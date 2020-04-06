 Росіяни негативно сприймають відправку гуманітарної допомоги за кордон. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Беларуская прауда.
Сотні критичних коментарів і відгуків на адресу російського керівництва - такі реалії, пише arba.ru.
Також у мережі з'явився емоційний ролик про те, як російська влада і президент РФ Володимир Путін остаточно пустили ситуацію в Росії з коронавірусом на самоплив.
Замість допомоги російським регіонам вони відправляють нібито гуманітарну допомогу за кордон, де і без поливальних машин і військових вірусологів впораються і так.
"Тим самим нам вкотре показали, чого варте для них життя простого росіянина", - сказано в ролику.
Також російський автор ролика зазначає: "А тим часом у нас кількість хворих новою інфекцією зростає по експоненті щогодини. У лікарнях немає найелементарнішого - масок і простих захисних костюмів. Але нехай тебе, росіянине, тішить думка, що Трамп назвав відправку Путіним у Штати літака з медобладнанням - "Дуже милим". І так, якщо виживеш, не забудь сходити проголосувати за поправки до Конституції".
и 200 обратно - ваще шикарно!!
На Сахалине во время видеоконференции с губернатором, мэр Южно-Курильска Вячеслав Власенко что-то потерял между ног у своей заместительницы/
https://twitter.com/i/status/1246747313973985280
по моему не лишено смысла...
Рабы голос подали!
Губернатор Карелии посетил больницу, вручил докторам... та-дам... икону!
В Расиюшке еще одна эпидемия - иконавирус!
- Скажите, какими средствами можно исправить сложную ситуацию в России ?
- Economy ! Just economy !
- Аааааа ! Спасибо... Иконами так иконами...
Крым поперек горла встал.....?
Где те 86% - Расея, Расея - Путин! Путин!...
матери убитых украинцев молятся каждый день, что бы вы там на Московии передохли все..!
Благотворительный Фонд Alibaba и Фонд Джека Ма доставили в Россию груз медицинских товаров, который включает тесты на коронавирус, медицинские маски, защитную одежду и другие средства для предотвращения распространения заболевания. Китайские тесты на коронавирус прошли сертификацию и рекомендованы к использованию в других странах, отметили в организациях.
А Путин и компания продали ее в США ! Хахаха
А ЗАЧЕМ ДЕЛАТЬ ДОБРО ЛЮДЯМ...один раз живёшь...
Азіяти.
𝕸ة𝖟𝖌ة𝖕𝖗𝖆𝖛
@Dr_Mozgoprav
Зато Крым наш!
Короче,х@й на рыло ,а не финансовые каникулы!И по ипотеке,и по кредитам,и для ИП ,и для ФЛ спецом указаны такие суммы,под которые подпадает ничтожное количество россиян..и это ещё с учётом доказательств потери 30% зароботка по сравнению с 2019г!!Спасибо,*****,государство родное
Подкрепленья не прислали
Что ж, обычные дела.
Вату жёстко *******...
(БГ)