 Водій, який перетинає кордон на авто, може взяти двох-трьох пасажирів, - представник ДПСУ Лисюк. ВIДЕО

Про це повідомив заступник начальника департаменту - начальник управління організації прикордонного контролю генерал-майор Юрій Лисюк, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
"Можна брати пасажирів. Якщо їде одна людина і візьме з собою двох чи трьох пасажирів і перетинатиме кордон України, жодних проблем ми в цьому не бачимо", - сказав він.
Лисюк нагадав, що з 7 квітня Україна запроваджує чергові обмеження на кордоні, зокрема тимчасово припиняється пішохідне сполучення.
Між Польщею й Україною функціонуватимуть тільки два пункти пропуску: Ягодин - Дорогуськ і Краковець - Корчова. Перетин громадянами України здійснюватиметься тільки на автомобілі. На кордоні зі Словаччиною діятиме проїзд Ужгород - Вишнє-Німецьке, з Угорщиною - Чоп (Тиса) - Захонь, з Румунією - Дякове - Халмеу; Порубне - Сірет.
Нагадаємо, державний кордон України з 7 квітня можна буде перетнути тільки автотранспортом і тільки в 19 пунктах пропуску.
У Перестукина (есть такой мультик) полтора землекопа. Но он же только школьник, не генерал.
Він у 1994 році закінчив, з відзнакою, Хмельницький інститут Прикордонних військ України. Проходив службу в Луцькому прикордонному загоні на посадах заступника начальника прикордонної застави, начальника прикордонної застави, заступника коменданта прикордонної комендатури.
У 2003 році, із золотою медаллю, закінчив Національну академію Прикордонних України імені Богдана Хмельницького.
З 2003 року - старший офіцер відділу прикордонної служби штабу Північного регіонального управління Державної прикордонної служби України. З 2004 року проходив службу на Окремому контрольно-пропускному пункті «Київ» Держприкордонслужби України.
До нового призначення, з 2008 року, полковник Лисюк займав посаду першого заступника начальника Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» Держприкордонслужби України.
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Не плохой старт в карьере - старлей и замом на западной границе, и т.д.
У нас генералов на душу населения, больше чем в США на солдата. Осталось только россию догнать.
Если есть правила пересечения границы, то четко скажите - два или три человека. Все остальное, от лукавого... или сколько отстегнется