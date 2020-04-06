 Росіяни негативно сприймають відправку гуманітарної допомоги за кордон. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Беларуская прауда.

Сотні критичних коментарів і відгуків на адресу російського керівництва - такі реалії, пише arba.ru.

Також у мережі з'явився емоційний ролик про те, як російська влада і президент РФ Володимир Путін остаточно пустили ситуацію в Росії з коронавірусом на самоплив.

Замість допомоги російським регіонам вони відправляють нібито гуманітарну допомогу за кордон, де і без поливальних машин і військових вірусологів впораються і так.

"Тим самим нам вкотре показали, чого варте для них життя простого росіянина", - сказано в ролику.

Також російський автор ролика зазначає: "А тим часом у нас кількість хворих новою інфекцією зростає по експоненті щогодини. У лікарнях немає найелементарнішого - масок і простих захисних костюмів. Але нехай тебе, росіянине, тішить думка, що Трамп назвав відправку Путіним у Штати літака з медобладнанням - "Дуже милим". І так, якщо виживеш, не забудь сходити проголосувати за поправки до Конституції".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США купили у Росії "гумдопомогу" після телефонної розмови Трампа і Путіна, - Держдеп