятувальники встановили перше в Україні наметове містечко для обсервації на виїзді з Дніпропетровщини. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Роботи організовано обласною владою як пілотний проєкт ізольованого містечка для обсервації людей, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу управління. У таборі може бути розміщено близько 130 осіб.
Упродовж двох днів рятувальники облаштували табір із 65 наметів, пристосованих для проживання людей, а також господарську частину, зону санітарної обробки і намети з душовими і роздягальнями для особистої гігієни. Також на території містечка розташовано 2 намети для перебування медичного персоналу.
Служба порятунку також розмістила на території табору спеціальні рамки для проведення дезінфекції та автомобіль для термічної обробки речей і постільної білизни.
До встановлення містечка залучено дві групи рятувальників по 10 осіб.
(и дай Бог что городок никогда не пригодился!!!)
на безрыбье...и жаба - соловей... хорошо, что хоть что-то готовят...(по любэ)
до першого доща
Я тут окоп вырыл,и жду Корону-контру.Правда патронов-гандонов может не хватить.Помогите люди добрые.
Так шоле?
Раздали бы металлоискатели и квадратно гнездовым способом искать скифское золото
Если к нему добавить меховой или пуховой спальник......
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А следующая область еще и на свой карантин запроторит?
Такі пункти повинні були вже три тижні тому стояти на всіх в'їздах в Україну та поблизу військоих летовищ, куди мали прибувати літаками "українські патріоти зарубіжжа".
То,что надо было развернуть такие городки раньше,эт да.
Кто в армии был,тот в цирке не смеётся и к таким удобствам привык.
Зрештою, літаками сюди не трудівників патріотичного закордоння звозили, а заблудших овєц петіротічєскої мобілізації.
У БУДЬ-ЯКОМУ випадку ВСІ вони повинні були відбути двотижневий карантин у спеціально відведених санжаріях.
Ще скажи, що "передача мамі грошей" разом з коронавірусим значно полегшить стан нашої багатостраждальної пенсійної системи та у важкий для економіки час підтримє славну медреформу та сферу ритуальних послуг.
За февраль- март въехало ок 3 млн заробитчан и отпускников. Три миллиона, а тут - на 130 чел. Показуха. Единственно что хорошо, что власть это понимает и не пыталась сооружать нечто подобное месяц назад из войсковых запасов - людей бы погробили.
На Украине тестировали одного человека на десять тысяч населения, в Штатах - 50 на 10 тыс. Потому в Штатах эпидемия, а на Украине - нет. https://www.worldometers.info/coronavirus/