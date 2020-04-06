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 Росіяни негативно сприймають відправку гуманітарної допомоги за кордон. ВIДЕО

Жителі російських регіонів вкрай негативно відреагували в соціальних мережах і месенджерах на відправку гуманітарної допомоги літаками в Італію і США з медичними масками та обладнанням.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Беларуская прауда.

Сотні критичних коментарів і відгуків на адресу російського керівництва - такі реалії, пише arba.ru.

Також у мережі з'явився емоційний ролик про те, як російська влада і президент РФ Володимир Путін остаточно пустили ситуацію в Росії з коронавірусом на самоплив.

Замість допомоги російським регіонам вони відправляють нібито гуманітарну допомогу за кордон, де і без поливальних машин і військових вірусологів впораються і так.

"Тим самим нам вкотре показали, чого варте для них життя простого росіянина", - сказано в ролику.

Також російський автор ролика зазначає: "А тим часом у нас кількість хворих новою інфекцією зростає по експоненті щогодини. У лікарнях немає найелементарнішого - масок і простих захисних костюмів. Але нехай тебе, росіянине, тішить думка, що Трамп назвав відправку Путіним у Штати літака з медобладнанням - "Дуже милим". І так, якщо виживеш, не забудь сходити проголосувати за поправки до Конституції".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США купили у Росії "гумдопомогу" після телефонної розмови Трампа і Путіна, - Держдеп

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3187142
 
   
 Топ коментарі
 
шо там бывалый,тебе туалет уже открыли?или перенесли на 30 апреля? Россияне негативно воспринимают отправку гуманитарной помощи за границу - Цензор.НЕТ 1722

Россияне негативно воспринимают отправку гуманитарной помощи за границу - Цензор.НЕТ 1524
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а зачем кацапам медицина?!.. у них есть иконки и подорожник..

Губернатор Карелии посетил больницу, вручил докторам... та-дам... икону!
В Расиюшке еще одна эпидемия - иконавирус!

Россияне негативно воспринимают отправку гуманитарной помощи за границу - Цензор.НЕТ 3777
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Мне это быдло на России вообще не жалко . Чем этого быдло меньше , тем меньше оно будет убивать людей в Украине, Грузии, Молдове , Сирии и т д .
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да? а гумконвоями в дамбац - нормально???
и 200 обратно - ваще шикарно!!
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Та й за кордоном теж не в захваті від такої допомоги (і від лікарів ФСБ)...
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десь писали, що критики почали доконувати тих, хто згодився на ту нікчемну допомогу (а специ іх заспокоїли - перед тим як рашкін "гумконвой війск хімзахисту" (оприскати шпиталі) пропустили на територію Італіі, їх техніку (радіотехніку) поглушили і всі "закрома" виявили и примусили оставити на "зберігання до повернення додому"))))))) рашкіни були не в захваті )))
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У нас теж є рузге свині, що кричать проти допомоги італії
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шо там бывалый,тебе туалет уже открыли?или перенесли на 30 апреля? Россияне негативно воспринимают отправку гуманитарной помощи за границу - Цензор.НЕТ 1722

Россияне негативно воспринимают отправку гуманитарной помощи за границу - Цензор.НЕТ 1524
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Эка, болезнай, у тя флажок-та ить отклеилси...
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(тай Італія з малої - ваще свинопсяче вялічіє... вилізло))))
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Видео дня

На Сахалине во время видеоконференции с губернатором, мэр Южно-Курильска Вячеслав Власенко что-то потерял между ног у своей заместительницы/


https://twitter.com/i/status/1246747313973985280



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там есть версия, что смочил пальцы для более удобного перелистывания страниц.
по моему не лишено смысла...
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а шо так?как ихтамнетов отправлять-так с удовольствием
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Мне это быдло на России вообще не жалко . Чем этого быдло меньше , тем меньше оно будет убивать людей в Украине, Грузии, Молдове , Сирии и т д .
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а зачем кацапам медицина?!.. у них есть иконки и подорожник..

Губернатор Карелии посетил больницу, вручил докторам... та-дам... икону!
В Расиюшке еще одна эпидемия - иконавирус!

Россияне негативно воспринимают отправку гуманитарной помощи за границу - Цензор.НЕТ 3777
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Карелия хочет освободиться от русских оккупантов и вернуться домой в Финляндию
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Делегация правительства России в США спрашивает у американских экспертов:
- Скажите, какими средствами можно исправить сложную ситуацию в России ?
- Economy ! Just economy !
- Аааааа ! Спасибо... Иконами так иконами...
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Рузке люди, шо с впми случилось? Вы шо забыли :"Сам погибай, а товарища выручай"? Не хотите спасать загнивающий Запад? А ведь он вас не раз от смерти спасал. Запамятовали, нищеброды лаптеногие?
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... анекдот: а кто их спрашивает... Царь сидит в бункере в Сибири, власть отдал губерам на местах (пишут заявы об увольнении), Кадырыч-акадЭмик перекрыл Чечню (фактически давно отделилась).... это кацапы ждали/требовали сильно руки, а рука прячется, потому что "там хде утин, там ТОЛЬКО победа", (утин же выиграл ВОВ), а с Вирусом Победы НЕТ-НЕТ и утина....
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а че так...?

Крым поперек горла встал.....?
Где те 86% - Расея, Расея - Путин! Путин!...

матери убитых украинцев молятся каждый день, что бы вы там на Московии передохли все..! Россияне негативно воспринимают отправку гуманитарной помощи за границу - Цензор.НЕТ 2520
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Чекаєм на адептів рузьке міру з млн тестів.
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В Италии уже опозорились.,в США тоже самое...сколько можно
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Так они китайскою гуманитарку продали в Америку
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Китайский миллиардер, глава Alibaba Джек Ма решил помочь России в борьбе с коронавирусом, сообщили «Ленте.ру» в «AliExpress Россия» (входит в Alibaba Group).

Благотворительный Фонд Alibaba и Фонд Джека Ма доставили в Россию груз медицинских товаров, который включает тесты на коронавирус, медицинские маски, защитную одежду и другие средства для предотвращения распространения заболевания. Китайские тесты на коронавирус прошли сертификацию и рекомендованы к использованию в других странах, отметили в организациях.

А Путин и компания продали ее в США ! Хахаха
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Таких роликов в ютьюб миллион. Я думаю где-то сидит целая армия за компьютерами и клепает их круглосуточно. Почему именно этот?
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А где другие ? Покажи , хочу посмотреть
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Фіг його знає, а що ті лікарні в ролику це Каунас і Вільнюс а не московія?
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бугага, зато отправку аленерогих воспринимают хорошо
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Поп Гундяй катается по Москве на Майбахе с иконой и с тремя мигающими полицейскими Мерсами Россияне негативно воспринимают отправку гуманитарной помощи за границу - Цензор.НЕТ 8511сопровождения,..далее цитата попа......
А ЗАЧЕМ ДЕЛАТЬ ДОБРО ЛЮДЯМ...один раз живёшь... Россияне негативно воспринимают отправку гуманитарной помощи за границу - Цензор.НЕТ 8511 Россияне негативно воспринимают отправку гуманитарной помощи за границу - Цензор.НЕТ 8511
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Шо ты пердануло ,безальтернативный крымсяцкий мЫролюбец?
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Свинья, по твоим приходам за ежедневной порцией фелляции часы можно сверять.
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пофиг, крепостные должны думать о своих господ, так что нехрен скулить, разрешенно только протестовать и бунтовать на коленях, особо нравиться как они бунтует:




𝕸ة𝖟𝖌ة𝖕𝖗𝖆𝖛

@Dr_Mozgoprav


Зато Крым наш!

Короче,х@й на рыло ,а не финансовые каникулы!И по ипотеке,и по кредитам,и для ИП ,и для ФЛ спецом указаны такие суммы,под которые подпадает ничтожное количество россиян..и это ещё с учётом доказательств потери 30% зароботка по сравнению с 2019г!!Спасибо,*****,государство родное

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Как и украинские порохоботы. Вот так странное совпадение, сколько раз говоришь что именно они так похожи на русских ваньков-ватников, а тут еще одно подтверждение.
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Очередное вранье. Порохоботы как раз нормально отреагировали на отправку помощи в Италию.
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Не только владимиру владимировичу не жалко россиян...
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кацапы,лучше молчите...вам еще ножки буша выпрашивать
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РАБссия впереди планеты Фсей,скоро переплывет Енисей,а там рядом браццкий Китай... Россияне негативно воспринимают отправку гуманитарной помощи за границу - Цензор.НЕТ 1936 Россияне негативно воспринимают отправку гуманитарной помощи за границу - Цензор.НЕТ 1936 Россияне негативно воспринимают отправку гуманитарной помощи за границу - Цензор.НЕТ 1936
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Я в Ютьюбе сижу 24 часа в сутки,видосы сбрасывают мне добрая сотня сайтеров РАБссии...Вяличие стада баранов Путлера видю не по Омериканским сайтам Россияне негативно воспринимают отправку гуманитарной помощи за границу - Цензор.НЕТ 5820
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Здорово конечно посмеяться над дебилами, если забыть, что они в день делают больше тестов на этот вирус, чем мы за всё время. И производят аппараты ИВЛ серийно, пока мы только разбираем древние чертежи.
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они в день делают больше тестов на этот вирус , писать можно всё что угодно, например что все руцкие говорят правду или что они имеет разум человеческии
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Ватный рашистский длбб,эту пургу расскажешь своим соостадникам в чебоксарах, но они тебя не слушают,а тупо сметают с полок последние крупы и соль ...
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Экспорт Норвегии (зачем спорить с дяденькой, малчик?)
Росіяни негативно сприймають відправку гуманітарної допомоги за кордон - Цензор.НЕТ 8852
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Ну так надаж всем этим " г...йропейцам и п...ндосам " показать , наконец - то , кто " выиграл " вторую мировую войну .. . )) . Думаю , еще до 24 го года , американцы снимут санкции на поставки куриных окорочков .
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путена мордве на всю площадь лица. не заработала кацапня на ножки буша. не баре, будут путена без соли доедать.
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зачем русню кормить если у них на тайге есть валежник и мох? сами прокормятся.
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А если президентом станет кто-то вроде Байден , то и на куриные лапы рассчитывать не нужно .
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это правда Бидон кацапне сразу глаз на жопу натянет.
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Пропаганда. Не интересно.
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Рашистская тварь,ты знаешь что такое унитаз,ты самый продвинутый в чебоксарах чебурашка!
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Жаль, подмога не пришла

Подкрепленья не прислали

Что ж, обычные дела.

Вату жёстко *******...

(БГ)
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росисяне идутнах нестройными кучками,еще им чумы ,холеры и туберкулеза ,ну и Эбола,конечно, судьба лоха и терпилы такая- обоссался обосрался,стой обтекай обсыхай ,эти ******** в подавляющем большинстве своем дико приветствовали аннексию Крыма и приняли активное участие в развязывании войны на Донбассе,а сейчас наступает час расплаты - тотальная нищета с голодом и распад лоскутного одеяла рф!
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Бойцы Волжско-татарского легиона СС «Идель-Урал», состоящего из представителей поволжских народов: татар, чувашей, марийцев, мордвы, удмуртов и просуществовавшего с 1942 по 1945 год. Вторая мировая.

Росіяни негативно сприймають відправку гуманітарної допомоги за кордон - Цензор.НЕТ 1619
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