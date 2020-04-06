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 Політика України
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 Водій, який перетинає кордон на авто, може взяти двох-трьох пасажирів, - представник ДПСУ Лисюк. ВIДЕО

Наявність пасажирів не буде перешкодою для перетину кордону автотранспортом.

Про це повідомив заступник начальника департаменту - начальник управління організації прикордонного контролю генерал-майор Юрій Лисюк, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

"Можна брати пасажирів. Якщо їде одна людина і візьме з собою двох чи трьох пасажирів і перетинатиме кордон України, жодних проблем ми в цьому не бачимо", - сказав він.

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Лисюк нагадав, що з 7 квітня Україна запроваджує чергові обмеження на кордоні, зокрема тимчасово припиняється пішохідне сполучення.

Між Польщею й Україною функціонуватимуть тільки два пункти пропуску: Ягодин - Дорогуськ і Краковець - Корчова. Перетин громадянами України здійснюватиметься тільки на автомобілі. На кордоні зі Словаччиною діятиме проїзд Ужгород - Вишнє-Німецьке, з Угорщиною - Чоп (Тиса) - Захонь, з Румунією - Дякове - Халмеу; Порубне - Сірет.

Нагадаємо, державний кордон України з 7 квітня можна буде перетнути тільки автотранспортом і тільки в 19 пунктах пропуску.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3187137
 
 
 Топ коментарі
 
Когда у нас уже выздыхают совки с квадратно-гнездовым мышлением,находящиеся при должностях? Устроили просто транспортный коллапс. Люди все равно выезжают в Украину, жизнь никакими карантинами не остановить, но вынуждены платить за это в 5 раз дороже, неизвестно во имя чего. Неужели нельзя пустить хоть какие то автобусные рейсы? Уже ж и самоизоляция предусмотрена и обсервация, какая разница будет ли гражданин находится в обсервация после автобуса или после авто? И что теперь? Чтоб добраться домой авто покупать? Я другой такой страны не знаю, где государство так бы "душило" собственных граждан,разве что только Параша нас переплюнула.
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Вы можете хоть что-то точно сказать, а не "двух-трех", чтоб у людей не было проблем на границе?
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...от таких штрафов отмазаться несложно - достаточно просто заплатить Водитель пересекающего границу авто может взять двух-трех пассажиров, - представитель ГПСУ Лысюк - Цензор.НЕТ 4998 Водитель пересекающего границу авто может взять двух-трех пассажиров, - представитель ГПСУ Лысюк - Цензор.НЕТ 4753
Водитель пересекающего границу авто может взять двух-трех пассажиров, - представитель ГПСУ Лысюк - Цензор.НЕТ 2425
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Вы можете хоть что-то точно сказать, а не "двух-трех", чтоб у людей не было проблем на границе?
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смотря какой автомобиль. например, в фиат-уно можно только одному. а от в ауди-кватро так надо вчетвером. иначе штрафонут ))
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...от таких штрафов отмазаться несложно - достаточно просто заплатить Водитель пересекающего границу авто может взять двух-трех пассажиров, - представитель ГПСУ Лысюк - Цензор.НЕТ 4998 Водитель пересекающего границу авто может взять двух-трех пассажиров, - представитель ГПСУ Лысюк - Цензор.НЕТ 4753
Водитель пересекающего границу авто может взять двух-трех пассажиров, - представитель ГПСУ Лысюк - Цензор.НЕТ 2425
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Вже аваківці попереджають пенсіонерів, які сидять на лавочках, що ті заплатять 17 000 грн!
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Ну так доблестная ж полиция! "Если близко воробей, мы готовим пушку"...
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В RAV-4 тоже только четверо пассажиров а то приднрутся на границе.🚐
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А в Мазду-626 сколько? Водитель пересекающего границу авто может взять двух-трех пассажиров, - представитель ГПСУ Лысюк - Цензор.НЕТ 8177 Стал вдоль границы, двери открыл - и пропускай 625 пассажиров!
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Сьогодні моя підлегла не змогла приїхати на роботу, бо заборонено брати в автівку двох пасажирів. Це не є нормальним!
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Тобто перебувати вчотирьох у закритомк об'ємі машини можна, а перебувати одному на свіжому повітрі в парку не можна. Як тут не зацитувати коняку Лаврова...
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Когда у нас уже выздыхают совки с квадратно-гнездовым мышлением,находящиеся при должностях? Устроили просто транспортный коллапс. Люди все равно выезжают в Украину, жизнь никакими карантинами не остановить, но вынуждены платить за это в 5 раз дороже, неизвестно во имя чего. Неужели нельзя пустить хоть какие то автобусные рейсы? Уже ж и самоизоляция предусмотрена и обсервация, какая разница будет ли гражданин находится в обсервация после автобуса или после авто? И что теперь? Чтоб добраться домой авто покупать? Я другой такой страны не знаю, где государство так бы "душило" собственных граждан,разве что только Параша нас переплюнула.
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Знаю, что до границы добираются без проблем. Власти Польши такого тотального пи@деца населению не устраивали, прикрываясь карантинами, а вот после того как вьезжают в Украину находят перевозчиков, тут же на границе.Цены заоблачные по сравнению с теми, которые предлагали регулярные перевозчики и то не сразу можно найти в нужную тебе сторону перевозчика.
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Генерал - майор, Вы лицо официальное, или как??? Что значит два - три человека?
У Перестукина (есть такой мультик) полтора землекопа. Но он же только школьник, не генерал.
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Полковник Лисюк Юрій Олександрович народився в 1973 році.
Він у 1994 році закінчив, з відзнакою, Хмельницький інститут Прикордонних військ України. Проходив службу в Луцькому прикордонному загоні на посадах заступника начальника прикордонної застави, начальника прикордонної застави, заступника коменданта прикордонної комендатури.
У 2003 році, із золотою медаллю, закінчив Національну академію Прикордонних України імені Богдана Хмельницького.
З 2003 року - старший офіцер відділу прикордонної служби штабу Північного регіонального управління Державної прикордонної служби України. З 2004 року проходив службу на Окремому контрольно-пропускному пункті «Київ» Держприкордонслужби України.
До нового призначення, з 2008 року, полковник Лисюк займав посаду першого заступника начальника Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» Держприкордонслужби України.

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Не плохой старт в карьере - старлей и замом на западной границе, и т.д.
У нас генералов на душу населения, больше чем в США на солдата. Осталось только россию догнать.
Если есть правила пересечения границы, то четко скажите - два или три человека. Все остальное, от лукавого... или сколько отстегнется
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