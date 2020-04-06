 Водій, який перетинає кордон на авто, може взяти двох-трьох пасажирів, - представник ДПСУ Лисюк. ВIДЕО

Про це повідомив заступник начальника департаменту - начальник управління організації прикордонного контролю генерал-майор Юрій Лисюк, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

"Можна брати пасажирів. Якщо їде одна людина і візьме з собою двох чи трьох пасажирів і перетинатиме кордон України, жодних проблем ми в цьому не бачимо", - сказав він.

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Лисюк нагадав, що з 7 квітня Україна запроваджує чергові обмеження на кордоні, зокрема тимчасово припиняється пішохідне сполучення.

Між Польщею й Україною функціонуватимуть тільки два пункти пропуску: Ягодин - Дорогуськ і Краковець - Корчова. Перетин громадянами України здійснюватиметься тільки на автомобілі. На кордоні зі Словаччиною діятиме проїзд Ужгород - Вишнє-Німецьке, з Угорщиною - Чоп (Тиса) - Захонь, з Румунією - Дякове - Халмеу; Порубне - Сірет.

Нагадаємо, державний кордон України з 7 квітня можна буде перетнути тільки автотранспортом і тільки в 19 пунктах пропуску.